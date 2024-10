Fran Martín, delegado del Gobierno en Madrid: "Ayuso no tiene gestión ni perspectiva de futuro"

Lleva poco más de un año y medio en el cargo de delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid. ¿Qué balance hace de este tiempo?

Pues es un balance positivo. Las líneas que nos habíamos marcado para esta etapa son las de representar de una manera efectiva al Gobierno de España en la región, la de seguir desplegando sus políticas en Madrid y que los madrileños sean conocedores de que el Gobierno de España está ahí y está detrás de muchas de las cuestiones que están mejorando sus vidas. Pues eso está está sucediendo. También, en términos de seguridad, que es una de las competencias que le competen al delegado del Gobierno, vamos evolucionando de una manera sólida, reduciendo paulatinamente la criminalidad convencional en la Comunidad de Madrid y en la ciudad de Madrid. Eso es positivo, aunque sin ningún tipo de autocomplacencia sino todo lo contrario. Tenemos que seguir trabajando exactamente en esa línea con la mayor dedicación posible.

Y también en la línea de seguir desplegando los servicios públicos que competen a la propiedad de la delegación de Gobierno de una manera cada vez más eficaz. Con la línea de avanzar en una mayor igualdad real entre hombres y mujeres en todo lo que compete a nuestro trabajo, y también de luchar contra la violencia de género, que es uno de los caballos de batalla en los que estamos más implicados. Por supuesto de situar en una comunidad como es la Comunidad de Madrid la justicia social como un objetivo de todas nuestras acciones. Y con eso resumo un poco el enfoque de este año y medio y del tiempo que esté por venir.



Supongo que por su cargo tiene una visión muy general de la comunidad de Madrid ¿Cuáles diría que son los principales problemas que tiene actualmente el territorio?

Creo que hay un problema importante que tiene que ver con la desigualdad. Creo que los responsables públicos tenemos como misión atender en primer lugar a los que están en peores situaciones.

Esa tendría que ser nuestra obligación. Y muy al contrario, en la Comunidad de Madrid desde hace mucho tiempo, pero también en esta etapa de la presidencia de Isabel Díaz Ayuso, nos encontramos un Gobierno que oculta, que niega la existencia de esas realidades más complicadas. Creo que es imprescindible el que todas las administraciones nos pongamos de acuerdo y tomemos como prioridad el resolver estas cuestiones, estas urgencias sociales que desde la delegación del Gobierno venimos señalando desde hace tiempo. Y que trabajemos de una manera coordinada y eficaz para resolver la vida a vecinos que realmente lo pasan mal.

Eso es solo la punta del iceberg, son las cuestiones más visibles. Pero realmente hay una desigualdad estructural que viene de atrás entre el sur y entre el norte. Desde luego con este modelo liberal que se viene aplicando desde hace treinta años en la Comunidad de Madrid solo se ha agrandado. Por lo tanto, creo que ese es el mayor desafío que tenemos en Madrid.

Usted por sus competencias trabaja mano a mano con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Qué opinión tiene sobre estos discursos que vienen de la extrema derecha, o incluso de la derecha tradicional también, que vinculan la migración con los problemas de seguridad? ¿Hay datos que respalden esas afirmaciones? ¿Hay datos que lo que los desmonten? ¿Cómo ve este asunto?

Esas vinculaciones entre migración e inseguridad que hemos visto expresadas por muchos dirigentes del Partido Popular o de la extrema derecha en la Comunidad de Madrid son francamente irresponsables. Pero además de ser irresponsables son injustas porque no se basan en absolutamente nada sólido. Muy al contrario, en la Comunidad de Madrid, en el conjunto del país, hemos visto cómo ha crecido la población de una manera importante, en base, en buena medida, a la llegada de de una inmigración importante. Y cómo no se ha incrementado la criminalidad, muy al contrario, cómo se viene reduciendo la criminalidad convencional en una región como Madrid. Yo creo que eso desmonta absolutamente cualquier cuestión de esa naturaleza, que creo que en realidad encierra otro tipo de prejuicios contra los que debemos de luchar. Desde luego ante esas actitudes creo que debemos de ser absolutamente contundentes.



