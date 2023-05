Gabriel Rufián: "Me entiendo mejor con Irene Montero que con Yolanda Díaz y con Pablo Iglesias tengo mejor relación ahora"

Gabriel Rufián, del Congreso al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. ¿Qué supone el paso de ser alcaldable de su ciudad natal para usted?

Políticamente es una oportunidad para poder competir de tú a tú con un partido que gobierna, bajo el punto de vista creo que de cualquier demócrata, desde hace demasiado tiempo.

Cuando gobiernas de forma absoluta municipios desde hace 20, 30 o 40 años, entras a la fuerza en las malas praxis y en abusos, y montas cortijos.

¿Y desde el punto de vista personal?

Llevo siete años en política, he hecho cuatro campañas, unas como cabeza de lista y otras ayudando. Y puedo asegurar que las municipales es lo más intenso que he hecho en política en mi vida. El municipalismo es la mejor, pero también la más exigente, de las políticas.

Una campaña de unas generales es mucho más intensa, mucho más, digamos que de sprint corto. Unas municipales es presencia y contacto constante. Siempre se dice que es muy difícil interrogar, por ejemplo, a Villarejo o Aznar en el Congreso, pero es mucho más difícil enfrentarse a un vecino o a una vecina enfadado o enfadada.

Usted hablaba de que el PSC gobierna algunas ciudades de forma absoluta, pero en Santa Coloma es absolutísima. El PSC y ERC están 17 a 3 en concejales. En este escenario, ¿cuáles son los objetivos que se marca?

Sí, sí, la distancia es esa. Dijimos desde el minuto uno que íbamos a decir la verdad. Evidentemente, nuestra intención es sacar el máximo de representación posible. Creo que la apuesta por el frente metropolitano es potente y tenemos una oportunidad histórica. Y si mi presencia puede ayudar pues mejor, pero la distancia como usted ha comentado es enorme.

Estamos hablando de un partido que gobierna desde hace 32 años y de una alcaldesa [Núria Parlon] que gobierna desde hace 14. Además, con una diferencia de 14 concejales. Por eso tampoco entendemos muy bien el nerviosismo que estamos viendo dentro del consistorio socialista y especialmente los ataques de Núria Parlon, cuando la distancia es enorme. Bueno, por algo será. Nosotros lo que queremos es interpelar a la gente que considere que 32 años son demasiados.

Usted se presenta en Santa Coloma como alcaldable, pero ¿viene a ser un poco el candidato de Esquerra en el área metropolitana de Barcelona?

Intento ser, de verdad, bastante respetuoso y creo que sería petulante por mi parte considerarme un candidato metropolitano. Porque entiendo que quizá compañeros y compañeras que llevan años trabajando en sus secciones locales, como por ejemplo en Santa Coloma, pueden pensar: ¿y nosotros qué?

Pero sí que es cierto que si mi presencia y todo lo que hemos hecho en el Congreso puede ayudar a que en L'Hospitalet, en Cornellà, en Badalona, en San Adrià, en Sabadell, o evidentemente en Santa Coloma, podamos dar un salto, pues aquí estoy.

Pero, de verdad, con mucho respeto hacia la gente que se deja la piel hace años en esas secciones locales, que es muy difícil, sobre todo en sitios como Santa Coloma.

Usted es de Santa Coloma y ha vivido en Sabadell. En las dos ciudades alcaldes socialistas han acabado en la cárcel por corrupción. ¿Cómo se explica que el PSC mantenga las alcaldías con tanto apoyo de la gente?

Así de primeras choca que, después de todo lo que sucedió con Bustos [exalcalde de Sabadell implicado en el caso Mercurio de corrupción], el PSOE ganara en Sabadell. O choca a priori que Núria Parlon, después de que metieran en un furgón policial a Bertomeu Muñoz [exalcalde del PSC de Santa Coloma de Gramenet condenado en el caso Pretoria de corrupción], sea alcaldesa desde hace 14 años.

Pero lo de decir a la gente que vota mal es una mala cosa en política. También te tienes que preguntar tú por qué no eres capaz de contrarrestar eso. Ahora, sí que es cierto que la compra de voluntades en Santa Coloma, por ejemplo, que yo conozco, o en su momento en Sabadell y, evidentemente, con los gobiernos socialistas, es obvia.

Compra de voluntades, ¿por ejemplo?

Hay algunos que pueden ser anecdóticos pero, por ejemplo, nos topamos con la imposibilidad de encontrar un espacio para hacer un acto de Esquerra. De repente está todo ocupado, la gente te dice: me encantaría que vinieras, pero es que quizá tengo una represalia por parte del ayuntamiento.

