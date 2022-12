"La gente nos está pidiendo que caminemos juntos": Díaz llama a la izquierda aragonesa a confluir

"Gracias a la gente de la Chunta, de Podemos, de IU, de los sindicatos, que estáis hoy aquí sumando" junto con otras grupos como ZeC (Zaragoza en Común) y Equo. La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, llamó este sábado en Zaragoza a la unión de los partidos progresistas, las organizaciones sindicales y los movimientos sociales en la presentación de Sumar en la capital de Aragón, donde ese proyecto plantea a la izquierda situada a la izquierda del PSOE una disyuntiva electoral de calado: optar por confluir para obtener su duodécimo escaño en unas generales (en 16 convocatorias) por Zaragoza o perseverar en la fascinante capacidad de fragmentación de ese flanco del arco político, e incluso intensificarla, para no lograrlo.

"Ahí fuera la gente está pasando mal, y por eso necesitamos sumar", señaló Díaz ante un abarrotado auditorio con varios cientos de asistentes y en un acto que arrancó en sintonía con la contradictoria jornada que este sábado vivía la izquierda aragonesa: Sumar se presentaba como un proyecto de unidad para revitalizar el flanco progresista el mismo día que fallecía el profesor Eloy Fernández Clemente, un histórico de ese flanco de la política para el que ha ido un referente desde los años 70.

Sonó en los primeros compases el Aragón de José Antonio Labordeta, uno de los himnos oficiosos de un país que, empapado del surrealismo y las contradicciones de Buñuel y de Goya, lleva décadas entonando cómo "desde tiempos a esta parte, vamos camino de nada" aunque, en realidad, siempre se ha tratado de lo contrario.

Y en eso están, aunque con tiento por lo incipiente de la propuesta de Díaz, y también con recelos en algunos casos por el bajo grado de concreción de la misma, unas izquierdas que tienen claro que van a competir entre ellas en las elecciones municipales y las autonómicas mientras Sumar aparece como un reto confluyente para unas próximas generales en las que el escaño que tradicionalmente se ha llevado en Zaragoza la izquierda situada a la izquierda del PSOE parece estar algo más que en el aire.

"Hay cosas que nos diferencian, pero eso nos hace más fuertes. Y la gente nos está pidiendo que caminemos juntos", dijo Díaz.

Cuando la norma es sacar un escaño y confluir

En las dobles convocatorias de 2015-2016 y de 2019 el escaño de ese flanco del electorado fue para Pablo Echenique, de Unidas Podemos, aunque ahora mismo su reedición estaría más en el aire que consolidada según la mayoría de las encuestas.

La izquierda situada a la izquierda del PSOE obtuvo escaño en Zaragoza en las Cortes constituyentes de 1977 con el PSA de Emilio Gastón antes de ausentarse dos décadas para regresar en 1989 con IU, que repetiría en 1993. Ya en este siglo, y tras una legislatura sin representación, tomaría el relevo Cha en 2000 y 2004 con José Antonio Labordeta antes de que la alianza de Chunta e IU, con Chesús Yuste y Álvaro Sanz, le relevara en 2011.

Esos resultados, extraídos del portal Historia Electoral y a los que hay que añadir la histórica ruptura del bipartidismo en Huesca en 2015 y 2016 por la lista de confluencia Altoaragón en Común que encabezaba Jorge Luis, indican que lo normal es que la izquierda situada a la izquierda del PSOE obtenga un escaño en las generales en Zaragoza.

Así ha ocurrido en el 73% de las elecciones generales (11 de 15), con una proporción que crece al 87% en este siglo (7 de 8), en el que la opción más frecuente ha sido la de las candidaturas de confluencia. ¿Qué ocurrirá en las próximas?

"Aquí no hay una estructura ni cabezas visibles"

"El objetivo son las generales. En la base estamos gente de CCOO, de ZeC (Zaragoza en Común), de IU y también de Podemos, pero hay contacto con otros muchos ámbitos. Ahora no es el momento de los partidos sino el de las personas", explica Carmelo Asensio, sindicalista de Comisiones, exconcejal de Cha y una de las personas que desde el principio ha participado en la preparación del proceso de escucha en Aragón.

