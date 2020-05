El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha pedido a la Comunidad de Madrid que demuestre si los menús de Telepizza son equilibrados y que "valore" una alternativa más adecuada para poder recibir la ayuda destinada a estas comidas.después de que el Ejecutivo que dirige Isabel Díaz Ayuso haya solicitado la financiación del proyecto de alimentación para los alrededor de 11.500 niños de familias vulnerables beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción (RMI).

De acuerdo con las cifras que ha aportado el ministerio, del fondo de 25 millones de euros que la Vicepresidencia social destinó a las comunidades autónomas para financiar las comidas de los menores desfavorecidos durante la cuarentena, a Madrid le correspondieron 2.455.750 euros.



Y de esa cantidad, según han explicado a Efe fuentes de esta Vicepresidencia, la Consejería de Educación madrileña ha presentado una factura de 1.049.861 euros dedicado al pago de las comidas diarias que prepara Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes, mientras que el resto ha sido derivado a los ayuntamientos de la región para el pago de cheques de comida o servicios de catering.



Como al ministerio, en principio, no le parece adecuada la calidad nutricional de esos menús, la semana pasada envió una carta a la Comunidad de Madrid solicitándole que justifique "la idoneidad y el carácter saludable y equilibrado" de éstos y que en su caso estudie presentar otra opción.

De no hacerlo, "no podrán liberar la partida de dinero" que le corresponde a Madrid para financiar estas comidas, han señalado las mismas fuentes, que aseguran que la Comunidad de Madrid es la única que queda pendiente de recibir esta partida por no reunir las condiciones incluidas en este fondo.



El Ministerio de Sanidad desautorizó inicialmente esta medida

El Ministerio de Sanidad desautorizó inicialmente esta medida, ya que se trataba de "comida poco saludable", aunque finalmente dio luz verde al programa sin dar más explicaciones. Ante las críticas por la contratación de Telepizza y la cadena de sándwiches Rodilla, Ayuso ha justificado que no tenía mucho margen, a pesar de que ya ha transcurrido un mes y medio.

Asimismo, la semana pasada, la presidenta regional defendió los menús infantiles diarios porque a los niños "les encantan", un criterio que rehúsa las advertencias de los nutricionistas, que han afeado la "escasa variedad" y la abundancia de hidratos de carbono.

Además, este lunes respondió por carta a los hermanos Gasol, que se habían mostrado preocupados por las consecuencias negativas que estos menús podían tener para la salud. En la misiva, Ayuso explicó que la Comunidad buscó una solución "de urgencia" para esos niños que, por el cierre de los colegios, dejaban de tener acceso al menú escolar diario con precio reducido y recalcó que las comidas no solo consisten en pizza y sándwiches, sino que también ofrecen fruta, ensaladas y platos de pescado o legumbres.

Por otra parte, la Fundación Española de la Nutrición, el organismo que hasta el año pasado homologaba a las empresas a las que se les permitía trabajar en los comedores de la comunidad madrileña recibe dinero de Coca Cola, McDonald's y Telepizza.