Es lo que comentábamos de lo tóxico que es que alguien gobierne durante tanto tiempo. Pero nosotros interpelamos al socialismo catalanista que quede en Santa Coloma, que haya confiado en ese partido durante tantos años y que considere que hay un montón de cosas que en la ciudad no se hacen simplemente porque el PSOE no tiene una palanca de fuerza como quizá tiene en el Congreso, donde demostramos, yo creo semana a semana, que fuerzas políticas muy diferentes obligamos al PSOE a hacer cosas.

Si lo podemos trasladar al área metropolitana, pues yo creo que será bueno. Tanto para la escuela como para el trabajo, para la seguridad, la limpieza de las calles, etcétera. Porque, repito, creo que es insano que un partido gobierne durante tantos años.

Me está diciendo que en Sabadell o en Santa Coloma gobierna el PSOE. ¿No gobierna el PSC?

No es casual que yo hable de PSOE. Hace mucho tiempo que ese partido, que tuvo unas siglas gloriosas como era el PSC, no existe como tal. Cualquiera que tenga un poco de memoria lo ve.

Creo que la operación de absorción de Ciudadanos por parte del PSC en Catalunya es un ejemplo clarísimo. De hecho, bajo mi punto de vista, la última brillantez que le quedaba al PSC se llama Ernest Maragall y es candidato de Esquerra Republicana en Barcelona.

Entramos un poco en el programa electoral. ¿Cuáles son sus prioridades para mejorar Santa Coloma si llegara a tener la alcaldía?

Nuestra ideología en Santa Coloma empieza en Santa Coloma y acaba en Gramenet, la bandera es la del Ayuntamiento y básicamente son tres grandes pilares del programa, que son escuela, familias y trabajo. Eso lo engloba todo, sobre la base de aprender, querer y trabajar. Consideramos que todo el mundo, más allá de sus banderas, de su origen, o de su lengua, quiere que esas cosas vayan bien.

Póngame alguna propuesta concreta de esos pilares.

Pues en cuanto a escuela, por hacer un resumen rápido, a lo que nos comprometemos si gobernamos Santa Coloma es a crear tres nuevas guarderías que es una necesidad endémica de la ciudad, a mejorar las instalaciones de todas las escuelas. Santa Coloma es la tercera ciudad con más fracaso escolar de nuestro país. Y también implementaremos un refuerzo en inglés, porque creo que el inglés de nuestros jóvenes, niños y niñas, es de un nivel bastante bajo.

También nos comprometemos a construir el equipamiento de una segunda residencia que la ciudad necesita y que el PSOE de Parlon no ha hecho en muchísimos años. Nosotros construiremos la estructura y cederemos la gestión a la Generalitat. Esto ya se ha hecho anteriormente, pero el PSOE no quiere hacerlo.

También queremos mejorar la seguridad, que junto a la limpieza son las dos cosas que más preocupan, no solamente en Santa Coloma sino en todas las ciudades de nuestro país.

Nos comprometemos a ampliar el cuerpo policial en 40 nuevos efectivos, más iluminación en todos los barrios, no solamente en el centro, videovigilancia...

En el programa lleva también una flota de taxis nocturna. ¿Para qué?

Para fomentar el transporte público para una vuelta segura a casa, sobre todo de las mujeres, por la noche. También queremos incrementar en dos millones de euros la inversión en limpieza, que no solamente esté limpio el centro en las calles donde vive la alcaldesa y sus concejales.

Y, en cuanto a trabajo, proponemos una inversión de siete millones de euros en planes de ocupación para fomentar la ocupación en Santa Coloma, donde estamos hablando del 15% de paro femenino con 9.000 parados y paradas en total en la ciudad. Básicamente eso, más un apartado de vivienda.

¿La vivienda es también un problema en Santa Coloma?

Sí, la vivienda creo que es un problema endémico, y también es una preocupación de la ciudadanía de Santa Coloma. Mil cien personas se tuvieron que marchar el año pasado porque no podían permitirse vivir en Santa Coloma. Nosotros nos comprometemos, si gobernamos la ciudad, a dedicar siete millones de euros a la compra de vivienda para ampliar el parque de vivienda de alquiler social.

Me ha citado el tema de la residencia. ¿Fue un error plantear la cuestión en un acto con el conseller de Drets Socials? Ha sido muy polémico.