¿Qué puede hacer más todavía tanto la delegación del gobierno de la Comunidad de Madrid como el propio gobierno para combatir esta serie de de bulos y esta serie de mantras que que lamentablemente creo que que se están extendiendo mucho en población?

En primer lugar no dejarlos pasar, no mirar hacia otro lado y esquivar esos debates. Al contrario, creo que hay que denunciar a quien hace ese tipo de manifestaciones. En la Comunidad de Madrid vivimos cómo según se anunció que se iba a abrir un centro temporal de migrantes en Alcalá de Henares, la reacción inmediata de la alcaldesa fue convocar una junta local de seguridad extraordinaria.

Eso fíjense lo que significa. Es escuchar migrantes y pensar en inseguridad, es que les sale solito. Y a continuación fue la propia presidenta de la Comunidad de Madrid la que incluso se llevó un Consejo de Gobierno a Alcalá de Henares para pivotarlo alrededor de la supuesta inseguridad que ese centro de acogida temporal de migrantes estaba ocasionando en la ciudad, cosa que no era en absoluto cierta, estaba cimentada en bulos que van a tener incluso su recorrido judicial.

Por lo tanto, creo que tenemos que ser contundentes, responder y desmontar esas falacias. Tenemos que estar a la altura de la sociedad madrileña, que es una sociedad solidaria que lo ha demostrado en infinidad de ocasiones, y que sabe que cuando viene la migración es porque está huyendo de una realidad que le aterra y que necesita alternativas, necesita esperanza. Desde luego los madrileños y madrileñas creo que en una inmensa mayoría, al igual que el conjunto de la sociedad española, tienen una actitud muy distinta a la que han mostrado algunos líderes populares.



Hace un par de semanas entrevistamos en 'Público' al secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato. Nos dijo que cuando usted llegó al cargo, él le pidió que hiciera acción política y poner en valor la labor del Gobierno de España en Madrid, que es algo que habitualmente o históricamente no se ha hecho demasiado. Le pregunto, ¿está ejerciendo esa acción política que le reclamaba Juan Lobato?

Sí, efectivamente. Juan Lobato, como secretario general, ha apostado siempre porque desde la Delegación de Gobierno ejerzamos con nuestra responsabilidad. Es el encargo que tengo del presidente del Gobierno, que es representar al Gobierno de España en la Comunidad de Madrid. Representar significa poner en valor las políticas del Gobierno de España. Eso implica también salir a defender al Gobierno de España ante tanta insidia como se emite desde la Comunidad de Madrid.

Yo creo que si desde el Gobierno regional, o incluso desde el Ayuntamiento de Madrid, se hubieran centrado más en la política regional o en la política municipal respectivamente, yo no entraría en esas confrontaciones. Pero como su mantra continuo es atacar al Gobierno de España, en particular al presidente Pedro Sánchez, me tienen que encontrar enfrente y me van a seguir encontrando enfrente.



Precisamente le hablo ahora de Isabel Díaz Ayuso y de José Luis Martínez Almeida. Sus enfrentamientos dialécticos han sido frecuentes. Más allá del cruce de declaraciones y del papel que están jugando, quería preguntarle qué relación tiene con ellos. Porque da la sensación de que esa confrontación constante impide avanzar en muchas situaciones que son necesarias para la Comunidad de Madrid.

Desde el día de mi toma de posesión y hasta que sea cesado, extenderé mi mano continuamente. La he tendido siempre para buscar acuerdos que posibiliten una mejor coordinación, que al final signifique soluciones para los problemas de los vecinos. Ese es mi compromiso, y yo no escucho los desplantes o los desprecios que puedan hacer. Creo que mi línea, la línea del Gobierno de España, es intentar encontrar soluciones y llegar a acuerdos si hace falta. La del Partido Popular de la Comunidad de Madrid es otra, es la confrontación por la confrontación.

