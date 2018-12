El futbolista Xavi Hernández lanza un mensaje de ánimo a los políticos presos catalanes: "No desfallezcáis"

El exfutbolista del FC Barcelona y de la selección española Xavi Hernández ha querido lanzar un mensaje de apoyo a los políticos soberanistas catalanes que continúan en prisión preventiva a la espera de juicio por el 'procés'.

"Me gustaría dar muchos ánimos y mucha fuerza a todos los presos políticos. No desfallezcáis", comienza el mensaje que Hernández envío a los presos a través del programa de radio Nadal a la presó que fue emitido en emisoras próximas a las prisiones de Lledoners, Puig de les Basses y Mas d'Enric el pasado día de Navidad.

El futbolista, que actualmente juega en el Al-Sadd SC, de la liga de Qatar, prosiguió su mensaje de la siguiente manera: "Imagino que son momentos muy duros para todos vosotros lejos de casa y de la familia. Es por eso que quiero agradeceros todo el coraje y entereza que estáis mostrando. Es el mejor regalo de Navidad que podéis hacer a la sociedad catalana. Os deseo muy buenas fiestas y que el año nuevo os traiga justicia y libertad. Un fuerte abrazo a todos".

No es la primera vez que Xavi Hernández muestra su apoyo a los políticos presos catalanes. Durante la pasada Diada, el ganador de un Mundial y dos Eurocopas con la selección española escribió en sus redes sociales: "Feliz Diada de Catalunya. Desde la distancia, muy orgulloso de todos los que lucháis por nuestros derechos. Tanto de los que hoy estáis en la calle como de los que no podéis estar. #libertadpresospolíticos".

Asimismo, hace apenas un año, Xavi Hernández también denunció la existencia de "presos políticos" en una país democrático como España. Lo hizo en declaraciones a Catalunya Ràdio: "Que en un país democrático haya presos políticos me parece muy fuerte. Voté de amarillo a posta. Aquí las casualidades no valen. Lo hice porque quise. Si dijera lo contrario, sería un hipócrita. Siempre he sido partidario de hacer cosas por el país. Quiero que haya un referéndum, que la gente haga la suya".