Yo creo que el error es de aquellos y aquellas, que fueron prácticamente todos y todas en la ciudad, desde el PSOE hasta Vox pasando por, incluso, Podemos. Su error ha sido darle una publicidad gratuita tan bestia a una propuesta que la ciudadanía de Santa Coloma reclama desde hace décadas. Yo todavía estoy sorprendido y agradecido por esa publicidad.

Llevo siete años en política y he vivido bastantes polémicas absurdas, pero bajo mi punto de vista esta es la más absurda, pero bienvenida sea. Nosotros lo que dijimos es que si gobernamos Santa Coloma ese equipamiento se va a hacer. Se puede construir una residencia igual que se puede construir una comisaría.

Parlon dice que no quiere hipotecar el ayuntamiento en la construcción de una residencia y luego se gasta 15 millones de euros en una comisaría, que yo no digo que no sea necesaria, pero la segunda residencia lo es aún más. Pero si lo quiere hacer ella, de repente, ahora porque Esquerra Republicana lo ha anunciado también, bienvenido sea. En todo caso, repito, agradecemos la publicidad.

¿Y por qué propone una amnistía fiscal para la apertura de negocios?

Creo que también tenemos que fomentar que la gente que quiera emprender negocios, lo pueda hacer en Santa Coloma. Y por eso proponemos una amnistía fiscal de los impuestos del ayuntamiento durante cinco años a la gente que quiera emprender en Santa Coloma, y también la potenciación de algún polígono industrial que está dejado de la mano de Dios por parte del PSOE.

Usted se crio en los barrios de Santa Coloma, en el Fondo, pero ahora es uno de los dirigentes del principal partido independentista de Catalunya. ¿Cómo se conjuga eso?

Yo creo que recordando a figuras como Joan Tardà, Joan Puigcercós o el propio Oriol Junqueras. Evidentemente, no me quiero comparar con ellos. Pero creo que todo el mundo me identifica por el contenido social o por mi ideología de izquierdas, de republicano, antifascista, que evidentemente está a favor de que Catalunya decida libremente su estatus político.

Pero yo tengo clarísimo que la independencia de nuestro país llegará a través de buenas políticas públicas de salud o educación. De militar, en definitiva, en la utilidad y en el día a día de la gente. Y no con grandes discursos o hablando exclusivamente de una bandera o de unos símbolos que, guste más o guste menos, mucha gente en nuestro país, y en Santa Coloma, pues no comparten.

¿Qué hay que hacer? ¿iIgnorar a la gente que no comparte nuestros símbolos, que no se emociona con una estelada, que quizás no se sabe Els Segadors? Hay que hablar de lo que desgraciadamente comparte la inmensa mayoría de nuestra gente, que es la precariedad, la miseria, el paro, la lucha por el feminismo, por el medio ambiente. Yo estoy en eso y hace ya muchísimo tiempo que la gente creo que lo sabe.

¿Esa fue la clave de su victoria en las generales?

Esto que usted comenta es que la gente nos votó y nos hizo ganar las elecciones generales por dos veces, de forma creo que histórica. Y estoy convencido de que hay muchísima gente que no nos votó por nuestra vertiente independentista, aún sabiendo perfectamente que lo somos, sino porque somos un partido que puede llegar a representar políticas a favor de la gente, de dignificación de las condiciones materiales de la vida de la gente.

Como, por cierto, hace EH Bildu, que es un partido del cual evidentemente nadie duda de su compromiso nacional para con Euskadi, pero que también tiene claro que tienes que asumir la realidad y tienes que intentar ayudar a tu gente, piense lo que piense y tenga la bandera que tenga.

¿Sin Santa Coloma y otras ciudades como ella no hay independencia?

Es obvio. Esa mofa o crítica constante que hay hacia el concepto de la necesidad de ser más, ampliar el proyecto político, o ampliar la base tal como lo calificó Junqueras es absurda. Creo que es un sector muy minoritario del independentismo, pero que todavía hace mucho ruido.

No hay nada en la vida, casi nada, y en política aún menos en que ser más sea algo negativo. Al revés, tú quieres aglutinar el máximo de fuerza posible y, de hecho, tanto que se habla de tiempos en cuanto a la independencia de Catalunya, yo creo que la variable importante es la fuerza y no el tiempo. Cuanto más fuerza tengas es obvio que es mejor.

Y creo que es absurdo no visualizar que hay una parte de nuestro país que se siente alejada del proyecto independentista, pero que quieren mejorar nuestro país y nuestras ciudades tanto como nosotros y nosotras. Creo que eso es propio de la derecha, y nosotros no somos de derechas.

