Más de 200 trabajadores de los medios públicos gallegos se han movilizado este sábado por las calles de Santiago para pedir el "fin de la manipulación" en la información. Al acto han acudido los líderes de los tres partidos de la oposición en el Parlamento.

En la manifestación, que ha arrancado desde San Marcos —en donde se encuentran las sedes de CRTVG y CRTVE— hasta su final en la Praza de Praterías, los profesionales han reclamado "erradicar la manipulación", recuperar programas de producción propia y "contenidos de servicio público", crear el consejo de informativos y del estatuto profesional de la CRTVG y garantizar la información de proximidad.

Con esta protesta —convocada por el Comité Intercentros de CRTVG y comité de empresa de CRTVE— también se piden medidas que eviten la "precarización" del empleo y que busquen un "trabajo de calidad" en los profesionales al margen de los partidos político. Por ello, la pancarta que portaron desde el inicio de la marcha demanda: "Pola dignidade dos medios públicos" —Por la dignidad de los medios públicos—.

Asimismo, acompañados de un cartel con el lema "sen medo a loitar"—sin miedo a luchar—, los trabajadores han coreado y gritado consignas como "aquí está, aquí se ve o xornalismo galego en pé" —aquí está, aquí se ve el periodismo gallego en pie—; y "non, non, non á manipulación" —no, no, no a la manipulación—.

Consultada la Corporación de Radio Televisión de Galicia por Europa Press, fuentes de la entidad han indicado que "no se pronuncian sobre las protestas".

En Marea pide un "medio libre que cuente lo que pasa"

Por su parte, el portavoz de En Marea, Luís Villares, ha advertido, también en apoyo a los trabajadores movilizados, que los medios de comunicación deben ser "libres" para que exista "una sociedad democrática" y "poder contar la verdad, toda la verdad y solo la verdad de lo que está pasando en nuestro país".

En declaraciones a la prensa, ha indicado que "esta manifestación demuestra que los profesionales quieren libertad e independencia para poder contar lo que pasa", y que "el conjunto de la sociedad gallega está harta de la manipulación informativa".

"Esto es un mensaje muy claro a Núñez Feijóo: no estamos dispuestos a aguantar ni un minuto más la manipulación y la mentira, sabemos lo que pasa porque vivimos una realidad, aunque después no se nos quiera contar", ha aseverado Villares, y ha destacado que "estamos aquí para decir que queremos un medio de comunicación libre que puedan contar lo que está pasando".

El PSdeG acusa a Feijóo de "política de purgas"

Gonzalo Caballero: "El PP no puede hablar de libertad ni de independencia de los medios con Feijóo como referente"

Durante el acto, con la movilización ya en la Praza de Praterías de Santiago, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, que sumó su apoyo a los trabajadores de los medios públicos gallegos, ha criticado que "el Partido Popular está siguiendo una política de purga del personal de TVG" y "Feijóo es responsable".

"El Partido Popular no puede hablar de libertad ni de independencia de los medios con Feijóo como referente", ha reivindicado Caballero, que ha asegurado que "Casado tiene que tomar nota de lo que está haciendo el PP en Galicia", ya que "la derecha impide la independencia de los medios públicos y la libertad de expresión" en los mismos.

De este modo, ha criticado que "la derecha busca excusas falsas para hacer purgas por razones ideológicas". Así, ha exigido "libertad de expresión de los medios públicos" y ha sumado "todo el apoyo a aquellos trabajadores de la TVG que están sufriendo en primera persona estos ataques".

BNG demanda la "dimisión" del director de la CRTVG

Ana Pontón: "Es fundamental que los ciudadanos de este país puedan recuperar sus derechos"

En la misma línea, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha prestado su apoyo a los trabajadores de los medios públicos que "defienden poder hacer su trabajo, denunciando la manipulación brutal que se está produciendo, sobre todo en la Compañía de Radio Televisión de Galicia" (CRTVG), porque "están, literalmente, siendo secuestrada por el Partido Popular".

En este sentido, ha acusado que "el jefe de esa banda de secuestradores es el señor Feijóo, responsable de toda la manipulación". "El BNG cree que hoy los medios públicos deben tomar nota, el director de la CRTVG debe presentar su dimisión y, si no lo hace en esta semana, la pediremos en el Parlamento de Galicia", ha advertido Pontón.

"Es necesario algo más, necesitamos que los nombramientos de la dirección dejen de hacerse a dedo, por eso queremos un concurso público donde el resultado de la dirección sea mérito y capacidad", ha aseverado. "Es fundamental que los ciudadanos de este país puedan recuperar sus derechos, frente a los secuestros del Partido Popular".