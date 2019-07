Francisco de la Torre: "Hemos tenido una investidura pornográfica"

El todavía diputado de Ciudadanos, Francisco de la Torre, ya no reconoce su partido. En una entrevista en El Confidencial, este inspector de Hacienda que se unió a las filas de la formación de Rivera hace apenas cuatro años, asegura que Ciudadanos se ha convertido "en parte del bloqueo" al no apoyar la investidura de Sánchez, una decisión que "aboca a España a una repetición electoral".



Tras las bajas de Toni Roldán y Francesc de Carreras, De la Torre será el próximo en apearse de la formación naranja y lo hace cargando contra Rivera con una carta abierta en la que avanza los motivos de su salida: "Yo no quiero ser un obstáculo, y evidentemente lo soy porque carezco de tu confianza".

De la Torre asegura sentirse decepcionado con la línea que ha tomado el partido y se muestra incómodo con la disyuntiva a la que la cerrazón de Rivera está llevando a España: "No puede ser que las únicas opciones sean elecciones anticipadas o un Gobierno radical con ministros de Podemos".

Duras palabras también contra la sesión de investidura que califica de "pornográfica" y que, a tenor de este inspector de Haciendo reconvertido en político, responde a "que ahora ya no se hace política". De la Torre, que participó en el llamado 'Pacto del Abrazo' y que también dejó su impronta en el acuerdo de los Presupuestos con Cristóbal Montoro, valora muy negativamente la incapacidad de la clase política a la hora de llegar a acuerdos: "Los españoles nos pagan a los representantes políticos para que intentemos llegar a acuerdos, no para defender los intereses de los votantes o que asumamos posturas radicales que no llevan a ninguna parte".

De la Torre no cree en la posibilidad de que Ciudadanos se replantee su confrontación con Sánchez. Pese a que, según declara, ha abogado por un acercamiento al entendimiento entre ambas formaciones, lo cierto es que se muestra pesimista: "Lo que he visto hasta ahora es que en lugar de acercarnos hacia esa posibilidad, solo ha habido pérdida de formas y radicalización del mensaje situando a Sánchez como el enemigo a abatir". Una postura que no duda en calificar de "populismo infantil".