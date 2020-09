El Parlamento gallego ha aprobado este jueves con los 42 diputados del PPdeG y la oposición de los 33 de BNG y PSdeG la investidura de Alberto Núñez Feijóo como presidente de la Xunta para la XI Legislatura.

Se trata de la cuarta vez consecutiva que Núñez Feijóo es proclamado presidente del Gobierno gallego, un cargo al que accedió por primera vez en 2009 y que revalidó en 2012 y 2016 tras obtener sendas mayorías absolutas.

No obstante, la mayoría más holgada cosechada por el barón popular ha sido la de este 2020, cuando logró 42 actas de las 75 que estaban en juego. La votación se ha desarrollado cerca de las siete de la tarde y dos diputadas, una del BNG y otra del PPdeG, delegaron los votos en sus respectivos portavoces al no poder asistir a la sesión plenaria.

Durante el debate de investidura, Núñez Feijóo se ha dirigido a la oposición para pedirles su "ayuda" en una legislatura en la que los acuerdos y el consenso, ha dicho, van a ser imprescindibles para encarar la salida de la crisis derivada de la pandemia sanitaria.

"No me atrevo a pedirles su voto"

"No me atrevo a pedirles su voto, el cual les agradecería, ni siquiera su abstención, que me parecería una decisión muy inteligente; lo que les voy a pedir es ayuda porque con lo que tenemos por delante vamos a necesitar la ayuda de todos", ha asegurado Núñez Feijóo ante el pleno del Parlamento de Galicia en su turno de réplica durante el debate de investidura.

Pese a criticar la visión "tan negra, tan pesimista y tan deteriorada de nuestro país" que tienen el BNG y el PSdeG de Galicia, Núñez Feijóo ha hecho especial hincapié en la necesidad de consenso que presenta esta Legislatura que necesitará, asegura, de grandes acuerdos entre las fuerzas que componen la Cámara.

Con todo, durante su intervención ha defendido las medidas económicas aplicadas por su Gobierno en la última década al tiempo que ha lamentado el discurso "de apocalipsis" que pretenden implantar los portavoces de la oposición que no se corresponde con los datos reales después de que Galicia acumulase varios ejercicios de crecimiento a raíz, ha dicho, de haber gestionado "la economía con rigor".

Ha insistido en que, precisamente, han sido los votantes gallegos los que respaldaron las políticas del PPdeG en las urnas el pasado 12 de julio cuando los populares obtuvieron "más votos" que el resto de formaciones que se presentaron a los comicios.