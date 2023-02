Francisco Igea: "Le dije a Villacís que no se presentara después de todo, para nosotros no es bueno"

¿Por dónde empezamos, Ciudadanos o el gobierno de Castilla y León? ¿Qué le da más dolores de cabeza?



(Risas) El Gobierno, seguro.

¿Por qué?



Porque está deteriorando la calidad democrática de Castilla y León. Las Cortes se han convertido en un espectáculo, no nos había pasado nunca que tuviésemos a El Intermedio preguntándonos cuando es el pleno.

¿Qué se tanto ponga el foco es bueno o malo?



Es muy malo porque genera inestabilidad y la sensación de un gobierno ineficaz e irresponsable. Eso es muy malo para la economía y los números del paro y la economía así lo dicen. Pero sobre todo lo que es malísimo es el deterioro institucional. La gente cree que pasa de la democracia a la dictadura de la noche al día, del 0 al 100, pero no es así. Aquí (en Castilla y León) empezamos a ver un maltrato a la prensa constante, un desprecio por la verdad desconocido, la transparencia ha desaparecido, en el Parlamento no se legisla…Yo me muero de risa cuando me enseña Feijóo su documento de calidad institucional porque yo aquí de esto no tengo nada.

Usted que conoce a Mañueco porque ha gobernado con él. ¿Los postulados de Vox forman parte de la agenda ideológica del presidente del PP o ha sido un 'gol' de Vox?



"Mañueco está mucho más cerca ideológicamente del discurso político de Vox que del de su propio partido"

El señor Mañueco está mucho más cerca ideológicamente del discurso político de Vox que del de su propio partido y no digamos del de un partido liberal. Eso es lo que ha ocurrido con el protocolo fantasma porque cuando a ti presentan una cosa como esa a ti se te tienen que poner los pelos de punta. Y eso no pasó porque Alfonso está mucho más cerca del nacionalcatolicismo de Vox que de un partido liberal o un Partido Popular al uso en el resto de Europa.

¿Llegará Mañueco al final de la legislatura?



Sí, sí, aguantan y nos hunden a todos. Aguantan desde luego hasta que vean qué ocurren en las autonómicas, si ahí el PP despega y ve alguna posibilidad de desembarazarse de ellos durante las generales podría ser que convocasen durante las generales. Pero Mañueco no apretará el botón si no sabe cuál es su futuro.

Le voy a hacer una pregunta que creo que es obligada en este momento a cualquier cargo de Ciudadanos: ¿usted aguanta también en el partido?



(Risas) Yo soy el tipo más resistente. Ya he dicho muchas veces que en este partido ya solo quedamos los traidores.

¿Cuál es, según usted, la verdad en el caso Villacís? ¿Cree que tuvo intenciones de irse al PP, a pesar de que lo niegue’?



No, yo creo que no. Lo que conozco de la verdad, que es más que la media porque hablé con ella antes de la rueda de prensa y durante estos últimos meses, ella está preocupada por los resultados de mayo. Cualquier persona racional dentro del partido tiene que ser consciente que los resultados no van a ser buenos.

Pero lo que no puedes hacer es generar una incertidumbre como la que has generado y yo se lo dije a ella, que es un error grave. Es un error grave porque se han dicho cosas sobre las siglas, se ha puesto en cuestión la estrategia del partido recién aprobada de la que tú eres miembro de la Ejecutiva. Esto es fruto de una cosa de los afectos que yo entiendo humanamente pero que políticamente es un error notable. No ha sido razonable.

¿A qué se refiere con los afectos?



Hablo de sus propios concejales y de su equipo. Lo normal es que tú quieras que cuando se acabe una legislatura a la gente le vaya bien, que pueda seguir trabajando y teniendo acción política. Pero tu preocupación no puede llevarte a hacer desaparecer la esencia de tu partido político. Porque esto es volver a colocar en el centro de la acción política los puestos.

Si a mí me dicen que se han reunido para hablar del programa o de las propuestas pues aún lo entiendo, porque es la esencia de la política, pero si de lo que estamos hablando es de las listas no nos estamos preocupando de los ciudadanos.

¿Es la mejor candidata posible para Madrid, como dice la dirección de su partido?



"Cuando uno comete estos errores en política no hay piedad y la van a pasar por la picadora de carne, va a ser duro"

Yo ya le expresé a ella mi opinión personal. Yo creo que lo mejor hubiera sido que no se hubiera presentada después de todo esto, y se lo dije desde el punto de vista política y desde el punto de vista humano. Cuando uno comete estos errores en política no hay piedad y la van a pasar por la picadora de carne, va a ser duro. Ya lo está siendo. Y además de eso, creo que para nosotros políticamente no es bueno. Pero una vez que tenemos un candidato, nuestro candidato es el mejor.

¿Le ha gustado la reacción de Adrián Vázquez y Patricia Guasp? ¿Cree que están haciendo un buen papel al frente de CS?



Hay que darle a la gente un tiempo para que aprenda, llevan dos semanas y no podemos criticar a la gente en las dos primeras semanas. Pero yo creo que en las crisis de comunicación como esta tienes que ser rápido y suficientemente contundente y aquí hemos pecado de lentitud y de falta de claridad.

¿Cree que lo ha pasado con Villacís ha sido el golpe definitivo para CS?



No se puede ser pesimista y militar en Ciudadanos. Yo creo que definitivo es la muerte. Pero sí que creo que no nos ha venido muy bien, hay que honestos y ha sido en un momento muy poco oportuno. Pero nosotros tenemos que hacernos un planteamiento a largo plazo, no puede ser que nuestro deadline sea únicamente las municipales porque entonces nos vamos a equivocar. Estamos presos de la ansiedad y la ansiedad no es buena cosa, eso nos ha matado a nosotros y está matando al país. El cortoplacismo acaba contigo.

Pero ha dicho usted, sobre sí mismo, que lo más probable es que "acabe siendo el epílogo de este partido". ¿Qué quería decir entonces con eso?



"Como yo voy a estar tres años más pues supongo que estaré entre los últimos"

Esto son tonterías que luego me traen problemas. Una cosa es el partido y otra el espacio y lo que quería decir es que el partido, depende de cómo vayan las autonómicas, no sé cuántos procuradores sacaremos, pero como yo voy a estar tres años más pues supongo que estaré entre los últimos. Pero es que verdad que el partido necesita tomarse en serio su futuro a largo porque si su deadline son las elecciones de mayo entonces puede ocurrir que después de mayo el partido ya no tenga más fiabilidad.

Al diferenciar entre partido y espacio sí anticipa, al menos, el final de la marca Ciudadanos, ¿no?



A mí es que no me preocupa la marca, a mí me preocupa la propuesta. La marca está bien pero no es lo importante.

¿Cómo explica la fuga de cargos al PP?



La humanidad es así. Hay gente que lo hace pensando que tiene más cosas que aportar y que quiere seguir en política, pero luego hay gente para todo, que no tiene otras opciones laborables viables. Y luego hay gente que no tiene principios. La política y la vanidad son muy adictivas, hay que ser capaz desengancharse. Yo soy un adicto más pero cuando me han preguntado por los cambios lo que me molesta es que nadie me habla de las razones programáticas por las que se van. Me dicen que porque esto no tiene futuro y tenemos muy malas expectativas electorales, pero hay muy pocas personas, casi ninguna, que sean capaces de responder qué van hacer en el PP de lo que nosotros aportamos en política.