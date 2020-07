Nadie recuerda bien cuando se vio juntos por última vez a los diecisiete presidentes autonómicos, más los de las ciudades autónomas Ceuta y Melilla. Casi nadie encuentra precedentes de que haya presencia en un acto de doce confesiones religiosas, y pocas veces coinciden en el mismo lugar los máximos representantes de la UE, la OMS, la OTAN y la OMT. Y todo ello se vio en el homenaje de Estado celebrado este jueves por las más de 28.000 víctimas mortales de la covid.

Además, estuvo el rey con su familia, el presidente y todo el Gobierno al completo, casi todos los partidos -a excepción de Vox, ERC, Bildu y la CUP-, representantes sindicales y empresariales, del Poder Judicial y de prácticamente todas las instituciones del Estado. Y, además, una representación de todos los colectivos que estuvieron en primera línea para luchar contra la pandemia.

El homenaje fue breve, sobrio, emocionante y, según algunos de los asistentes, "bonito". Hasta la veterana periodista, Ana Blanco, estaba emocionada, y se le quebraba la voz cuando hacía de introductora del acto. Y es que hubo momentos conmovedores, acrecentados por el propio escenario del acto, en el patio del Palacio Real.

Hernando Calleja: "Quiero pedir a todos compasión"

Hernando Calleja, hermano del periodista José María Calleja, fallecido por la covid, puso un nudo en la garganta a los asistentes con su intervención: "Quiero pedir a todos compasión", dijo. Y Aroa López, enfermera del hospital Vall d'Hebrón, erizó la piel al afirmar: "Hemos sido mensajeros del último día para personas mayores que morían solas. Hemos tenido que tragar las lágrimas cuando alguien nos decía: 'No me dejes morir solo'. Detrás de los EPI, no éramos héroes; éramos personas". Y el silencio tronó en el patio del Palacio Real.

Después, un representante institucional acompañado por una persona anónima se acercaron al pebetero para depositar a su alrededor una rosa blanca, mientras sonaba la Canción del espíritu de Johannes Brahms, interpretada por la orquesta de RTVE.

Tras la intervención del rey, el acto concluyó con la lectura del poema Silencio, de Octavio Paz, y después llegó un minuto de silencio que se hizo eterno, para concluir la ceremonia con un mensaje grabado en varios idiomas en recuerdo a todos los fallecidos.

Todo duró apenas cuarenta minutos. Cuarenta minutos de tregua. Luego, llegaron la avalancha de declaraciones, donde ya volvieron a mostrarse las diferencias políticas, las críticas y los reproches. Un asistente al acto, a la salida, dice que recordó la letra de una vieja canción de Mecano que decía: "Los españolitos, enormes y bajitos, hacemos por una vez, algo a la vez". Al menos, durante 40 minutos... de paz.