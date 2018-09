Mal humor en la última caverna franquista del país. La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) llevará a los juzgados al presentador El Gran Wyoming por parodiar la futura exhumación de los restos del dictador. En plena vorágine informativa sobre el futuro de la tumba de Franco y del Valle de los Caídos, la entidad ultraderechista ha anunciado también que boicoteará a La Sexta, cadena que, en principio, ya no podrá entrevistar a ninguno de sus representantes.

El sketch con un muñeco del dictador dentro de un féretro ha provocado la auténtica ira de la fundación franquista, presidida actualmente por el general retirado Juan Chicharro, ex ayudante de campo del Rey Juan Carlos. “No, no es libertad de expresión lo materializado en ese programa por este personaje sino una muestra vil de odio y rabia, factores que le alejan de los otros que atribuía Aristóteles a la persona como su condición social y racional”, sentencia la FNFF en un comunicado dado a conocer en las últimas horas a través de las redes sociales y de su página web, actualmente en fase de remodelación.

De nada han valido las satíricas disculpas que esta misma semana presentaba Wyoming en El Intermedio. “Ayer las cosas no fueron todo lo bien que nos hubiera gustado. Por eso El Intermedio, de manera oficial, quiere pedir disculpas por estas bochornosas imágenes. No supimos manejar la concordia por torpeza de Dani Mateo. Además, somos conscientes del malestar generado entre los más nostálgicos del anterior régimen”, bromeó en el programa de este martes. Instantes después, en el centro del plató volvió a aparecer el muñeco de Franco, que acabó por los suelos y con los brazos arrancados.

El presidente de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro. EFE

“Lo pavoroso de estos personajes - y el tal Wyoming es uno de ellos - , es que son ejemplo de una peligrosa casta que desprecia y ejecuta moralmente a los muertos que ya no le pueden responder”, escribe la Fundación. Tras asegurar que “afortunadamente la sociedad civilizada, en un Estado de Derecho, arbitra las relaciones humanas y sociales mediante la acción de la Justicia”, advierte que “el tal e insignificante personaje ‘Wyoming’ recibirá en breve noticias de esta Fundación al amparo de la Justicia”.

La entidad que defiende a Franco dice además que hasta ahora había atendido “con amabilidad las peticiones de asistencia a diferentes programas” de La Sexta, algo que, en principio, no volverá a repetirse. “A partir de este momento, y salvo rectificación oportuna, ninguna persona de esta Fundación volverá a acudir a la citada cadena. Sin duda dada la característica sectaria de la misma no nos echarán de menos. Nosotros tampoco”.

El año pasado, Wyoming y Dani Mateo fueron denunciados por la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos por hacer bromas sobre ese sitio de devoción franquista. La demanda acabó archivada en noviembre de 2017. “Que ya me conocen en los juzgados, que no puede acabar con otra querella”, bromeaba esta semana Dani Mateo en el plató de El Intermedio. A los de la Fundación Franco, que ya habían preparado su comunicado, no les hizo ninguna gracia.