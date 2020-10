La Fundación Franco le recuerda a Felipe VI que está "en el trono" gracias al dictador

En plena crisis de la monarquía, el rey Felipe VI ha recibido el apoyo de la única organización que reivindica sin tapujos el régimen dictatorial: la Fundación Francisco Franco. Su presidente, el general de división retirado Juan Chicharro Ortega, ha difundido un texto en el que denuncia una campaña contra la Jefatura de Estado. Una Jefatura de Estado, recuerda, que es precisamente "obra" del dictador al que Chicharro venera.

El presidente de la Fundación Franco conoce muy bien los entresijos de la monarquía. No en vano, durante su etapa de uniforme llegó a prestar funciones como ayudante de campo del rey Juan Carlos I, un puesto que le permitió estar muy cerca del monarca.

Ahora Chicharro recorre platós y ofrece entrevistas a medios locales y extranjeros para reivindicar la figura del dictador. También se dedica a elaborar artículos como el difundido esta misma semana por la Fundación Franco. "Nos encontramos igualmente ante un acoso y derribo de la monarquía con ataques y ninguneos continuos de la persona de Felipe VI quien asiste impávido a esta ofensiva", señala el general retirado en el texto titulado "No fue posible la paz", en alusión al título de las memorias de José María Gil-Robles, líder de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA).

Tras remarcar que actualmente "surgen muchas voces" en defensa del rey y de la monarquía, Chicharro recurre a la ironía para recordar los orígenes de la Jefatura de Estado. "¡Caramba! ¿Ahora se dan cuenta? ¿Cuántas veces dijimos desde esta FNFF que el siguiente paso tras la profanación de la tumba del Generalísimo iba a ser el propio Rey?", se pregunta.

Acto seguido, Chicharro Ortega lanza otra interrogante: "¿Acaso no es la monarquía obra de Franco?". En esa línea, subraya que "si no hubiera sido por Franco no estaría VM (Vuestra Majestad) en el trono", al tiempo que sostiene que "van a por VM porque es el sostén de la unidad de España, al igual que Franco lo fue".

Este texto ha sido divulgado en un momento de especial intensidad dentro de la Fundación Franco: por un lado, el Gobierno ha afirmado que ilegalizará a esta organización; por otro, la fundación franquista está embarcada en una campaña de difusión contra un posible "derribo" de la cruz del Valle de los Caídos, un espacio de exaltación de la dictadura que el Gobierno prevé "resignificar". Ha sido precisamente en ese contexto en el que Chicharro ha aprovechado para recordar las raíces franquistas de la Corona.

Hazte Oír manda cartas

La defensa de la figura de la monarquía también está hoy en el ámbito de actuación de Hazte Oír. Desde su plataforma de cibercampañas, el lobby ultraconservador llama a sus seguidores a enviar una carta de apoyo a Felipe VI.

"Reciba mi apoyo en estas horas en que desde el propio Gobierno de la nación y desde los partidos que lo apoyan se le insulta y se le humilla con la intención de derribar la institución que representa", dice el texto que ha elaborado Hazte Oír y que al cierre de este artículo contaba con más de 82.000 firmas. "Sepa que mi lealtad estará siempre presta para servir a España y defender la Corona. En estas horas de desasosiego, quiero decirle que no está solo", continúa.

Este grupo considera que actualmente "van a cara descubierta a por el Rey" y que "están afilando esa guillotina de la que le tanto le gusta hablar a Pablo Iglesias". "Alberto Garzón le ha colocado a Pedro Sánchez el capirote de verdugo. ¿Se lo vas a permitir?", añade en un mensaje.

"Si tienen pinta de golpistas, si son amigos de golpistas y van de la mano de quienes quieren acabar con España, es que son golpistas y acabarán con España como no los frenemos. Envía tu mensaje de apoyo al Rey y prepárate para lo que se nos viene encima a los que estamos con Don Felipe y con España", remata Hazte Oír.