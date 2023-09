El Gobierno andaluz cierra el centro de tratamiento de infecciones sexuales de Sevilla

El próximo lunes, 11 de septiembre, el Gobierno andaluz, después de varios amagos, tiene previsto cerrar definitivamente el centro de tratamiento de infecciones de transmisión sexual (ITS) de Sevilla, según confirman a Público en la Consejería de Salud.

"A partir del 11 de septiembre, se hará efectiva la implantación [del] nuevo modelo de atención a las ITS en la provincia de Sevilla", aseguran fuentes del departamento que dirige la consejera Catalina García.

"Los profesionales que hasta ahora realizaban su labor en el centro de ITS continuarán realizando su trabajo en el ámbito de la atención a las infecciones de transmisión sexual bien desde el Distrito Sanitario o desde sus plazas en los centros sanitarios", agrega Salud.

Y los usuarios que hasta ahora estaban siendo atendidos en este centro "continuarán siendo asistidos en sus centros de referencia", según Salud. "Durante este periodo de transición al nuevo modelo, se habilitará un teléfono de información a los usuarios para resolver posibles dudas que puedan tener sobre la atención sanitaria, gestión de citas", añade el Gobierno andaluz.

Estos centros, que se empezaron a abrir en Andalucía a finales de los años 80, son muy queridos por sus usuarios, todo un referente por el tratamiento discreto, cercano y empático que ofrecen. Su cierre cuenta con el rechazo de sindicatos y expertos, que vienen alertando del aumento de este tipo de infecciones.

Las ITS constituyen hoy "un problema de salud pública de primera magnitud", aunque la situación real en España "no se conoce bien en el momento actual". Los expertos consideran que uno de los retos es mejorar los caminos que siguen los pacientes con sospecha de ITS hasta su "adecuado diagnóstico y tratamiento" ya que "se conoce mal". Para esto, son importantes los centros especializados.

Así se refleja, según recoge la agencia Efe, en el informe Infecciones de transmisión sexual en España: estado actual elaborado por el Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Este documento señala un aumento de ITS como gonocócica, sífilis y clamidia, especialmente entre jóvenes de 15 a 19 años.

La Consejería de Salud asegura que la idea detrás del cierre del centro ITS de Sevilla es impulsar "un nuevo modelo de atención a las infecciones de transmisión sexual que profundiza en la atención integral y la coordinación entre los profesionales de Atención Primaria (médicos de familia y de la comunidad, enfermería y matronas) y Atención Hospitalaria con especialistas de Dermatología, Enfermedades Infecciosas, Ginecología, Medicina Preventiva o Microbiología".

Desde el Servicio Andaluz de Salud, agregan, "se apuesta por profundizar en la atención coordinada e integral de las ITS de manera integrada en los centros de Atención Primaria y sin necesidad de mantener espacios diferenciados que puedan perjudicar o estigmatizar a los usuarios".

Este nuevo modelo, a juicio del Gobierno que preside Juan Manuel Moreno Bonilla, "aportará eficacia y calidad asistencial para todas las personas que puedan encontrarse con una infección de transmisión sexual".

Un referente a mantener

Para la oposición, por el contrario, lo que sucederá es lo siguiente: "La reorganización del Gobierno andaluz conduce a que una persona que tenga una enfermedad, tenga que pedir cita en atención primaria y desde allí le deriven a una unidad hospitalaria. Esto supondrá una sobrecarga para Atención Primaria y un retraso en el diagnóstico y tratamiento", según ha manifestado esta semana, la portavoz del PSOE, Mari Ángeles Prieto, al respecto del centro de Granada, que está también en el alero.

"Un centro referente y especializado que diagnostica, trata y previene estas enfermedades que el Gobierno andaluz debe mantener. Atiende a miles de personas y contribuye de manera esencial a la prevención y control de estas enfermedades que han aumentado de manera espectacular en los últimos años", ha argumentado Prieto. Para el PSOE, estos cierres suponen un recorte más que debilita la sanidad pública con la idea de pasar fondos a la privada.

En un reciente informe, del pasado mes de junio, llamado La atención a las ITS en España: Caracterización de centros de ITS en el SNS, del Gobierno de España se recomienda a las Comunidades "una evaluación exhaustiva de los recursos disponibles destinados a la atención a las ITS con el fin de determinar la idoneidad del modelo basado en atención especializada y valorar la participación de otros sectores sanitarios (atención primaria, participación comunitaria) en la atención a las ITS".

También se indica que se "deben tomar medidas para aumentar la accesibilidad a la atención de las ITS para colectivos vulnerables a través de medidas como la flexibilización de horarios de apertura o la posibilidad de recibir atención anonimizada".

Y, por último, "se debe reforzar la vigilancia epidemiológica de ITS en el ámbito autonómico, incrementando los recursos personales y materiales para realizar una notificación epidemiológica y estudio de contactos eficaces".