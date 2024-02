El Gobierno andaluz ofrece "diálogo" tras la sentencia que permite vender las tierras de la cooperativa de Marinaleda

Tras la sentencia que abre la puerta a la venta de las tierras en que se ubican las emblemáticas cooperativas de El Humoso o Los Humosos, en Marinaleda, auténtico pulmón económico de la zona, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo (PP), ha ofrecido "diálogo" para resolver el asunto.

Una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado por cerrada la vía para que los cooperativistas accedieran a la propiedad de la tierra tras un proceso que había durado varios años, una ley de 2011, con el PSOE, y un decreto de 2021, ya con el PP, permite al Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, –la administración andaluza es la dueña de las 1.200 hectáreas que trabajan las cooperativas en régimen de concesión– desalojar y vender las tierras.

Esas mismas normas establecen un derecho de adquisición preferente para el Ayuntamiento, cuyo alcalde, Sergio Gómez Reyes (Podemos-IU) ya ha dicho por escrito (en un oficio enviado a Agricultura) que está dispuesto a ejercerlo, eso sí, por un precio justo que no hipoteque al pueblo de por vida y ha pedido una reunión a la consejera Crespo para abordar el asunto, que no tiene fecha: de momento, la Junta no ha respondido a la petición. El consistorio cree además que la administración podría ceder, con todas las garantías legales, las tierras a Marinaleda, si así lo quisiera hacer.

Los cooperativistas estudian la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que, aunque es previsible que sea rechazado permitiría una prórroga, que podría permitir una negociación entre Junta, cooperativas y Ayuntamiento, si la consejera va en serio con su oferta de diálogo.

"El futuro ya se verá, pero el diálogo y el trabajo es ahora lo más importante y se está haciendo", afirmó Crespo en respuesta a una pregunta de Público sobre la hoja de ruta que pensaba tomar tras el fallo judicial, en una atención a medios tras la firma de un convenio para mejorar la depuración de aguas residuales en Grazalema (Cádiz).

Los cooperativistas de Los Humosos temen que la Junta acabe por vender las tierras al mejor postor, una vez que la justicia le ha dado la razón a sus argumentos y que numerosos fondos buitre han fijado sus miras de negocio en el campo andaluz, inmerso por la sequía en una fuerte crisis.

Hace unos años, con el PSOE en el Gobierno andaluz, la Junta pidió a las cooperativas 6 millones de euros, una cifra que entonces les pareció "disparatadamente alta" y que no respondía "a la mínima sensibilidad que requiere una experiencia social tal vez única en Andalucía y en Europa". El presupuesto del Ayuntamiento de Marinaleda de 2023 ascendió a 1,9 millones de euros.

Base social

El alcalde Gómez Reyes hace una defensa cerrada del modelo cooperativista de Marinaleda, inaugurado en tiempos del exalcalde Juan Manuel Sánchez Gordillo: "Desde la puesta en marcha de este proyecto, todo beneficio generado con la actividad productiva se ha reinvertido en la creación de más empleo. La tierra y la industria deben servir para generar riqueza para el pueblo, como no puede ser de otra manera, por lo que se seguirán potenciando los cultivos sociales que tengan como objetivo la creación de mano de obra".

"En este régimen de trabajo asociado, las ha explotado durante décadas y ha dotado a la localidad de fábricas de transformación agroalimentaria (también en régimen de cooperativas). Al amparo de las cooperativas agrarias ha surgido una agroindustria de transformación que da trabajo directo a muchos de nuestros vecinos. Los Humosos son el centro de la economía local que ha dado dignidad y trabajo a muchos vecinos", agrega Gómez Reyes.

"Esta es la base social y de empleo de nuestro pueblo y de una agricultura adaptada al siglo XXI a la agroindustria, a la agroecología para existir como pueblo y ser un faro que demuestre que la soberanía alimentaria no solo es posible sino deseable e imprescindible, una forma además de evitar el abandono del campo y la despoblación de nuestros pueblos", añade.

"La desaparición de esta forma de explotación de la tierra en relación a Los Humosos no es sino una forma de condenar al pueblo de Marinaleda, una condena a sus vecinos que lo único que pretenden es vivir dignamente. El proyecto cooperativo de Marinaleda es un modelo de éxito que posibilita el acceso de los jóvenes a los empleos agrarios, tanto en las tareas agrícolas sino también como en la agroindustria de transformación", remata el alcalde.