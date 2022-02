Génova cree que han cumplido la misión en Castilla y León aunque Mañueco ha perdido votos con respecto al 2019

El PP gana las elecciones de Castilla y León y consigue ser la fuerza más votada con 31 escaños y más del 99% de los votos escrutados. El secretario general del partido, Teodoro García Egea, afirma que estas elecciones son "las elecciones de la misión cumplida" del PP porque han conseguido ser primer fuerza política y suman "más que el PSOE y Unidas Podemos" y, además, "triplicamos" a Vox.

García Egea alega que PP "tuvo que convocar elecciones porque Sánchez iba a presentar una moción de censura el próximo 11 de marzo intentando apoyarse en Ciudadanos". "Con los antecedentes que tenemos, Ciudadanos se ha entregado al PP y a Podemos. Lo prudente era convocar elecciones para garantizar la estabilidad de la región", ha defendido a la vez que ha aprovechado para criticar la labor del "CIS de Tezanos" y "el electoralismo del Gobierno con los fondos de la Unión Europea".

No obstante, a pesar del "objetivo conseguido" que reivindica el representante popular, la formación no solo se queda lejos de la mayoría absoluta que abogaban en un principio y de no poder gobernar únicamente con su peso electoral, también han perdido votos respecto a los comicios de 2019. Aun así, la dirección de la formación señala que los castellanos y leoneses "han castigado al sanchismo" porque los socialistas han quedado en segunda posición después de que fueran la primera fuerza política en los comicios de 2019. "Hemos salvado a Castilla y León de tener consejeros de izquierdas", han agregado.

El PP no descarta un acuerdo con Vox

Por el momento, los populares celebran que podrán gobernar la región, pero no concretan nada relacionado con los pactos que necesitarán para seguir en el Ejecutivo. Sin embargo, los resultados arrojan que probablemente requerirán el apoyo favorable de Vox para mantener el Gobierno. García Egea asegura que respecto a un supuesto pacto con Vox "hay que hablar claro" y traslada de nuevo las palabras de Alfonso Fernández Mañueco: "Hablaremos con todas las fuerzas políticas para conformar un Gobierno del Partido Popular".

Preguntado por los periodistas, no ha descartado aun así un Ejecutivo coaligado con el partido de Santiago Abascal y ha añadido que esta noche "será la peor de Pedro Sánchez en mucho tiempo". Desde Génova valoran los resultados de Vox y consideran que hay una tendencia a la baja de la formación de extrema derecha en relación a los resultados que obtuvieron en las elecciones generales. Pero Vox ha ascendido hasta los 13 escaños frente al único asiento que consiguió en 2019 y ya reclama la entrada en el Gabinete de la comunidad.

"Qué cara de vicepresidente se le está poniendo a Juan García Gallardo", ha remarcado Abascal aludiendo a su candidato y defendiendo que negociarán con su "programa sobre la mesa" para conformar el gobierno de la región: "Vox tiene el derecho y el deber de formar gobierno en Castilla y León. El mandato es claro, en función de la fuerza que castellanos y leoneses nos han dado. No exigiremos ni mas ni menos que lo que nos corresponda".

"El cambio de ciclo es imparable"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha manifestado que "el cambio de ciclo es imparable" y en la misma línea se ha expresado García Egea. Desde que comenzó la campaña, la fuerza conservadora ha desplegado una estrategia de desgaste al Gobierno de Pedro Sánchez. Estiman que estos resultados consolidan "el cambio de ciclo" que aseguran que comenzó con la victoria de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

"Sánchez ya ha perdido cuatro elecciones. Castilla y León ha dicho 'no' a Sánchez y 'sí' a la estabilidad". Por lo tanto, ha defendido de nuevo que trabajarán para tener un gobierno "sin ataduras" que defienda las ideas y el proyecto del PP. "El partido Popular sale fuerte y sale a ganar", ha sentenciado García Egea.