El Gobierno de Núñez Feijóo quiere las mismas competencias de Euskadi y Catalunya para Galicia; el PPdeG ha impulsado un acuerdo unánime para reclamar a Madrid que se convoque la Comisión Mixta de Transferencias con el fin de que Galicia alcance el tope de competencias de su autogobierno, según informa La Voz de Galicia. Público ha preguntado a la dirección nacional del PP por su valoración ante la noticia, pero todavía no ha recibido respuesta.

Esta iniciativa parte del Bloque Nacionalista Galego (BNG) y que ahora impulsa el PP en Galicia -junto al resto de grupos- se distancia de la dirección nacional del PP, concretamente del plan de Pablo Casado para que la Administración Central recupere las competencias en educación, aunque con la actual ley educativa, aprobada en solitario por los 'populares' el año 2013, ya se establecen contenidos, horarios, y evaluación de las materias obligatorias, cuyos criterios han de ser comunes para todo el Estado.

El PP pretende ampliar a ámbitos como justicia, sanidad y política exterior esta 'recentralización' y que sea el Estado el que tenga la competencia de estas áreas, y las Comunidades Autónomas quienes las gestionen; pero ni Feijóo (ni otros barones del PP) están dispuestos a ceder su poder y autonomía.

La propuesta surje un día después de que el Ejecutivo socialista haya acordado negociar con el PNV transferir un máximo de 33 competencias para Euskadi y fijarse de plazo hasta 2020. Entre ellas: el sistema de prisiones, la gestión de los tres aeropuertos, el puerto de Bilbao y los paradores nacionales, entre otras. Y todo ello a cambio de su apoyo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

La diputada 'popular' gallega Paula Prado, recalcó que "si el País Vasco puede tener 33 competencias en un año, Galicia no puede ser menos", y también criticó que Galicia tenga que padecer "una marginación mayor en relación a las competencias". "No nos podemos quedar fuera de esa negociación y tenemos que tener los mismos derechos que el País Vasco y Catalunya", sostienen desde el PP gallego, ante el asombro de sus rivales políticos, que recalcan que con diez años de gobierno de Feijóo, no haya habido ningún traspaso a su Comunidad.



Los de Feijóo no han querido dejar pasar esta oportunidad para reclamar más autogobierno justo en el momento en el que Casado pide recentralizar competencias para hacer frente a la "deslealtad" de algunas autonomías y evitar el "adoctrinamiento". Las discrepancias entre ambos líderes se evidenciaron en la Convención Nacional del pasado fin de semana, en la que, aunque Feijóo defendió que el PP debe tener un discurso y un proyecto estatal y coherente "en toda España", también cargó contra "los que quieren que España renuncie a cada una de sus partes".