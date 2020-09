Gabilondo cree que hay que intervenir "contra el virus" y no a Madrid: "El Gobierno no puede hacerlo sin la Comunidad"

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha indicado este martes que donde hay que intervenir es "contra" el virus y no a Madrid, y ha especificado que esto el Gobierno central no puede hacerlo "sin la colaboración total, coordinación, intervención de la Comunidad de Madrid que es la que tiene la responsabilidad".

"La competencia en asuntos que tienen que ver con la sanidad está en la Comunidad. Otra cosa es que en un momento determinado haya ayuda del Gobierno de España en llevar estas medidas a cabo. Me gusta que haya canales abiertos de conversación pero hay datos preocupantes porque hay falta de médicos, de rastreadores, de contagios, datos objetivos... Aquí el problema no es quién tiene la culpa sino quién la asume la responsabilidad de la gestión y para eso hay que trabajar coordinadamente", ha trasladado Gabilondo en rueda de prensa telemática tras la Junta de Portavoces.

Por ello, Gabilondo ha pedido a los miembros que se reúnen esta tarde que "se entiendan" mirando desde la población y tomen "las medidas sanitarias y urgentes" y espera que eso se haga así porque "no hay más tiempo" y hay que tomar medidas "con celeridad".

Al ser preguntado sobre si considera que el Gobierno central debe intervenir a la Comunidad, Gabilondo piensa que hay que intervenir "al virus" no a otras cosas. Por eso, confía en que no sea así.

Gabilondo: "Aquí el problema no es quién tiene la culpa sino quién la asume la responsabilidad de la gestión"

"Si supiera a conciencia que interviniendo Madrid íbamos a tener medidas sanitarias, sociales y económicas que se puedan gestionar por el Gobierno de España... pero eso no lo puede hacer el Gobierno de España sin la colaboración total, coordinación e intervención de la Comunidad de Madrid, que es quien tiene la responsabilidad y la que conoce la situación", ha trasladado el portavoz socialista.

En este punto, ha proseguido con que se adopten medidas con "urgencia" esta misma tarde y ha asegurado que es partidario que intervengan el Gobierno para "acompañar, coordinar recursos y posibilidades en todos los ámbitos para que esto vaya a mejor", pero ha matizado que no es partidario de que se "quiera hacer algo desde el Gobierno que no tenga presente que este es un asunto de Estado donde el papel de las autonomías es decisivo". "Estoy diciendo que no se le quite a las autonomías sus competencias, sino que se refuercen y se amparen, se den medios y posibilidades, recursos y también se fuercen a que tomen medidas", ha incidido.

Los grupos parlamententarios de Cs, Más Madrid, Vox y Unidas Podemos han solicitado también a los miembros del Gobierno central y de la Comunidad de Madrid que se reúnen esta tarde lleguen a un acuerdo sobre las diferentes actuaciones en Madrid y "tomen esas medidas con celeridad".

"El Gobierno tiene que intervenir", pide Más Madrid

Desde Unidas Podemos-IU, el portavoz adjunto del grupo, Jacinto Morano, ha indicado que ahora "no es momento de excusas ni politiqueo, sino de tomar medidas razonables". A su juicio, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, tiene que "asumir las recomendaciones del Gobierno de la nación y reforzar la sanidad madrileña, atención primaria y contratar de una vez los rastreadores y deje de mentir y jugar con los madrileños".

Por su parte, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha lamentado que los madrileños estén siendo "rehenes de la incompetencia de unos y la inacción de otros" poniendo a "millones de vidas en juego". Por eso, piensa que "sin duda" el Gobierno de España tiene que intervenir "totalmente" Madrid, y llevarla a la fase 1, aumentar personal sanitario, contratación de rastreadores y más trenes para evitar aglomeraciones.

El portavoz adjunto de Unidas Podemos-IU, Jacinto Morano: "No es momento de excusas ni politiqueo, sino de tomar medidas razonables"

A continuación, la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, ha señalado que es partidaria de que Ayuso "tome medidas claras" ya que tiene los recursos necesarios "y las competencias para poder dirigir y establecer un plan". A su parecer, el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, ha demostrado su "incapacidad" para conseguir un acuerdo con el Gobierno central, por lo que le ha insistido de que en las próximas horas lleguen a un entendimiento porque "Madrid no se puede parar". "Ayuso tiene que gobernar y elegir bien de quién se rodea", ha lanzado.

Cs lamenta que no se pongan de acuerdo

Asimismo, el portavoz de Cs, César Zafra, ha lamentado que la imagen que se está trasladando de "ruedas de prensa por separado que no tienen ningún tipo de sentido" y ha pedido que las decisiones "lleguen ya". "Pido a todos los entes implicados que sean conscientes de la responsabilidad que tenemos en nuestras manos. Estamos para debatir, tomar soluciones en conjunto y hemos visto una pelea absurda de la que nos sentimos avergonzados", ha reconocido.

Por último, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha pedido que alguien le explique el "cambio de criterio" del Gobierno central que dijo en un principio que "las medidas de la Comunidad eran correctas" y ha insistido que las medidas que están tomando han seguido "recomendaciones de los técnicos".