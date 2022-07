"El gasto militar es bueno para los servicios públicos": los argumentarios mediáticos para defender el gasto en armamento

La decisión unilateral del PSOE de colar 1.000 millones de gasto militar por fuera de los presupuestos está hoy en muchos portadas de la prensa española.

20 Minutos: "Sánchez prevé aprobar hoy 1.000 millones para Defensa pese al "no" de Belarra y Díaz".

El País: "Sánchez acelera con el gasto en Defensa frente al rechazo de Podemos".

La Vanguardia: "Choque en el Gobierno por una partida extra de 1000 millones para Defensa".

La Razón: "El gasto militar erosiona la alianza de Sánchez con sus socios".

Como veis, tema principal de discusión para muchos de los principales periódicos en papel. Vamos a fijarnos ahora, si os parece, en cómo enfoca este asunto cada bloque mediático en función de su posición ideológica. La ultraderecha, como os podréis imaginar, está encantada con el aumento del gasto militar. Ayer Jorge Buxadé de VOX ya aplaudió la decisión de Sánchez y subió la apuesta: "OK al 2%, pero ya puestos, ¿por qué no el 3%?".

Claro, hombre, que en las coaliciones hay que buscar el equilibrio, así que en esta "coalición" del PSOE con la derecha y la ultraderecha para disparar el gasto militar hay quienes buscan el punto medio también: entre 2 y 3, pues 2,5. En fin. Lo dejaban claro en Intereconomía: "esto de meter el dinero en armamento está de maravilla, porque además solo existen 2 bienes públicos: la naturaleza y la defensa nacional".

Cuando escuchen el argumentario de que gastarse la pasta en armas no tiene nada que ver con no gastársela en sanidad pública, en educación pública o en pensiones públicas, recuerden que los que más exultantes están con la decisión de Sánchez son estos ultra neoliberales que piensan que no habría que invertir absolutamente nada ni en sanidad pública, ni en educación pública, ni en pensiones públicas, porque creen que todo eso no existe y que lo único que debería ser público es el Ejército. Parece que ellos sí ven una relación clara entre ambas cosas y que lo que va a un sitio no va al otro, y precisamente por eso es por lo que están tan contentos.

Sin embargo, en otros espacios mediáticos intentan convencer a la audiencia del aumento del gasto militar con un triple salto mortal argumentativo, atención: el gasto en defensa es bueno para los servicios públicos. Radio Nacional de España, la radio pública, esta mañana. De hecho, lo dice Cristina de la Hoz, una periodista de El Independiente, un tabloide de derechas.

En otra tertulia, en este caso en Onda Cero aseguran literalmente que "quieren atacarnos, quieren invadirnos". Puro discurso del pánico y doctrina del shock en la radio de Atresmedia para que la gente acepte lo que sea. Y como hemos visto ya muchas veces, abierta ridiculización, con puntito machista y paternalista además, de quienes defienden algo diferente: "es de niña de 9 años".

Por cierto, el tipo que lo decía, el tal Chapu Apaloaza, es uno de los "periodistas" que difundió el video manipulado contra Irene Montero cortando sus declaraciones sobre la masacre de Melilla.

La otra línea principal que hay hoy en los medios consiste, en lugar de en defender abiertamente ese aumento, en desviarlo todo hacia el clásico debate sobre las diferencias dentro del Gobierno, y en particular sobre lo malos que son los de Unidas Podemos. Y en eso, de nuevo, hay una coalición editorial entre la derecha y la progresía mediática. Se ve muy bien en las teles de Atresmedia.

E insisten siempre con esa cuñadez de que el Gobierno es un "órgano colegiado" y por tanto todo lo que apruebe el Consejo de Ministros tiene el visto bueno de Unidas Podemos. Da igual que se expresen públicamente en contra previamente a que se reúna el Consejo, da igual que voten en contra en el Congreso: "si ustedes están en el Consejo de Ministros, están a favor de que el PSOE cuele 1.000 millones de gasto militar por fuera de los Presupuestos".

Es como: se aprueba en el Consejo de Ministros porque el PSOE tiene la presidencia y la mayoría de los ministerios, no porque la parte minoritaria esté de acuerdo, y cualquiera que haya trabajado en el Gobierno sabe que eso es así. Pero nada, mucho mejor desinformar a la gente sobre cómo funciona el Consejo de Ministros.

Y tiene su gracia también que hace 3 días estuvieran criticando a Irene Montero y a Podemos por, supuestamente, no dar una opinión discordante con el PSOE sobre la masacre de Melilla, (aunque Montero sí la había dado, pero manipularon su vídeo para atacarla), y hoy el ataque sea por dar una opinión discordante con el PSOE. Por una cosa o por su contraria, qué más da.