Oriol Junqueras dice que el área metropolitana de Barcelona no es el cinturón rojo de los socialistas y que Esquerra son los 'true reds', los rojos de verdad. ¿Usted se siente heredero de ese cinturón rojo original del PSUC anterior a las mayorías socialistas?

Nosotros somos tan socialistas y tan catalanistas como nadie. Y creo que, humildemente, sobre todo en los últimos años, el socialismo catalanista que quedaba en este país está en Esquerra Republicana y se siente reflejado por Esquerra Republicana.

Creo que cuando alguien escucha a Salvador Illa y a Oriol Junqueras, si tiene una sensibilidad progresista, republicana, catalanista, está claro que se puede llegar a sentir representado mucho más por Junqueras. Creo que eso es un motivo de orgullo, y debe serlo.

Yo soy hijo y nieto de andaluces, de una tradición de izquierdas muy determinada, me siento orgulloso de ello y estoy convencido de que el camino es el nuestro. Estoy convencido de que tenemos una capacidad enorme de interpelar a gente que quizá hace 10 años votó al PSOE, y que quizá hace cinco años votó a Podemos. Me niego a renunciar a esa gente, que es nuestra gente. Me niego; y si los podemos representar, para eso estamos.

¿Hay una cierta patrimonialización de los catalanes con origen andaluz o extremeño o de otras partes del Estado por parte de algunos partidos?

Sí, pero es más, algunos y algunas se han convertido en amos del cortijo y los tratan como si fueran los masovers, los empleados del cortijo. Eso en ciudades como Santa Coloma se ve claramente. Muchas de las críticas de Núria Parlon y compañía se pueden resumir en: ¿Pero tú que te has creído? Esto es mío. Y no.

Yo me siento orgulloso de que hay muchísima gente, y los números están ahí, con apellidos diferentes, con lenguas diferentes, con orígenes diferentes y que votan a Esquerra Republicana porque se sienten profundamente decepcionados por un partido que estos días se está viendo que lo único que gestiona en Catalunya son los trenes y van como van.

Toda mi vida he ido en transporte público y sé lo que es. Hace unos días hice una intervención en el Congreso sobre los retrasos y el caos de Rodalies y los diputados socialistas se reían en los escaños. Es una especie de Versalles la que se han montado en el que ven a la gente desde la distancia y, sí, traicionan a sus siglas y a su historia.

Rodalies es el principal transporte público del área metropolitana de Barcelona y sus retrasos afectan a centenares de miles de personas, pero el PSC continua muy fuerte. ¿Cree que les puede pasar factura?

Sí, también es cierto que hay cierta desafección por parte de la gente hacia la política. Creo que es uno de los problemas principales que tenemos.

El discurso del "todos son iguales" de la derecha ha calado y es un discurso perverso. Primero, porque no todos son iguales. Anguita nunca fue lo mismo que Aznar, por poner un ejemplo que todo el mundo entiende. Es algo que cae por su propio peso.

Nosotros lo que defendemos es que hay que mejorar el transporte público. No puedes pedir menos coches en las ciudades si no pones un transporte público de calidad. Pero sí que es cierto que la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo es posible que un partido que gestiona como gestiona lo único que gestiona en Catalunya todavía tiene tanto apoyo.

Hay también explicaciones mediáticas y de la desintegración de Ciudadanos que están absorbiendo. Creo que el PSOE ha recuperado marca en Catalunya, eso es innegable, pero creo que Esquerra Republicana también. Somos los únicos y únicas que podemos incomodarles y plantar cara.

Su trabajo en el Congreso estos años es una carta de presentación para las municipales. ¿Cómo valora esta legislatura que entra en la recta final y su relación con el Gobierno español de coalición?

Veníamos de una -o yo quizá me hice más conocido- legislatura de confrontación. Hay cierta gente adicta a la hemeroteca, cosa que yo respeto, pero que no tiene nunca en cuenta que no es lo mismo dirigirte a Juan Ignacio Zoido [exministro del Interior del PP] que a Irene Montero [ministra de Podemos]. Y esto quien no lo entienda tiene un problema.

Además, creo que nosotros tenemos que saber adaptarnos a la realidad. No somos ni iglesias ni sacerdotes. Con todo respeto a las iglesias y a los sacerdotes, pero no impartimos dogma de fe, sino que tenemos que adaptarnos a la realidad.