No quieren tener ni la más mínima imagen de cordialidad con el Gobierno de España, les debe de significar algún tipo de debilidad. Y por lo tanto creo que evitan ese espacio, que es el que tenemos los ciudadanos en nuestra vida normal. Todos tenemos familiares, compañeros de trabajo, amigos que piensan de otra manera, y que nos entendemos, y que llevamos una vida de al final ponernos de acuerdo y hacer las cosas juntos. Pues esa es mi dinámica. Yo desde luego no creo en absoluto en esa confrontación y espero que termine lo antes posible. Que nos dejemos de esos enfrentamientos y que, al contrario, como le llevo pidiendo desde el minuto uno, nos podamos sentar, podamos buscar esos espacios en los que una coordinación puede resultar más eficaz para los vecinos y que los exploremos y los desarrollemos.



Ha hablado de las reuniones. Usted ha pedido reunirse con ellos de forma insistente y ha denunciado públicamente que no ha sido posible y que se niegan. ¿Es normal esta situación? Es decir, ¿en otras comunidades autónomas pasa esto o es algo particular de Madrid?

Yo creo que es una una cuestión muy particular de la Comunidad de Madrid. Mis compañeros delegados del Gobierno en otras comunidades autónomas tienen, a pesar de diferencias con los partidos políticos, una relación fluida, cordial, institucional, normal con los presidentes autonómicos, por ejemplo. Pero en Madrid eso no lo vemos. En Madrid se practica la confrontación desde la organización protocolaria hasta la eliminación de cualquier posible espacio de de entendimiento práctico y político.

Por lo tanto, es una estrategia política del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. No hablo ni de uno ni de otra, sino creo que está extendido al conjunto de PP de la de la Comunidad de Madrid. Como les digo, lo que buscan es no tener ni la más mínima cordialidad con el Gobierno de España, y que con esa confrontación pues esperan obtener sus réditos. Yo creo que es muy triste esa dinámica y confío en que reflexionen y en algún momento la puedan revertir.



¿Cómo valora la gestión de Isabel Díaz Ayuso estos años que lleva como presidenta?

Pues la considero nula. Es decir, no sería capaz de saber hacia dónde quiere llevar a la Comunidad de Madrid, realmente, y tampoco de poder identificar qué ha hecho específicamente en estos cinco años en positivo. Sí que podemos hablar de cómo se han incrementado las listas de espera, de cómo los centros de salud, de urgencia, se han quedado sin médicos. Estas cuestiones en el ámbito de la sanidad, pues los tenemos ahí. O en el ámbito de la educación, los bandazos que vamos encontrando contra la gente en el ámbito de la vivienda. La nada de todo lo que se promete.

Entonces, en cuanto a gestión constructiva y en cuanto a resultados de esa gestión, la nada. En cuanto a perspectiva de futuro, tampoco. Yo creo que lo que demuestra es que es el último episodio de un serial que ya está muy caduco, que es el del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. El de Esperanza Aguirre, el de Cristina Cifuentes, el de Ignacio González, el de Granados...Personajes que, desde luego, han hecho mucho daño a la comunidad de Madrid y que creo que ya han agotado su proyecto.

Vamos con un asunto de actualidad. Usted estuvo el domingo pasado en el estadio Metropolitano y vio de primera mano los incidentes que sucedieron. ¿Qué se puede hacer para erradicar la presencia de de ultras y neonazis en los estadios de fútbol? ¿Están en contacto con el Atlético Madrid y otros clubes para que se tomen medidas?



Fue muy grave lo que presenciamos el domingo en el Metropolitano, sin duda. La Policía había preparado un dispositivo suficiente, se coordinó bien con el Atlético de Madrid en la respuesta. El protocolo funcionó para que el asunto no fuera mayor y al final se pudiera terminar el el partido. Pero eso no quita que vimos imágenes absolutamente vomitivas y que creo que deben de ser desterradas de los estadios de fútbol. Todos tenemos que tener la máxima contundencia para lograrlo. Desde los clubes, por supuesto, que siempre hay margen para avanzar más en este camino.

