Más de 200 expertos en memoria histórica visitarán hoy sábado el Valle de los Caídos en una comisión encabezada por el investigador Francisco Ferrándiz y que se enmarca dentro del Congreso organizado por la Memory Studies Association que se está celebrando estos días en Madrid.

Ferrándiz, quien participó en la comisión del año 2011 encargada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para "democratizar y resignificar" el monumento, encabezará está expedición que saldrá a las 10.00 horas y tiene hora prevista de regreso a las 14.00 horas.

Tal y como explicaron los organizadores, el congreso de este 2019 -que supone la tercera edición- busca ofrecer "una perspectiva amplia para recuperar elementos de la memoria histórica mundial", buscando "acercar y conectar estudios de memoria de distintos lugares del mundo" y que permitirá "entender mejor" el caso de España.

El caso del Valle de los Caídos es uno de los ejemplos más llamativos para los investigadores que han venido del extranjero, según ha explicado el propio Ferrándiz. "Muchos de ellos no dan crédito a lo que hay en el Valle de los Caídos", ha señalado el experto, quien se encargará de detallar a los participantes algunos de los aspectos destacados del monumento.

El investigador firmó en el año 2011 el documento de la comisión en que se pedía la exhumación de Franco. "El mandato del Gobierno era darle un envoltorio democrático a un monumento que, ahora mismo, es la petrificación del franquismo y una de las cosas necesarias para transformarlo mínimamente era la exhumación de Franco", ha señalado.

En cualquier caso, ha recordado que el objetivo "no era tanto sacar a Franco de allí, si no desmantelar la jerarquía funeraria franquista del monumento". "Ese paso es necesario, pero no suficiente para convertir al Valle de los Caídos en algo que todavía queda por definir qué es y que ni el Gobierno tiene claro para qué sirve ese monumento", ha incidido.

Ferrándiz reconoce que tiene dos posturas en este apartado, una como "ciudadano" al que le habría "gustado que la exhumación de Franco se hubiera solucionado de manera expeditiva". Por el contrario, como investigador cree que permitirá "visibilizar el sustrato franquista que está rebrotando en la sociedad española".

"Este rebrote impide que estas cosas se debatan de forma tranquila y sosegada y llevan hasta el punto de que el Tribunal Supremo pueda intervenir en una decisión tomada por el Parlamento. Se generan tensiones que nos hablan del país en que vivimos, un país en el que Franco manda todavía mucho desde su tumba", ha aseverado.

Ferrándiz ha lamentado que la comisión no se celebrara antes -"si hubiera sido en el año 2008, igual Franco ya no estaba en el Valle de los Caídos"- y no se muestra preocupado por que el nuevo sitio al que vayan los restos del dictador se conviertan en lugar de culto.

"Cuando llegue el problema, se pensarán soluciones, pero es clave sacarlos de ahí ahora, en un momento de consolidación democrática", ha concluido.