Todo el mundo vio la valentía que tuvimos como grupo parlamentario hace ya cuatro años, y aunque no ha sido tanto una legislatura de construcción, sí hemos conseguido frenar retrocesos, más que conseguir muchos avances. Es dramático, pero es así.

Usted siempre dice que al PSOE se le obliga a hacer las cosas.

Creo que lo interesante de esta legislatura es el hecho de ver partidos tan diferentes, desde el PNV hasta a veces incluso la CUP, pasando por nosotros, por Podemos, por Más País, por Bildu, por Compromís obligando semana a semana literalmente al PSOE a que mejore su agenda legislativa. Creo que estamos para eso y que es nuestra obligación, sin, evidentemente, abandonar nuestras agendas nacionales.

Creo que el hecho también de que nueve personas estén durmiendo en su casa y no en una celda es importante y todo mundo entiende por qué ha sido. Y queda todavía mucho recorrido, muchísimo, pero si he podido en algún momento dado ser la voz de gente del área metropolitana que se ve representada por nuestros discursos pues me siento orgulloso, claro.

Se ha referido sin citarlos a los indultos. ¿Le duele que algunos independentistas los hayan criticado o hayan criticado la reforma del Código Penal?

Doler es un verbo muy grande. No, yo creo que la derecha, más allá de las banderas de cada cual de cada derecha, siempre se comporta igual frente a la pérdida de poder. Que es con ruido, con toxicidad. No es algo nuevo. La derecha, entre la democracia y sus privilegios, siempre escoge lo segundo y esto pasa en todos los países y en todas las instituciones. Pero hace ya tiempo que no hablo de Junts.

¿Por qué?

Primero, porque Junts tiene una capacidad enorme todavía de generar un ruido mediático que nosotros no somos capaces de contrarrestar. Segundo, porque Catalunya, por suerte, es mucho más que una discusión entre Junts y Esquerra Republicana. Y tercero, porque es lo que más le gusta a Salvador Illa, que hablemos de Junts. Así que yo prefiero hablar de Salvador Illa.

Hay dos votaciones de su grupo en el Congreso que podrían resumir la posición de Esquerra en esta legislatura: el no a la reforma laboral y el sí a la ley de vivienda.

Pues me parecen buenos ejemplos. Evidentemente, ha habido toda una serie de leyes, llevamos ya unas 80, casi todas ellas con la participación indispensable de Esquerra Republicana. La ley de Infancia, la de Ciencia, la subida de las pensiones, etcétera. Pero sí que es cierto que quizás son dos momentos paradigmáticos de negociaciones.

En la reforma laboral nosotros teníamos reivindicaciones históricas. Llevábamos una década literalmente diciendo que cuando hubiera números para recuperar sobre todo una indemnización de 45 días digna y justa, y un salario de tramitación, había que hacerlo porque si no era una estafa.

¿No ha tenido cosas buenas la reforma laboral?

Me alegro, y nosotros nos alegramos, enormemente cada mes de que cada vez haya más indefinidos. Siempre lo dejamos claro, pero me alegraría mucho más si no fuera tan barato despedirlos. Y esto fue porque el Ministerio, en este caso la vicepresidenta Díaz, eligió. Y eligió a la CEOE y a Ciudadanos. De hecho, el último gran servicio de Ciudadanos, antes de su desintegración, al Gobierno o al PSOE fue la aprobación de la reforma laboral.

¿Y en cuanto a la ley de vivienda? Esta sí que la votaron a favor.

Ha sido un ejercicio de buena negociación, sobre todo por parte de EH Bildu, de Unidas Podemos y Esquerra Republicana. Creo que conviene a veces ser generoso y la participación de Oskar Matute y de Ione Belarra fue indispensable. Y ahí sí que se pudo topar precios, sí que se pudo acabar con malas praxis como el cobro de dos o tres mensualidades por la cara a un inquilino.

Evidentemente que se podía haber mejorado, pero con la fuerza que tenemos hacemos lo que podemos. Nosotros, siempre lo decimos, no somos responsables de las decisiones del PSOE, somos responsables de sus rectificaciones.

¿Cómo definiría a Pedro Sánchez?

Como un actor, a veces de Hollywood y otras de Bollywood, depende. Creo que se le tiene que reconocer su resiliencia. Su capacidad de recuperar la secretaría general del PSOE contra casi todo. Es el único secretario general del PSOE que ha ganado la secretaria general del PSOE contra Prisa. Eso fue novedoso, aunque queda muy lejos aquello.

