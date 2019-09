El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, considera que sería una mejor estrategia que ir a elecciones que Unidas Podemos diera los votos suficientes a Pedro Sánchez para ser presidente. "Si Iglesias inviste a Sánchez y luego condiciona el Gobierno desde fuera, saldría a hombros del Congreso", ha asegurado el diputado independentista catalán en una entrevista con La Razón este domingo en la que también ha asegurado que la formación morada "está desaprovechando una oportunidad histórica por una cuestión de sillas".

Rufián cree que "es positivo que Podemos esté en el Gobierno" y opina que aún hay tiempo para que PSOE y Unidas Podemos alcancen un acuerdo in extremis que libre a los españoles de ir a las urnas por cuarta vez en cuatro años, pero afirma que ambas formaciones "se han pasado de frenada. Uno, vetando a Iglesias y otro, no aceptando cuatro ministerios".

Para el portavoz de ERC, no está tan claro el asunto de las humillación que Podemos denuncia por parte de los socialistas, al menos, desde el prisma de los independentistas: "No entiendo que digan que se les humilla porque no les dan un Ministerio. Que te humillen en política es que te metan en la cárcel", ha afirmado, en referencia a los políticos catalanes en prisión preventiva mientras esperan el veredicto judicial.

En cuanto a la mediática sentencia sobre el procés, que no termina de llegar, Rufián es tajante: "Quien crea que esto se para con 15 años de cárcel a Junqueras miente o es miope", ha sentenciado. Según él, Oriol Junqueras, líder de los republicanos catalanes, "cada día que pasa en la cárcel se hace más grande. Es nuestro Mandela. Puede sonar grandilocuente, pero esta idea está muy presente".