García Castaño: "La reunión con González la monté yo, es mi amigo y tenía un problema"

El comisario Enrique García Castaño estuvo desde los años 70 destinado en la Comisaría General de Información, según una de sus declaraciones en la Audiencia Nacional donde está acusado de cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal junto a sus colegas José Villarejo y Carlos Salmanca. Pero fue destituido en febrero de 2017 después de que Público le grabara desvelando el chantaje que mandos policiales y periodistas tramaban contra la Casa Real y el CNI.

El Gordo o Blasillo -mote que conserva de sus años de trabajo y compadreo en el partido de Blas Piñar, Fuerza Nueva- declara hoy ante el magistrado Manuel García Castellón por diferentes piezas de la causa Tándem, después de que esta se haya aplazado en un par de ocasiones. Esta vez el juez tendrá que resolver si le envía a prisión como pide la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular de Podemos, aunque hasta el momento se ha librado porque no se encontró ninguna documentación que le vinculara con los posibles trabajos de la red.

Como se ha acreditado, el defendido por el despacho del que es socio único el ex juez Baltasar Garzón, al igual que el comisario Carlos Salamanca y el ex número dos de la Policía, Eugenio Pino, recibió el chivatazo de que se le estaba investigando por el dueño de un concesionario al que le adquirió un vehículo; se presentó en la Fiscalía Anticorrupción, "por si podía ayudar", cuando su causa estaba aún bajo secreto y recibió una llamada del jefe de la investigación, el comisario Francisco Miguelañez, media hora antes de ser detenido. Sin duda, es un hombre con buenos amigos.

"La reunión con Ignacio González la monto yo"

Hoy Público ofrece en exclusiva parte de dos conversaciones que una periodista de este medio mantuvo con el comisario García Castaño en agosto de 2015 y enero de 2016. En ellas García Castaño reconoce que la reunión mantenida en 2011 con el entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y que Villarejo grabó y utilizó para "chantajear" al político -según aseguró el ex dirigente del PP imputado en Lezo-, era un favor a uno de esos amigos y no un trabajo policial, como se pueden escuchar a continuación:

Enrique García Castaño: La cita con Ignacio González, para que te quede a ti claro, la monto yo. Ignacio González es amigo mío. Pregúntaselo a Ignacio González. Si me estas grabando la conversación me encantaría.



Periodista: Esos amigos ya no los tengo. A Ignacio González no llego.



EGC: Si conoces a Ignacio González pregúntale qué tiene que ver conmigo. Ya verás como él te dirá que es amigo mío. Yo monto una reunión con Ignacio González hace cuatro años, entre otras cosas, porque el hombre estaba preocupado e indignado por lo que estaba saliendo en la prensa. Y yo le digo "recurre a tu asesoría jurídica o si no, si quieres, yo conozco a un compañero experto en estos temas, te lo traigo aquí y hablas con él". ¡Y eso es lo que hice!



P: Bueno, pues...



EGC: A mi no me ha llamado chantajista, ¿eh?



P: No me parece muy ortodoxo que un policía le arregle las cosas a...



EGC: No, no, no, perdona, yo no le he arreglado absolutamente nada a él. Todo mi trabajo y todo lo que yo hago está muy clarito y todo lo que hago está escrito, y con notas y con anotaciones, y cuando voy a ver a uno y cuando voy a ver a otro. Otra cosa es que yo conozca a una persona y a mi una persona me transmite eso y digo "chico, tú tienes un gabinete jurídico. Dile a tu gabinete jurídico que se encargue o aquí hay una persona"... y en este caso el que se prestó para ir a esto fue Pepe y fue allí a hablar con él, y punto y pelota. Yo calladito porque no tenía ni puta idea de estos temas. Después de cuatro años pues aparece una grabación.



P: ¿Qué no sabías que se había hecho?



EGC: Ni idea, ni idea.

Tres expresidentes de Madrid imputados en el caso Púnica: Cristina Cifuentes, Esperanza Aguirre e Ignacio González. JAVIER LIZÓN | EFE

Como asegura García Castaño, no existe ninguna nota informativa de él en la que explique a su superior por qué organizó la reunión entre Villarejo e Ignacio González, a la que asistió él y también el empresario Enrique Cerezo. Por lo tanto, tal y como sigue afirmando, no debía tratarse de un trabajo policial aunque su compañero y la asociación que utilizaba como acusación popular, Transparencia y Justicia, interpusieran una denuncia en el juzgado malagueño de Estepona que se basaba en una supuesta nota informativa de Villarejo en la que alertaba del enriquecimiento indebido del entonces presidente de la Comunidad de Madrid.