Tenemos ejemplos en este país en el que se ha conseguido sacar de los estadios a los ultras y creo que hay camino, por lo tanto, para que eso lo hagan el resto de clubes. Por lo tanto creo que es muy importante también el que no se envíe ningún mensaje relativizador del asunto, ni contemplativo ni justificación alguna respecto a estas cuestiones. Todo lo contrario. Creo que tenemos que ser absolutamente contundentes y decir que la violencia y el odio no tienen que tener lugar jamás en nuestra sociedad. Por lo tanto, tampoco en espacios de tanta visibilidad como son los estadios de fútbol, que lo que debieran de ser es ejemplarizantes para nuestros hijos e hijas.

Vamos a hablar brevemente de política estatal. Usted ha formado parte de la Presidencia del Gobierno y ha estado cerca de Pedro Sánchez. Él ha transmitido la idea de que tienen la intención de agotar la legislatura. ¿Cree que realmente en la situación actual es posible que sea así teniendo en cuenta la dependencia parlamentaria que se tiene de partidos que no lo están poniendo fácil, como especialmente Junts?



Vamos, creo que merece la pena seguir aprovechando cada día para para hacer a España avanzar. No ha sido ningún día sencillo. Desde que fue la moción de censura yo recuerdo que todos los días parecía que era el fin del mundo. Siempre con mucho ruido, con anuncios apocalípticos. Siempre era el último día. Y fíjense desde la moción de censura hasta el día de hoy cómo ha evolucionado en positivo este país en cuanto a economía, en términos de empleo, en términos de de cohesión territorial o en términos de posicionamiento internacional. Creo que este trayecto está mereciendo muchísimo la pena y queda mucho por delante. Así que creo que que vamos a seguir trabajando muy duro para que siga mereciendo la pena.



Hay un tema que ha generado diferentes discrepancias dentro del propio partido que es el pacto económico o de financiación singular con Catalunya. Como madrileño, ¿ve algún tipo de agravio en en lo que se ha firmado entre el PSC y ERC?



Lo que veo es una oportunidad extraordinaria para todos. Yo desde que que recuerdo estoy escuchando que había que abrir el melón de la financiación autonómica, que era necesario. Se reclamaba desde prácticamente todas las comunidades autónomas y también incluso el melón de la financiación local, que vendrá a continuación. El que por fin vayamos a abordar esta cuestión, y el que se vaya a hacer atendiendo a las peculiaridades, a las necesidades específicas de cada región, y además con ese compromiso que ha manifestado el propio presidente de la Generalitat de brindar esa solidaridad entre los distintos territorios de España, entre las distintas personas de nuestro país, pues creo que es una magnífica oportunidad.

Porque al final esto es de lo que va de garantizar la suficiencia de los servicios públicos para toda la ciudadanía. Como madrileño desde luego lo veo como la ocasión para que nuestro país se consolide más alrededor de unos mejores servicios públicos y una mayor igualdad real para toda la ciudadanía.

Volviendo a a Juan Lobato, hay diferentes voces que le sitúan a usted mismo en una hipotética próxima competición con él para liderar el el PSOE de Madrid. Además, no solo vienen de ciertas fuentes socialistas sino que incluso Almeida ha dicho directamente públicamente que usted quiere moverle la silla a Lobato. ¿Hay algo real en todo en todo esto, en toda esta situación? ¿Tiene tiene intención de presentarse a liderar el PSOE de Madrid?



Lo que diga que el señor Martínez Almeida respecto a ese tipo de de relaciones entre compañeros pues denota cómo funcionan el Partido Popular y cómo ellos mismos han estado detrás de una operación para cargarse a su presidente nacional por denunciar lo que parecía que sucedía alrededor de de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Eso es otra manera de proceder. Desde luego, lo que yo hago en en la Comunidad de Madrid es cumplir con mi labor como representante del Gobierno de España. Lo hago de una manera absolutamente colaborativa, coordinada con la labor del resto del Gobierno y también del partido, en el caso de Madrid, de de la dirección regional que que lidera Juan Lobato.