Ya en noviembre contaban con más de 500 inscritos en la plataforma de apoyo solo en Zaragoza, sin incluir Huesca y Teruel, un dato que en la izquierda aragonesa equivale a un interés amplio por el proyecto.

"Aquí no hay una estructura de Sumar como tal, ni tampoco cabezas visibles. Se trata de avanzar en el proceso de escucha hasta febrero o marzo, y a partir de ahí trabajar los programas y las opciones", añade Asensio, que remarca que, de hecho, ni siquiera está elegido el formato con el que Sumar concurrirá a las elecciones generales, ya fuera una coalición, una marca 'paraguas', un partido como tal o una agrupación.

"La prioridad para el equipo de Yolanda es el proceso de escucha, a lo que se añade la gente que está trabajando en los 35 ejes sectoriales, pero ahora mismo la creación de grupos territoriales y motores y la búsqueda de referentes no es prioritaria. De hecho, no nos consta que tengan definido un tipo de organización", señala Isabel Aína, procedente del movimiento vecinal, que destaca cómo "se están explicitando muchos apoyos, y por lo menos hay ganas de escuchar".

"Venimos a escuchar y a observar"

"Venimos a escuchar y a observar, y después se valorará la propuesta", coinciden en señalar fuentes de ZeC, de IU y de Podemos, todos los cuales tuvieron representación en el acto de Díaz.

La confluencia zaragozana, en la que conviven organizaciones, corrientes e independientes y desde donde Sumar se ve como "un modelo a seguir", es a la vez uno de los formatos en los que se inspira el proyecto de Díaz, IU mantiene su apuesta histórica por la convergencia de las izquierdas y Podemos-Aragón, cuya secretaria general y consejera de Universidad del cuatripartito de Lambán, Maru Díaz, ha mostrado en varias ocasiones su interés por "acompañar" la iniciativa de la vicepresidenta segunda, en una posición de mayor sintonía que la dirección estatal de los morados.

Chunta Aragonesista (Cha), que mantiene un acuerdo de colaboración con Más País, Compromís y Més per Mallorca para las autonómicas y las municipales, también tuvo representación en el acto de Sumar en Zaragoza, cuyo objetivo son las generales.

"Tenemos que pensarnos con calma"

Yolanda Díaz: "No tenemos que hacer eslóganes sino propuestas para cambiar la vida de la gente"

"Sumar va de levantar un nuevo proyecto de país. Tenemos que pensarnos con calma, no tenemos que hacer eslóganes sino propuestas para cambiar la vida de la gente", señaló Díaz, que recordó cómo en su reciente viaje a Uruguay el expresidente Pepe Mújica, le planteó “¿Cómo quieren ustedes hablar de ganar [unas elecciones] si no hablan de amor y de ternura?”, algo que no siempre abunda en las relaciones entre las organizaciones de la izquierda.

En el acto intervinieron cuatro personas vinculadas a los movimientos y organizaciones sociales, entre ellas Aína, quien planteó que "podemos sumar muchas personas, muchas voces y muchas cabezas en este proyecto. Yo no puedo más de ocurrencias. Necesitamos una nueva alternativa y alianzas entre las izquierdas".

El educador ambiental Paco Iturbe recordó cómo con el despliegue de la ganadería industrial y de las renovables "una vez más están destrozando nuestro territorio para no obtener nada".

"En Aragón sabemos mucho de destruir pueblos inundándolos con pantanos, por eso el agua viene muchas veces con las lágrimas de la gente que los tuvo que dejar", añadió, antes de recordar cómo un proyecto vinculado al esquí y financiado con fondos Next Generation amenaza valles fluviales pirenaicos prácticamente vírgenes como los de Canal Roya y Canal de Izás.

La ecofeminista y consultora de transporte Laura Vergara planteó la necesidad de analizar "quién está tomando las decisiones sobre la movilidad y cómo coordinamos las diferentes escalas" y reclamó "cambios físicos" en las ciudades, donde "el cambio de las infraestructuras está siendo una barrera para la movilidad activa"; mientras que Víctor Fortuño, de CCOO, advirtió cómo "si la clase trabajadora no se une y lucha por sus derechos no solo no nos van a reconocer derechos sino que nos van a quitar los que tenemos".