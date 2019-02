El juez José Yusty Bastarreche, que ha emitido un auto conocido este martes por el cual paraliza la licencia urbanística concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial para exhumar a Franco tiene tras de sí una larga historia de polémicas y es conocido por ser crítico con la Ley de Memoria Histórica:

Contra la Ley de Memoria Histórica

Yusty, hijo del almirante de la Armada José Yusty Pita (comandante de la Base Naval de Canarias durante el franquismo, y almirante del buque escuela Juan Sebastián Elcano), calificó en la Revista de Historia Contemporánea como "maldad" el anteproyecto de ley presentado por el Gobierno de Zapatero en 2007.

Tildaba la ley de "estrafalaria" y criticaba que pretendiera fijar "una verdad oficial, de obligado seguimiento". "El Proyecto de Ley va a conseguir que hasta los muertos sean de dos clases, buenos y malos", aseguraba.

"La verdad es que no sé muy bien si toda esta cues­tión de la memoria histórica es una gran maldad de Zapatero y el social-nacionalismo o es una manio­bra de gran habilidad. Por un lado, representa el res­quemor, el ansia de venganza y el odio de los ven­cidos en la Guerra Civil en estado puro, sin mezcla de grandeza alguna, frente a los que la ganaron. No se sabe muy bien si lo que quieren los autores del Proyecto de Ley y el coro social, profesional y me­diático que los anima es verdaderamente llegar a una verdad auténtica o simplemente tratar de ganar la guerra con efecto retroactivo. Es decir, que los que la ganaron, sus descendientes o los que sin serlo puedan comprender la situación terrible que llevó a aquella situación, no puedan manifestar sus ideas. Ésa podría ser una intención, no por malvada, me­nos explicable", es uno de los extractos de lo que escribió.

Contra Carmena y Ahora Madrid

El magistrado calificó de "tropa" al equipo de Ahora Madrid que gobernaba el Ayuntamiento en 2016: "¡Pensar que semejante tropa está al mando de nuestras ciudades y villas, y puede estar en el Gobierno de España! Si por lo menos tuviesen un aspecto presentable".

El escudo "auténticamente constitucional"

Aseguró que el escudo "auténticamente constitucional" es el águila de San Juan porque defiende que es el que figuraba cuando el rey Juan Carlos firmó la Constitución. Según publicó en un artículo en ABC en 2005, el escudo de España que se adoptó en 1981 es "postconstitucional".

"¡Viva España!"

Suspendió en septiembre de 2017 un acto en Madrid a favor del referéndum catalán tras haber firmado el manifiesto antiindependentista de la plataforma Libres e Iguales. En un comentario en la web de la plataforma, el magistrado ofrecía sus servicios a la plataforma, exigía a los políticos luchar contra "el desafío secesionista", y terminaba con la consigna "¡Viva España!".