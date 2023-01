Francisco Camps logra la suspensión del juicio por el contrato de Fitur a la trama 'Gürtel' 

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga desde este lunes al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas de la trama Gürtel, ha suspendido la vista oral por los problemas en el acceso a la documentación que han sufrido algunos letrados.

El presidente del tribunal, José Antonio Mora, ha explicado que si se causa "indefensión" a alguna parte "lamentablemente" podría dar lugar a la "nulidad" y a que el juicio tuviese que "volver a empezar tres meses o dos años después". Por esta razón, el magistrado ha señalado que deben "parar y dar un lapsus de una semana".

Así, ha decretado la suspensión durante una semana, tiempo que tendrán las partes para solucionar, junto con los informáticos de la Sala, el acceso a la plataforma digital de Justicia y poder estudiar la documentación completa, como informes de la Abogacía la Generalitat a los que la defensa de Camps y otros de los 27 imputados aseguraban que no habían podido acceder por problemas técnicos.

El juez ha precisado que "no quedaba mas remedio" tras tomar esta decisión aunque ha aclarado que "es algo que ocurre en este tipo de procesos" ante las quejas de algunos de los letrados. "No es una cuestión de esta semana. A lo largo de estos meses se nos ha dicho con reiteración, y no se ha solucionado del todo", ha recalcado.

Camps gana tiempo

Esta decisión contrata con la del 13 de enero, cuando el mismo tribunal rechazó la petición de la defensa de Camps, que solicitó que se suspendiera el inicio del juicio porque había detectado que en la plataforma digital donde debe constar toda la causa no estaba incluida la documentación en su integridad.

Entonces, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal acordó denegar la suspensión y emplazar a la defensa a reproducir su queja durante la celebración del juicio, en las cuestiones previas del mismo. Los abogados del exdirigente aseguraron que en la plataforma detectaron que según el día, "el orden y ubicación de los archivos cambia y es diferente", y que "la causa ni está archivada de forma cronológica ni se encuentra incorporada en su integridad".

Afirmaron que había carpetas vacías y tomos que no estaban, además de otros que no estaban foliados. Esta razón les llevó a defender que, con este problema, era imposible "el ejercicio del derecho de defensa con toda su virtualidad" porque resultaba "imposible la preparación del juicio".