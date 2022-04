El Gobierno aprovecha el "cordón democrático" a Le Pen en Francia para asimilar a Feijóo con la ultraderecha

El paso a la segunda vuelta de las elecciones en Francia de Emmanuel Macron y Marine Le Pen ha vuelto a reavivar el debate sobre la posibilidad de un "cordón sanitario o democrático" frente a Vox en nuestro país. Lo ha puesto de nuevo sobre la mesa el PSOE, también a través del Gobierno de Pedro Sánchez, como ya sucediera tras los resultados electorales del pasado mes de febrero en Castilla y León. Además, los comicios franceses han coincidido en el tiempo con la investidura de Alfonso Fernández Mañueco en el primer Gobierno de coalición de PP con la extrema derecha. De este modo, los socialistas han aprovechado ambas circunstancias para insistirle a Alberto Nuñez Feijóo en que rompa sus alianzas con el partido que lidera Santiago Abascal.

La primera encargada en transmitir el mensaje desde Moncloa fue la ministra portavoz, Isabel Rodríguez. Lo hizo en una entrevista con Antena 3 a primera hora de este lunes. "No ocultamos, y más después de la jornada electoral de ayer en el país vecino, la preocupación en el Gobierno porque la extrema derecha ocupe la responsabilidad de Gobierno en comunidades como Castilla y León", afirmó.

Rodríguez llamó a Feijóo a "hacer una reflexión" y mirar a la derecha europea "que está poniendo cordones democráticos a la extrema derecha" mientras "aquí la están abrazando". En este sentido, el referente francés de los populares, Los Republicanos (LR), con su candidata Valérie Pécresse, llamaron a no votar a Le Pen en la segunda vuelta. También ponen de ejemplo los socialistas de forma recurrente la censura del presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Donald Tusk, al pacto entre Vox y PP en Castilla y León.

"Enciéndanse todas la alertas", añadió Rodríguez, que pidió una "derecha centrada" que ponga fin a los avances de la ultraderecha en nuestro país. La portavoz del Ejecutivo también se refirió a los malos resultados de sus homólogos franceses. Los socialistas, encabezados por la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, se quedaron en un bajísimo 2%. "Son momentos difíciles los que estamos viviendo", reconoció Rodríguez. Eso sí, apuntó que el propio presidente Macron "viene de socialismo francés" y que la familia socialista de Francia vive "unas circunstancias excepcionales y concretas". "Lo importante es combatir los planteamientos de la ultraderecha", apuntó.

Poco después, el portavoz de la dirección del PSOE, Felipe Sicilia, hizo lo propio en una declaración transmitida desde Jaén. "Macron y Le Pen ponen al PP ante su peor espejo. Bastaron dos horas para que todos los partidos hicieran un veto democrático", afirmó. Para el dirigente socialista, es importante que Feijóo rompa con la extrema derecha. "Donde él ve socios para mantenerse en el poder, los demócratas solo vemos fascistas que ponen en duda Gernika o la violencia de género", añadió.

Para la dirección de Ferraz, "este PP de nuevo no tiene nada" ya que los socialistas siguen poniendo el foco en la corrupción. "Este PP de Feijóo sigue siendo el PP de la corrupción", insistió Sicilia. El PSOE no quiere dejar pasar la oportunidad de hablar de los casos de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida. "La foto de Colón enterró a Cs, hoy la nueva foto de Colón tiene lugar en Valladolid. Le pedimos responsabilidad y que una vez por todas no haga el juego a la extrema derecha", añadió.



"La foto de Colón enterró a Cs, hoy la nueva foto de Colón tiene lugar en Valladolid", señalan desde Ferraz

En Valladolid, por su parte, el discurso del líder socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, durante la investidura de Mañueco, también hizo referencia a las elecciones en Francia. "Ayer (por el domingo) veíamos en Francia el avance de una extrema derecha a la que todos llaman por su nombre. Allí, al instante, todos los partidos, a la izquierda y a la derecha, renunciaban a aliarse con ellos, todos los partidos ponían en marcha un cordón sanitario que impida su acceso al poder", apuntó.

"Hoy, el PP, apenas un día después de ver lo que sucede en Francia, de comprobar como también su partido hermano en Francia renegaba de ella, ha sido usted, señor Mañueco, quien ha abierto de nuevo las puertas a la

extrema derecha, ha abierto las puertas de Castilla y León y de su Gobierno a quienes quieren cuestionar los derechos de las mujeres. Y pasará a la historia por ello. Pagará ante la historia por ello", avisó el dirigente socialista.

El PSOE ya pidió un cordón democrático contra la extrema derecha tras los resultados autonómicos. Una estrategia de la que participó activamente el propio Sánchez. El presidente del Gobierno interpeló directamente a Javier Maroto en el Senado y al día siguiente a Pablo Casado en el Congreso. "Si ustedes quieren la abstención pregunten al PSOE en Castilla y León y expliquen por qué se niegan a tener un Gobierno de coalición con la ultraderecha", dijo en la cámara alta.

En todo caso, la estrategia de Ferraz buscaba evidenciar a los populares y desde el primer momento consideraban que el PP no les iba a pedir su voto en ningún momento. "¿No quieren a Vox en el Gobierno? Que lo digan. ¿Ahora van a hacer un cordón sanitario?", se preguntaban irónicamente los primeros días tras las elecciones autonómicas.

Advertencias por la lucha contra la violencia de género

Las inquietudes del Gobierno se basan principalmente en la cuestión de la lucha contra la violencia de género. Así lo han advertido en varias ocasiones desde Moncloa. La misma semana de la victoria de Mañueco y Vox, el Ejecutivo advertía que estaría vigilante ante posibles retrocesos en los derechos de las mujeres. El Gobierno cuenta con herramientas jurídicas para ello, como posibles recursos ante el Tribunal Constitucional en caso de que fuera necesario. Algo que ya aplicó en la Región de Murcia contra el llamado "PIN parental".

A pesar del tono afable y cordial de Feijóo, también mostrado en la reunión celebrada el pasado jueves en Moncloa, los socialistas no dejan pasar la nueva alianza entre los populares y la extrema derecha. En este sentido, Rodríguez también se detuvo especialmente en hablar de la violencia de género tras el mencionado encuentro. "Se están poniendo en cuestión con conceptos de la ultraderecha como la violencia intrafamiliar. Esas tesis lo cuestionan, esperamos que Feijoo sea contundente y rechace pasos atrás en este sentido", afirmó. "¿De qué lado está el señor Feijóo? ¿Del lado de Vox o de la inmensa mayoría de los españoles que sigue combatiendo esta lacra?", añadió la portavoz.