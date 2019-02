Avanzan las negociaciones entre el Gobierno y Unidos Podemos ante los rumores del adelanto electoral y la incertidumbre sobre los Presupuestos Generales del Estado. Según varias fuentes del grupo confederal consultadas por Público, el Ejecutivo quiere cerrar la mayoría de las negociaciones "próximamente": acuerdos que van desde la regulación del precio del alquiler, a la bajada de la factura de la luz, el Pacto de Toledo o las modificaciones de la reforma laboral. La sensación entre varios de los socios del Gobierno es que quieren afrontar cualquier adelanto electoral con acuerdos ya cerrados para hacer campaña electoral de los Presupuestos y de las medidas aprobadas.



En el grupo confederal de Unidos Podemos hay representantes que no entienden el "acelerón" de los diferentes ministerios para cerrar los acuerdos, mientras que otros lo ven "lógico". "Tanto si Sánchez quiere adelantar elecciones como aguantar hasta otoño, es normal que quiera avanzar sobre estos acuerdos", alega una diputada del grupo. Este impulso a las negociaciones se dio la noche antes de que el Ejecutivo decidiera romper relaciones con los partidos independentistas, como anunció la vicepresidenta, Carmen Calvo, el pasado viernes.



Una de las materias más avanzadas es vivienda. Según ha podido saber este medio, el grupo confederal y el ministerio de Fomento han pactado regular las "subidas abusivas" de los precios de los alquileres a través de una enmienda parcial en los Presupuestos de 2019. Y, si las Cuentas Generales del Estado no continúan su trámite este miércoles, se realizará mediante decreto. Así, con ambas fórmulas, se intenta que esta medida se lleve a cabo antes de que acabe la legislatura. Equipos técnicos de ambos partidos continúan trabajando en la medida y ahora el Ejecutivo también quiere llevarla a cabo "cuánto antes", como ya reclamaban desde el grupo confederal.

Las reuniones entre el Gobierno y el grupo continúan y este martes se reúne Echenique con el ministerio de Ciencia

Sobre el resto de medidas también aseguran que se está avanzando. La revalorización de pensiones por ley y el Pacto de Toledo es otra de las negociaciones que está intentando cerrarse en el menor tiempo posible. "Hacienda quiere tenerlo antes de 15 días", aseguran fuentes conocedoras de las conversaciones.

A esto se une que este mismo martes se reunirá el secretario de Organización de Podemos y uno de los principales responsables de las negociaciones, Pablo Echenique, con el ministerio de Ciencia en la mesa de seguimiento sobre esta materia. Mientras también avanzan las negociaciones con las medidas que tienen que ver con la reforma laboral. "En este punto ha habido un giro del Gobierno respecto a lo que negociaba con PDeCAT a lo que ahora quieren llevar a cabo, cumpliendo con lo ya pactado", reconocen desde Unidos Podemos. Aún así, de momento todavía el Ejecutivo incumple muchos de los puntos que se acordaron.

Hay otras medidas que también se prevén que lleguen a buen puerto sin que pase mucho más tiempo, como ocurre con la ley contra las violencias sexuales. Unidos Podemos ya la registró en el Congreso y fuentes del grupo aseguran que cuentan con el apoyo del Gobierno para que comience su tramitación. Si no hay un adelanto electoral inminente, se prevé que la ley se debata en pleno en las próximas semanas.

Más enquistado se encuentra el debate sobre los permisos de paternidad y maternidad. El PSOE y Unidos Podemos no se pusieron de acuerdo cuando firmaron el pacto si éstos debían ser simultáneos o separados. Según ha podido saber este medio, no ha habido ningún avance sobre el modelo de los permisos aunque no peligra el apoyo de las formaciones a los Presupuestos por esta diferencia.

Sin concretar sobre el resto de asuntos, desde Unidos Podemos insisten en que se avanza en todos los aspectos y que están trabajando para que los Presupuestos de 2019 y todas estas medidas puedan llevarse a cabo. La dirección del partido morado da por hecho que las Cuentas Generales no pasarán la fase de enmiendas a la totalidad y que habrá un inminente adelanto electoral. Sin embargo, han decidido pedir la negociación al Gobierno y a los partidos catalanes hasta el último momento.