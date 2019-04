Gabriel Rufián: “El 28A debemos combatir el fascismo verde, azul y naranja”

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) no ha dejado nada al azar la elección de la fecha para su acto central de campaña: 14 de abril, exactamente 88 años después de que Francesc Macià proclamara la República Catalana. El campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, la ubicación. Tampoco del todo aleatoria, como ha dicho el candidato del partido por Barcelona, Ernest Maragall: “El lugar donde estamos ahora fue una sede militar. Y la convertimos en una universidad. Porque esto va de libertad y también de universidad y de conocimiento”.

El Caminem junts del grupo de música Doctor Prats ha abierto y vertebrado el acto. La música, pues, tampoco ha sido elegida al azar. Sí que ha sido una oscura casualidad que la fecha del evento haya caído justo el día siguiente de la muerte de la republicana Neus Català. Antes de cualquier parlamento, la sala le ha dedicado un minuto de silencio a la luchadora antifascista.

La petición de libertad para los políticos catalanes que están presos ha protagonizado el arranque de un acto que prometía gritos, emoción y, está claro, promesas. ERC sabe que las encuestas le van a favor y que, por primera vez en la historia, el partido independentista podría ganar las elecciones generales en Catalunya. Pero no tiene suficiente. Quiere asegurar el mapa amarillo que pintan las predicciones, y el principal objetivo son los y las votantes socialistas y de los comunes.

Y así lo ha expresado el candidato republicano en el Congreso, Gabriel Rufián: “Hay personas que votan a sus partidos de toda la vida con la nariz tapada, y nosotros les decimos que también son de los nuestros. Si comparten los valores del antifascismo, del socialismo y de la república, son de los nuestros. Nos da igual la bandera que tengan en el balcón o en el corazón”. El diputado y candidato en el Congreso por Tarragona, Jordi Salvador, resumía el rechazo que se ha expresado durante todo el acto hacia el partido socialista con una sola frase: “Al PSOE ya solo le queda 'partido' y 'español', ya no tiene nada de obrero y de socialista”.

En esta línea, ha sido clave la presencia al acto de Elisenda Alamany, de Nova-Nuevo Futuro y de Joan Josep Nuet, de Soberanistas. Las dos formaciones se han aliado con el partido republicano en una candidatura conjunta que pretende “ensanchar la base”, como decía Rufián -“¿Y que tiene esto de malo?”, se preguntaba seguidamente. “Esta es la alianza que nos tiene que permitir de una vez por todas construir un país nuevo”, ha dicho Alamany. Y Nuet ha añadido: “Es la República del 80%, de la mayoría, en la que personas diversas se dan la mano y que empieza el 28 de abril”.

Esquerra ha buscado representar esta pluralidad también con la aparición al escenario de Eugenia Parejo, amiga de Andalucía de Oriol Junqueras: “Yo no soy de ERC, no quiero que marchéis, pero sí que quiero un referéndum. No quiero que lo ganéis, pero seré la primera en felicitaros. Y por eso estoy aquí”. Su intervención ha sido la que más aplausos ha despertado entre el público.

El adjunto a la presidencia de ERC, Pere Aragonès, ha seguido el discurso de las alianzas y de la diversidad, haciendo referencia a los entendimientos con formaciones vascas en el Senado y en el Congreso y ha agradecido la colaboración al candidato por EH Bildu, Jon Iñarritu, presente en el acto, a quien se ha dirigido con un efusivo “Gora Euskal Herria Askatuta!” [viva el País Vasco libre] que ha provocado que el público se levantara de las sillas.

Los momentos emotivos se han repartido, calculadamente, a lo largo de las dos horas que ha durado el acto. Con vídeos del juicio, con los agradecimientos a Joan Tardà, con las citas de Neus Català -“adelante, camarada!”, le decía Joan Josep Nuet-, con la aparición en pantalla de la secretaria general del partido, Marta Rovira, actualmente exiliada en Suiza: “El 28-A tenéis un voto, una oportunidad, aprovechadla. No votéis a partidos acomplejados que no han luchado contra la extrema derecha. No votéis un PSOE que le ha hecho de muleta, que ha tapado la corrupción, que no ha luchado por los derechos civiles y laborales, que ha sido muleta del 155. En Catalunya, nuestro voto tiene que servir para legitimar la República”.

Asistentes de pie, aplaudiendo, emocionados. Momentos también de risas: “¿Os imagináis la cara de Inés Arrimadas y de Pablo Casado cuando vean entrar Oriol Junqueras en el Congreso?”, decían Nuet y Roger Torrent, el presidente del Parlament de Catalunya. E incluso han llegado las lágrimas cuando, ya para cerrar el acto, Gabriel Rufián ha explicado como la mujer de Oriol Junqueras, ya en la prisión, le había dicho “si tú aguantas, aguantaremos”.

Rufián se ha preguntado, una y otra vez “¿Por qué solo ERC dice las verdades incómodas en el Congreso?”, refiriéndose a sus propias intervenciones sobre los “chicos de Altsasu” o la sentencia de la Mandada, entre otros. El candidato también ha dicho que las próximas elecciones son una “cita histórica” porque “nos enfrentamos al mismo fascismo que hace años ya nos robó nuestros derechos." "Ahora van de verde, azul y naranja”, ha proseguido.

Por su parte, Torrent se ha mostrado convencido que los pronósticos de las encuestas se cumplirán: “Por primera vez en la historia un partido independentista puede ganar las elecciones españolas en Catalunya. No nacimos para resistir, nacimos para ganar, y ganaremos”.

Por supuesto, no se ha tratado de un acto solo enfocado a las elecciones generales. Las municipales del 26 de mayo han sido presentes en la mayoría de los parlamentos, especialmente en el de Ernest Maragall: “Esta victoria será la que nos abrirá las puertas a la libertad. Si ganamos el 28 de abril, tendremos el empujón definitivo para hacer del 26-M la victoria explosiva que necesita la ciudad de Barcelona, y convertirla en la capital de los derechos y las libertades, de la República. República es vivienda asequible, transporte público, civismo, convivencia, gestión democrática del espacio público, cultura y educación”.