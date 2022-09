El Gobierno anuncia un nuevo paquete de medidas fiscales para "proteger al Estado del Bienestar"

Un "nuevo paquete de medidas fiscales". La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha hecho este anuncio desde la sede del PSOE en Ferraz. Desde hace un par de meses es la nueva vicesecretaria general de los socialistas y la batalla fiscal que mantiene el Gobierno con el PP ha servido para que sea ella la que comparezca ante los medios este lunes. Montero ha incidido en el discurso que desde Moncloa llevan transmitiendo en los últimos días: los impuestos son necesarios para garantizar el Estado de Bienestar.

Salvo el impuesto a las grandes fortunas, que será temporal y del que faltan concretar los detalles, Montero no ha avanzado qué tipo de nuevas medidas se incluirán. Habrá medidas que se puedan incluir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y otras que tendrán que tramitarse por otras vías. "Son medidas que tienen el objetivo de proteger a la mayoría de la ciudadanía y hacer que el Estado de Bienestar sea fuerte", ha afirmado Montero.

Desde la dirección socialista no desvelan todavía qué tipo de medidas se llevarán a cabo aunque sí reconocen que habrá "subidas selectivas de impuestos" según las fuentes consultadas. Lo que sí se descarta es acometer una bajada en el IVA de determinados productos básicos de alimentación, como han propuesto este mismo lunes desde las filas populares. Lo que no se descarta es incluir una bajada en este impuesto a los productos de higiene femenina.

Montero ha cargado contra el "populismo fiscal" del PP y contra la "incapacidad" de la derecha para "dar una respuesta a la altura". "El PP está cerrado a recetas neoliberales que atacan el Estado de Bienestar", ha añadido la ministra. "Sin fiscalidad no hay Estado del Bienestar", ha rematado en varias ocasiones, al tiempo que ha insistido en que con menos impuestos se generan menos recursos para la ciudadanía.

Las críticas de Montero también han ido dirigidas a los mensajes procedentes desde el PP de que el Gobierno recauda mucho gracias a los impuestos. "Me parece obsceno", ha destacado. "Los impuestos los pagan los ciudadanos y eso va hacia los ciudadanos", ha añadido. Además, ha tildado las políticas del PP como "incoherentes" ya que "cuando están en el Gobierno" fueron ellos los que subieron el IVA y practicaron la "subida fiscal más importante de la historia". "No se sostiene la política fiscal del PP. Cuando se intenta buscar coherencia no se encuentra", ha afirmado.



Los Presupuestos se aprobarán "en tiempo y forma"

La ministra también ha sido cuestionada por el estado de las negociaciones presupuestarias con sus socios de Gobierno. Justo este mismo lunes, tanto Yolanda Díaz como Podemos han alertado del bloqueo existente. Algo a lo que Montero ha querido quitar hierro enmarcando las declaraciones en un contexto habitual de negociaciones.

"Ambas formaciones sabemos de la importancia de contar con unos PGE en tiempo y forma. Tendremos nuevos PGE en tiempo y forma", ha afirmado. Lo que no ha querido desvelar es si ese "tiempo y forma" supondrá que las cuentas estén pactadas dentro del Gobierno antes del 1 de octubre, previsión inicial del Ministerio de Hacienda. "En tiempo y forma significa que entrarán en vigor el 1 de enero", ha contestado al respecto.