Los Franco vuelven a los tribunales. La familia del dictador ha presentado una denuncia por injurias y calumnias contra Mediaset, los responsables del programa en El Punto de Mira, de Cuatro, y contra los investigadores Mariano Sánchez Soler, autor de Los Franco S.A., y Carlos Babío, autor de Meirás: Un pazo, un caudillo, un expolio.

La familia del dictador considera que el reportaje titulado La herencia de los Franco, emitido el pasado 23 de julio, tiene "un claro contenido difamatorio y de desprestigio" contra los Franco al "recoger afirmaciones" que no se ajustan a "la verdad" con el fin de "ofrecer una imagen negativa y tendenciosa" de la familia. Asimismo, la familia considera que el citado reportaje busca "influir en la opinión pública" poniendo "bajo sospecha el origen ilícito" del patrimonio de la familia.

El Juzgado de Primera Instancia Número 44 de Madrid ya ha notificado a los demandados y les ha emplazado a un acto de conciliación que se celebraría el próximo 25 de marzo.

Este diario ha contactado con Carlos Babío, investigador, exedil de la localidad de Sada por el BNG y autor de la obra Meirás: Un pazo, un caudillo, un expolio. Babío divulgó en el programa la investigación que publicó en el citado libro y considera que la denuncia "es un insulto a las víctimas": "Es el colmo de los colmos. El mundo al revés. Es el insulto a las victimas sobre el insulto. La impunidad sobre la impunidad. Es el recochineo. No tengo nada que conciliar con la familia Franco".

Babío, no obstante, considera que el reportaje de Cuatro "dejó mucho que desear" desde el punto de vista de un investigador, pero no entiende por qué la familia presenta una denuncia también contra él. De hecho, la familia de Babío sufrió incautaciones de terrenos que fueron incorporados al recinto del pazo de Meirás.

"Escribí a Cuatro para quejarme por el resultado final. Pero no hay nada de mis declaraciones que sea falso. El tema del expolio del Pazo de Meirás lo tenemos estudiado, hilado y documentado. Además, los Franco no me van a explicar cómo vivió mi familia, lo que sufrió ni tampoco que hubo incautaciones de terrenos entre 1938 y 1941. Aquello fue un robo y lo sabe todo el mundo", prosigue Babío. que afirma "estar orgulloso de todo lo dicho y hecho".

El reportaje de Mediaset

La denuncia de los Franco incluye al representante legal de Mediaset; al director de programación de Cuatro; a los directores del programa En el Punto de Mira; y a los reporteros que participaron en el mismo. Asimismo, también incluye a los colaboradores Jimmy Giménez-Arnau y Javier Otero Bada.

El programa, según recoge la web del canal, mostró "el patrimonio de los Franco, su herencia millonaria y los negocios en los que han invertido su fortuna". "Subastas amañadas, donaciones ilegales, testaferros, abusos de poder… Estos son algunos de los métodos que podría haber utilizado Francisco Franco para lograr un patrimonio con un valor que asciendo a los 500 millones de euros", reza la web del programa.