El Gobierno sabe que no puede aprobar su objetivo de déficit para 2019, pero no ha dejado pasar el pleno de este viernes sin cargar contra el conjunto de fuerzas políticas del Congreso de los Diputados: no convence ni a izquierda ni a derecha, pero insiste en que todas las críticas las merecen el resto de partidos.

Montero: "Aquellos que se opongan al bienestar de los ciudadanos, aquellos que les inflijan un daño gratuito e innecesario, tendrán que dar cuentas"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha denunciado el "cortoplacismo", el "atrincheramiento" y las "posiciones viscerales" del resto de grupos de la cámara, y les ha advertido de que "les va a costar" explicar a los ciudadanos su rechazo a un nuevo objetivo de déficit que aporte un poco de oxígeno a las cuentas de la Administración central y de las comunidades autónomas.

"Aquellos que se opongan al bienestar de los ciudadanos, aquellos que les inflijan un daño gratuito e innecesario, tendrán que dar cuentas", advertía, en su intervención en defensa del techo de gasto y la nueva senda fiscal 2019-2021. Pese al previsible fracaso en la votación de esta propuesta, Montero asegura que elaborarán el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que debe llegar a la Cámara Baja en septiembre.

Según su relato, la relajación de los objetivos de déficit -situándolo en el 1,8% en 2019, una flexibilización de cinco décimas- permitiría dotar con cerca de 5.000 millones adicionales a las comunidades autónomas y a la Seguridad Social.

"Lo que hoy debatimos es dónde situamos a las personas a la hora de hacer política", apuntaba la ministra de Hacienda, insistiendo en que los ciudadanos "no van a entender" que no se elimine este "corsé". "No crean que nos hacen daño a nosotros", advertía.





La "pataleta" de UP, ERC, PDeCAT y Compromís

Como avanzó Público este viernes, Unidos Podemos ha decidido abstenerse ante el objetivo de déficit del Gobierno. También lo harán ERC, PDeCAT y Compromís, que, junto con Unidos Podemos, votaron con el PSOE en la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de La Moncloa. A ellos dedicaba Montero muchos de sus dardos: les acusaba de demostrar una "pataleta" y les exigía que dejen de mirar "su ombligo".

"Ponerse de perfil, abstenerse o no votar a favor es no reconocer estas necesidades que tenemos en este momento, y no podemos permitir que los objetivos de estabilidad sigan siendo un corsé y no permita eliminar los recortes", espetaba.

El PP y su "me opongo a todo por sistema"

El Ejecutivo tampoco convence al PP, que cuenta con mayoría absoluta en el Senado, y por tanto es clave para la aprobación de estas medidas. Montero ha reprochado al partido conservador que actúe siguiendo "una ideología profunda" que le lleva a seguir "cercenando la igualdad de oportunidades".

Según la titular de Hacienda, su lógica de actuación se resume en "me opongo a todo por sistema, porque entiendo que el poder me pertenece", y son sus "políticas neoliberales" las que han hecho crecer la "brecha social" que hoy el Ejecutivo quiere "achicar".