"Te doy mi palabra que desconocía que Villarejo grababa"

García Castaño sigue intentando convencer a la periodista, con la que habla por primera vez, después de que esta publicara en agosto de 2015 un reportaje en que explicaba que la Guardia Civil sospechaba que imputados en la operación Púnica le citaban a él, cuando hablaban de un policía que les había revisado los teléfonos. Como se escucha a continuación, el comisario da su palabra para que quede claro que no se trataba de un trabajo oficial.

EGC: Me veo en 40.000 historias porque me mandan mis superiores.



P: Bueno, menos lo de Ignacio González, que a mi me has abierto el mundo porque pensaba que Villarejo había ido allí porque estaba investigando, no porque González te lo había pedido a tí.



EGC: No, no. González me manifiesta su cabreo por lo que se había publicado. Y le digo, "coge tu equipo jurídico y presenta una denuncia o persónate donde quieras y si no mira...'



P: No, lo digo porque como Villarejo dice que le graba y todo eso porque él está trabajando, le estaba investigando...



EGC: Ese es otro tema. Si Villarejo estaba investigando o iba allí con otra misión...



P: ¿Tú eso lo desconocías?



EGC: Vamos, te doy mi palabra de honor que lo desconocía, porque a mi me ha causado daño porque además a mi no me gustan estas venganzas.

El excomisario José Manuel Villarejo | EFE

"No he trabajado con Villarejo en mi vida"

Aunque el comisario García Castaño tenga como estrategia de defensa asegurar que todo está dentro del marco policial -a pesar de que está imputado en la presunta organización criminal de Villarejo al mismo nivel y que declarará por la causa principal de Tándem, además de por la pieza Iron, Land, Marbella y Kitchen-, en la conversación de verano de 2015 con Público insiste en que "nunca ha trabajado con el comisario Villarejo como se puede escuchar.

P: A mi en la Policía me dicen que siempre os toca juntos, que tenéis que trabajar juntos.



EGC: ¡Qué va! Yo no trabajo con Villarejo, no he trabajado con Villarejo en mi puta vida.



P: ¿No? Bueno, no que esté en la misma unidad, pero que hacéis cosas juntos.



EGC: En mi vida ha trabajado Villarejo conmigo, nunca. Yo estoy en la Comisaría General de Información, trabajo temas de terrorismo. Villarejo ha estado adscrito a Policía Judicial y a Miguel Ángel Fernández Chico (ex número dos de la Policía con el PSOE y fallecido), al subdirector que estaba antes que murió, y adjunto al nuevo director operativo [Eugenio Pino]. Conmigo no ha estado destinado nunca, nunca. Conozco a Villarejo perfectamente, sé cosas que hace, yo no tengo nada contra Villarejo... Le conozco perfectamente, no lo voy a negar.



P: Eso está clarísimo.



EGC: Está clarísimo. Ahora, que haya trabajado conmigo... es que mi trabajo es terrorismo... y otras cosas.

Ayudó al "presidente de Iberdrola" y a López Madrid

Según los audios y la documentación incautada a Villarejo, entre esas otras cosas estarían trabajos relacionados con la venta de armas a Siria y Arabia Saudí, así como a ciudadanos y empresarios rusos -según los audios que constan en Tándem-, pero también trabajos a Iberdrola y a otros empresarios del IBEX como Javier López Madrid, cuando ocupaba el cargo de consejero delegado de OHL y había sido denunciado por acoso y amenazas por la doctora Elisa Pinto. Como se escucha a continuación, en un audio grabado en enero de 2016:

P: Pues las relaciones de López Madrid con tres comisarios de Policía, Villarejo, Conde [José Luis Conde, ex jefe de Policía Judicial de Madrid] y contigo.



EGC: Osea que tú eso lo relaciones como que son relaciones tor.., ¿me relacionas a mi, lo mismo que Villarejo conmigo?



P: No...



EGC: Yo soy amigo del presidente de Iberdrola, del presidente de...



CONTINUARÁ...