Estamos coordinados, trabajamos conjuntamente y lo que hacemos es sumar fuerzas. Creo que eso es lo importante, no hay que ver en la colaboración una competición. Creo que lo importante es que sepamos que podemos aprovechar todos los espacios que tenemos para reivindicar el papel que está haciendo el Gobierno de España. También para presentar el proyecto de los socialistas para generar un modelo realmente atractivo y competitivo para la Comunidad de Madrid en el futuro, que creo que falta le hace.



Le repregunto. ¿No tiene intención de presentarse a liderar el PSOE de Madrid o no es el momento de hablar de ello?

Ahora mismo estamos en una etapa muy importante, que es la de la preparación del Congreso Federal. Vamos a revalidar el liderazgo de del secretario general pero vamos a conformar tanto una nueva dirección federal como un nuevo proyecto actualizado a partir de una ponencia en la que se está trabajando. Creo que va a ser ilusionante para actualizar el proyecto de los socialistas para los próximos años. Y después vendrá el tiempo de los procesos regionales. Yo formo parte de la dirección que lidera Juan Lobato y voy a seguir trabajando con él para que nuestro papel sea lo más constructivo posible.



¿Cómo ve precisamente a Juan Lobato? ¿Está su liderazgo consolidado? ¿Cómo lo ha hecho durante este tiempo en una comunidad muy complicada para las fuerzas progresistas?

Yo creo que Juan Lobato y todo el PSOE de Madrid están demostrando que, por un lado, el modelo de del PP de la Comunidad de Madrid es un modelo obsoleto. No aporta nada ni en el presente ni mucho menos mirando hacia el futuro. Es posible y necesario el tener una alternativa que sea atractiva, una alternativa que sea moderna, una alternativa que sea ilusionante para la ciudadanía.

Eso es lo que vamos a construir los socialistas madrileños y tenemos esa obligación con la ciudadanía. Y además, lo que tenemos es que señalar cómo precisamente ese modelo actual del PP en la Comunidad de Madrid lo que está haciendo es debilitar, y de una manera muy importante, precisamente a quienes más necesitan la la política, las políticas públicas, los servicios públicos. Les está dejando en una situación de mayor vulnerabilidad de la que tenían y eso es lo que tenemos que hacer. Al tiempo, que ponemos como ejemplo el principal activo que tenemos los socialistas, sin duda, que es el ejemplo de la labor del Gobierno de España. Creo que desde luego, es muy inspirador para todo lo que tenemos que también desarrollar en en la Comunidad de Madrid.



La Comunidad de Madrid lleva décadas gobernada por la derecha. Dos preguntas en en este sentido, ¿por qué cree que esto ha sucedido? ¿Y qué debe hacer la la izquierda? ¿Tiene que ser un proyecto transversal, tiene que ser una izquierda más dura?



Bueno, en estos casi 30 años ha habido dos ocasiones claras en las que se ha estado a punto de terminar con esos Gobiernos de la derecha. La primera fue en en el año 2003 cuando esa mafia que está instalada en nuestra región impidió el que hubiera un Gobierno alternativo, que era lo que habían determinado las urnas. Y unos años después, hace nueve años, en 2015, también estuvimos a punto cuando Ángel Gabilondo se presentó liderando la la lista del PSOE. Se quedó un escaño por debajo de poder ser presidente, pero porque Izquierda Unida en aquel momento no llegó a formar grupo parlamentario.

Es decir, con los mismos votos que había en el bloque de la izquierda, si hubieran distribuido de una manera un poquito distinta, se hubiera podido posibilitar el que Ángel Gabilondo hubiera sido presidente en 2015. No hace tanto y qué distinto hubiera sido todo. Qué otra realidad, qué otro Madrid tendríamos hoy si si eso hubiera sido así.

Por lo tanto, creo que hay una ciudadanía en Madrid que está esperando que desde la izquierda seamos capaces de plantear un proyecto, como le digo, verdaderamente potente, moderno, atractivo, que esté basado en terminar con esa desigualdad. Que esté comprometido con traer un futuro suficiente para garantizar esa justicia social, pero también un desarrollo tecnológico, un desarrollo industrial que ahora mismo no habíamos dibujado por ninguna parte en nuestra nuestra región. Creo que eso es en lo que tenemos que estar y y eso es lo que están esperando de nosotros.