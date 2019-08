El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha manifestado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, aceptará el encargo del rey Felipe VI, como candidato a la investidura "si se dan las condiciones", y en ese sentido ha instado a Podemos a aceptar un acuerdo programático, ya que el Gobierno de coalición "ya se ensayó" y no prosperó.

"Sánchez intentará ser investido si se dan las condiciones, ahora está buscando la confianza de las fuerzas políticas con las que pueda entenderse", ha indicado Ábalos en una entrevista , en la que ha explicado que Sánchez tendrá que expresar los apoyos con los que cuenta para ser investido para que el Rey lo proponga candidato a la investidura.

Por su parte, el presidente en funciones ya ha comenzado las reuniones con las fuerzas políticas que pueden apoyarlo en su investidura, como hizo este martes con Compromís, y tiene previsto reunirse con el PNV y PRC, partidos que según Ábalos "están dispuestos a reconocer un gobierno liderado por el PSOE" y que "solo reclaman algunos compromisos territoriales razonables".

"No hay mayoría alternativa"

Por otro lado, ha criticado el bloqueo de PP y Ciudadanos al no facilitar la investidura de Sánchez "cuando no tienen alternativa". "Si hubiera una mayoría alternativa podrían plantear otra cosa, pero es que no la hay", ha expresado Ábalos, que denuncia que ambas formaciones "están utilizando el bloqueo espuriamente" para no lograr que haya un gobierno del PSOE.

"Los partidos que han perdido no suman y no asumen esa posición ni reconocen la victoria electoral del PSOE", ha censurado el Ministro en funciones y ha pedido a los 'populares' que se abstengan para investir a Sánchez como hicieron los socialistas en 2015 en la investidura del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "Si la petición que hacía Rajoy pidiendo la abstención era razonable en ese momento, lo tiene que ser ahora también", ha subrayado.

En cuanto a las negociaciones con Podemos, el secretario de Organización ha instado a la formación 'morada' a que acepte como última oferta un acuerdo programático con el PSOE para desbloquear la situación, porque "ya se ensayó una fórmula (de coalición) que pasó por varias opciones y ninguna era del gusto de Podemos".

La coalición no da mayoría absoluta



"Accedimos a un gobierno de coalición, pero eso no acepta un pequeño gobierno dentro", ha señalado sobre las exigencias de la formación de Pablo Iglesias, que reclamaba cargos en las instituciones para controlar el gobierno. Además, ha recordado que con esa fórmula de coalición no se alcanzaría la mayoría absoluta en la cámara ni tendrían el apoyo parlamentario "que los avalaría".

Según Ábalos, la formación de Pablo Iglesias tiene un "problema de responsabilidad y madurez" al no aceptar "que no se puede hacer una investidura de ensayo" y ha pedido confianza para lograr desbloquear la situación. "Cualquier acuerdo exige la voluntad de confiar", ha señalado el socialista, que considera que para que funcione un gobierno tiene que haber consenso y "no se puede cuestionar el liderazgo".