Garamendi define como "planificación soviética" la propuesta de Díaz de acordar un tope en el precio de los alimentos

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha definido como "planificación soviética" la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro de Consumo, Alberto Garzón, de limitar los precios de la cesta de la compra y extender esta medida hasta después de Navidad.

El representante de la patronal ha bromeado: "El muro, que yo sepa, cayó". Garamendi ha asegurado que no es legal que las empresas acuerden precios de venta y que si lo hacen "tendrían a la Policía en casa y una multa millonaria de la CNMC".

Ha apuntado concretamente que "tenemos la prohibición expresa de hablar de precios, eso se llama cártel". Algo que contrasta con la iniciativa de los miembros del Gobierno, que defienden que las grandes superficies "tienen margen" para topar los precios de la cesta de la compra hasta el próximo año para defender a las familias del impacto de la inflación.

Garamendi: "Cuando alguien quiere sumar no debe restar"

Garamendi ha insistido en que esta medida le recuerda a los regímenes políticos del siglo XX y a algunos sistemas americanos de la actualidad, ya que supone una clara "intervención del mercado por parte del Estado". El empresario ha añadido que en lo personal no tiene "ningún problema" con Díaz, pero le ha reprochado que haya tenido "varias afirmaciones que no son buenas". "Cuando alguien quiere sumar no debe restar", ha manifestado.



Díaz y Garzón buscan una reducción de los precios

Mientras, las familias tienen que hacer frente al incremento del precio de los alimentos. Tanto Díaz como Garzón buscan paliar esta situación y emplazan a las grandes distribuidoras de la alimentación a establecer una lista de productos básicos con los precios rebajados. Ambos ministros se reunieron con el CEO de Carrefour España, Alexandre de Palmas, para estudiar su propuesta de una cesta de 30 productos por 30 euros.

La ministra de Trabajo señaló tras esa reunión que de "ninguna manera" este tipo de descuentos deben repercutir "en los productores o en el pequeño comercio de nuestro país". En su lugar, remarcó la vicepresidenta, las reducciones deben sustentarse "con los márgenes empresariales de las grandes superficies".