Es un tipo que, si tienes la suficiente fuerza, de repente es de izquierdas. Y si no, es un señor al que le hubiera encantado gobernar con Albert Rivera o con Inés Arrimadas. Se lo puedo asegurar.

¿Con quién se entiende mejor: con Yolanda Díaz, con Irene Montero o, antes, con Pablo Iglesias?

Con Irene Montero.

Lo dice muy decidido.

Sí. Yo con la vicepresidenta Yolanda Díaz, por mucho que se ha escrito, no tengo ningún tipo de problema personal, al revés. Ahora, sí que es cierto que la negociación de la reforma laboral rompió puentes porque pasaron cosas que fueron duras y feas.

Pero, en cuanto a negociaciones, la verdad es que es mucho más sencilla la interlocución, a veces, con Unidas Podemos que incluso con los comuns. Encontramos en los comuns siempre una animadversión que sorprende en muchas ocasiones. Sí, sí, yo lo digo claramente, mejor con Irene Montero. Con Pablo Iglesias, es cierto que tenemos una mejor relación ahora que cuando era vicepresidente.

¿Le preocupa que la extrema derecha avance en estas elecciones y en las siguientes a nivel estatal pero también en ciudades como Santa Coloma?

Sí, pero no como independentista o no solo como independentista ni solo como como miembro de Esquerra Republicana. Me preocupa como demócrata y como antifascista. Que debería ser la base de cualquier persona decente.

La anomalía que supone España en cuanto a la naturalización del fascismo, el hecho de que España no tenga una derecha democrática, liberal, europea, conservadora, pero antifascista, es dramático.

Me preocupan todas las extremas derechas, con todas las banderas diferentes. Una de nuestras principales labores es plantarle cara, y creo que lo hacemos desde hace ya cuatro años, a los 52 diputados y diputadas de Vox. Y también interpelar a la clase trabajadora.

A mí no me preocupa tanto Ortega Smith o Iván Espinosa, Santiago Abascal, o en su momento Macarena Olona. Me preocupa la capacidad que pueden llegar a tener de interlocución o interpelación con la clase trabajadora, porque siempre que la extrema derecha, el fascismo, ha ganado en Brasil, en Estados Unidos, en Hungría, en Italia... ha sido porque ha interpelado a la clase trabajadora. Ratones votando a gatos, esa es la anomalía.

Hace cuatro años, cuando ya nos enfrentábamos a un Vox que quizá no parecía entonces tan fuerte, recuerdo que había una parte del independentismo que me decía que eso eran cosas de españoles. No, no. El fascismo no tiene fronteras y ya hay 11 diputados y diputadas en el Parlament de Catalunya. Hay muchas clases de fascismo con muchas banderas diferentes.

Hay discursos también xenófobos que vemos en partidos como el Front Nacional, aquí en Catalunya. Nuestra obligación es plantarle cara a todo eso de una forma radical.

¿Optará a ser candidato de Esquerra en las próximas elecciones generales? ¿Seguirá en Madrid?

Yo nunca hablo mal de España o de Madrid y eso hace que haya gente que cree que yo vivo estupendamente allí. No voy a entrar en ningún tipo de discurso criminalizador, pero quién crea que yo en Madrid estoy estupendamente le invito a pasear conmigo durante diez minutos.

¿Es duro?

Te tienes que cuidar. Le ha pasado y le pasa a un montón de políticos y políticas, sobre todo, de izquierdas. Te tienes que cuidar en según qué barrios y en según qué sitios.

Le veo molesto con este tema.

Es cierto que a veces me han dado ganas de contestar porque me lo suele decir gente que va muy cómoda por la calle en Madrid. Simplemente porque son desconocidos y desconocidas y yo me alegro. Pero yo no lo soy y eso tiene un coste personal determinado.

¿Entonces se presentará o no?

El proyecto que empezamos hace cuatro años en Madrid, conmigo como portavoz, tiene una continuidad y debe tener una continuidad. Y a mí me gustaría que sea así. Es lo que Oriol Junqueras, el president Aragonès, Marta Rovira, etc, me han transmitido que querrían. Pero yo seré lo que la ciudadanía de Santa Coloma quiera que sea.

No creo que haya mayor honor para un político que ser alcalde o alcaldesa de su ciudad, si la ciudadanía así lo decide. Pero a mí me gustaría compaginar la presencia en Santa Coloma con la representación que obtengamos, teniendo en cuenta que ahora tenemos tres concejales, y seguir siendo la voz de tanta gente en Madrid.