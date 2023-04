García-Gallardo pide a los escolares dudar sobre si el CO2 es un gas contaminante 

El vicepresidente de Vox de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha vuelto a izar la bandera del negacionismo de la crisis climática. Esta vez en un mensaje dirigido a los más jóvenes: a estudiantes de ESO y Bachillerato. En el vídeo que ha compartido a través de las redes sociales, el mandatario ultraderechista llama a los jóvenes a cuestionar "si el CO2 es o no un gas contaminante".

Pero esto no es todo. El líder de la formación de ultraderecha también hace gala de su revisionismo histórico y pide a los escolares dudar de "si la Segunda República en España era un régimen plenamente democrático o no". En el texto que acompaña al vídeo, el dirigente ha escrito: "Jóvenes de España: atreveos a disentir. Perseguid la verdad. Sed libres".

En concreto, García-Gallardo, introduce estas cuestiones en un encuentro con los escolares del Colegio San Agustín de Salamanca diciendo que son "algunas de las cosas" que a su edad, en su época, —nació en el año 1991 y tiene 32 años— "no nos preguntamos".

Además del CO2 y la Segunda República, en la ristra de asuntos sobre los que invita a reflexionar a los adolescentes incluye preguntarse "cuál era la religión más perseguida en el mundo" o "si la leyenda negra que hay sobre la conquista española de América es cierta o no". "Se me ocurren estas a título de ejemplo", ha añadido.

Esta no es la primera vez que García-Gallardo reniega de la emergencia climática. El mandatario cargó el pasado verano contra los jóvenes que sufren ecoansiedad. En concreto, reprochó: "Si sufres ecoansiedad, apúntate a realizar trabajos de prevención de incendios" en los montes de la región. "No tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que después de unos meses trabajando, se te pasa la ecoansiedad. Y la tontería también", escribió en Twitter cuando su Gobierno no paraba de recibir críticas por la falta de gestión y de prevención de incendios que asolaron la región.