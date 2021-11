La Generalitat presenta los primeros presupuestos pospandemia en medio de la incertidumbre sobre el apoyo de la CUP

La Generalitat ha presentado este martes los presupuestos para 2022 en el Parlament en medio de la incertidumbre sobre si podrán salir adelante, ya que no está garantizado el apoyo de la CUP. Sin embargo, este martes el conseller de Economia i Hisenda, Jaume Giró, los entregó a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, después de que fueran aprobados en el Consell Executiu. El Govern no da por cerrada la negociación con la CUP y no se plantea pactar con otros partidos como el PSC o los Comuns, pero fuentes de la formación anticapitalista expresan sus dudas sobre el avance de la cuestión. La CUP consultará este fin de semana a la militancia para exponer la situación y decidir si apoya la tramitación de las cuentas y sigue negociando o no.

La CUP consultará este fin de semana a la militancia para decidir su papel

El Govern plantea el presupuesto como el "más elevado y expansivo de la historia", con un incremento del gasto social y especialmente en los ámbitos de la salud, la educación y la vivienda. Son los presupuestos "de la reactivación", en palabras del conseller Giró durante el acto de presentación en el Parlament.

Hay un aumento del gasto de 5.618 millones de euros respecto a las cuentas de 2020, un 17,3% más. De estos, 2.142 provienen de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Se trata del mayor crecimiento anual relativo desde 2007. Fuentes de la CUP, sin embargo, matizan que buena parte del aumento de gasto va destinado a cuestiones finalistas ya predeterminadas por el Estado o la Unión Europea -en cuanto a los fondos Next Generation-, lo que deja poco margen para abordar cambios estructurales. Además, también hay parte que va a gasto ya comprometido. Por todo ello, los anticapitalistas critican que existe muy poco margen, menos de 100 millones de euros, para sacar adelante nuevas políticas.

En cuanto a salud, uno de los ámbitos fundamentales, el Govern ha previsto una dotación extraordinaria de 500 millones de euros para seguir haciendo frente a la pandemia, ante la desaparición del fondo Covid estatal. Esta dotación ya no se ingresará en el 2022, aunque la Generalitat sigue reclamándola al Gobierno, al igual que hacen otras comunidades autónomas. Por su parte, el presupuesto de Salut destinado a la atención primaria aumenta del 12% al 17%, aunque se sitúa todavía lejos del 25% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y una de las reclamaciones de los movimientos sociales y la CUP.

Negociación en proceso

Fuentes de la presidencia de la Generalitat aseguran a Público que el único escenario planteado es llegar a un acuerdo con la CUP, aunque para los anticapitalistas este objetivo todavía está lejos y critican que el Govern haya presentado las cuentas antes de tener un acuerdo. Fuentes de la formación explican que su apoyo sería el mejor escenario porque pactar con el PSC o los Comuns alejaría al Govern de los objetivos pactados en el acuerdo de investidura. Sin embargo, lamentan no ver concreciones en algunos temas como el impulso de una energética pública, la internalización del teléfono de atención sanitaria 061, el fortalecimiento de la primaria o la priorización del tanteo y retracto como forma prioritaria de ampliar el parque público en vez de la construcción en manos de promotores privados, entre otros.

En cuanto a la energética pública, las cuentas destinan una partida de 500.000 euros a su puesta en marcha en el primer trimestre de 2022. Esta cuestión, recogida en el acuerdo de investidura, sorprende dentro de la formación anticapitalista, que lo ve totalmente insuficiente. Por otra parte, en lo que se refiere al 061, el Govern prevé que la internalización es asumible, aunque no ha concretado de cuánto sería la dotación.

El Govern no se plantea pactar con formaciones alternativas a la CUP como el PSC o los Comuns

Los anticapitalistas hablan de avances en algunos aspectos, aunque con lentitud y lejos del acuerdo de investidura, y de "pared" en otros sin que se dé ninguna explicación. Más allá de eso, afirman que aprobar los presupuestos con la mayoría de la investidura sería lo mejor para Catalunya, y descartan poner líneas rojas en la negociación.

Este fin de semana la formación consultará a la militancia en una serie de asambleas territoriales que durarán tres días, y los resultados de las votaciones, cuya pregunta todavía está por cerrar, se sabrán probablemente el 16. No se someterá a votación si se apoyan o no las cuentas, sino si se sigue negociando o si se presenta enmienda a la totalidad. El plazo para su presentación es el día 22.

Partidas destacadas

Los presupuestos destinan tres de cada cuatro euros a gasto social. Algunas de las actuaciones más destacadas que contemplan son la gratuidad de la educación infantil de dos a tres años (P2), por los que se destinan 90 millones de euros para el curso 2022-2023. La previsión es ir implementando la gratuidad progresivamente también en otros cursos. También se reducirán las ratios de P3 de 25 a 20 alumnos por clase. La vivienda también recibe partidas importantes, con un incremento de 410 millones de euros respecto a las cuentas anteriores y 141 millones de euros destinados a ampliar el parque público con 3.300 viviendas de alquiler social a través de la compra por tanteo y retracto y la construcción.

Se destinan 400 millones de euros a la renta garantizada de ciudadanía y cuatro al plan piloto para implementar la renta básica universal. 13 millones se destinan a lucha contra la pobreza energética para asumir la deuda de las familias y pagar facturas.

Se recupera sustancialmente la inversión, muy castigada desde la crisis de 2008, en gran parte gracias a los fondos Next Generation. Las inversiones principales serán en salud, vivienda (rehabilitación y construcción vivienda pública), educación (nuevas escuelas y rehabilitación y mantenimiento de las existentes), y en conectividad del territorio, entre otros.

Más allá del fondo extraordinario de 500 millones de euros destinado a salud, el Govern destina 205 millones de euros para mantener al personal contratado por la pandemia y por la gestión de los fondos Next Generation. Más allá de este fondo, pero en materia de contratación de personal, se prevé aumentar el cuerpo de los Mossos d'Esquadra con 840 agentes, así como la incorporación de 250 bomberos y 97 agentes rurales. Otro hecho destacado es que se reduce la deuda sobre el PIB en 2,2 puntos respecto a 2021 y pasa a ser del 33,8%.