La dirección de Izquierda Unida ha decidido exigir aclaraciones a Gaspar Llamazares y al resto de militantes que participan en Actúa para que expliquen si permanecen en IU o participan en "este nuevo partido para competir contra IU". Alberto Garzón ha explicado que en la dirección "todavía" no tienen claro las posiciones de estos militantes aunque sí ha recalcado que si deciden formalizar su candidatura en Actúa se "entendería" que no pertenecen a IU y que sería "un proceso automático".

La Comisión Colegiada — máximo órgano ejecutivo — se ha reunido esta tarde para valorar las medidas contra el exlíder del partido y portavoz parlamentario en Asturias. Garzón ha dado declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión para conocer el posicionamiento de la dirección y los próximos pasos a seguir. Llamazares y el resto de militantes tendrán que aclarar sus intenciones de cara al próximo ciclo electoral antes de febrero.

Garzón ha explicado que llamará personalmente este martes a Llamazares para que le aclare sus intenciones aunque ha explicado que no entiende esta situación que ha tachado de "surrealista". Como ya señaló este martes por la mañana, Garzón ha insistido en que es "absolutamente legítimo" participar en un partido político distinto "siempre y cuando no se compita contra IU y no vaya contra sus normas básicas".

Garzón: "Si alguien se presenta contra IU, tendrá que dejar claro que no es de IU"

Por esto la primera decisión que ha tomado la dirección ha sido pedir la aclaración formal y según estas explicaciones seguirán estudiando "los siguientes pasos". "Nosotros entenderíamos que abandonen la formación. No nos gustaría porque creemos que es un tiempo de unidad y creo que personas como Llamazares son importantes pero tienen que dejar claro si van a estar en IU o van a otro partido para competir con IU. Dependiendo de la respuesta, habrá un devenir u otro", ha sostenido el líder de IU.



Actúa anunció este sábado que concurrirán a las elecciones. La formación la lideran LLamazares y el juez Baltasar Garzón que explicaron que buscan representar "a toda la izquierda, amplia y diversa". En los comicios municipales y autonómicos han explicado que no se presentarán en todas partes por igual. En el caso de la capital, su concurrencia electoral les llevará a integrarse en la plataforma Más Madrid, "conscientes de que la continuidad de un proyecto progresista y de izquierdas" en la capital pasa por la reelección de la actual alcaldesa, Manuela Carmena.

Mientras que para las elecciones europeas, Actúa se ha integrado en el denominado espacio "Primavera Europea" ('European Spring'), un "simulacro de partido transnacional" impulsado por Diem25, el movimiento liderado por el griego Yanis Varoufakis, bajo la premisa de un "europeísmo convencido" y la necesidad de democratizar la UE y "poner en marcha un New Deal".