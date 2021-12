El Gobierno aprueba el proyecto de Ley de FP con el voto en contra del PP y la abstención de Vox

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la Ley Orgánica de Formación Profesional (FP), con el voto en contra del PP y las abstenciones de ERC, Vox, Cup, PdeCat, BNG, Ciudadanos y Junts per Catalunya. El proyecto debía obtener mayoría absoluta por tratarse de una ley orgánica y ha sido aprobado con 180 apoyos, 75 abstenciones y 88 escaños en contra.



Alfredo Sancho, portavoz del PSOE, ha destacado que "nunca" se había conseguido "un acuerdo tan transversal" para el futuro de la FP en España, cuyo procedimiento ha sido "impecable" en su proceso de elaboración y tramitación parlamentaria y ha contado con un proceso de participación amplio.



El PP y Vox han expresado sus discrepancias con respecto a algunas cuestiones del proyecto y su tramitación parlamentaria. Los conservadores han criticado la incorporación del lenguaje inclusivo y la utilización de los términos "consenso" y "unanimidad", que aseguran que no se han hecho realidad.

Otras formaciones como EH Bildu han expuesto durante su turno las cuestiones a mejorar del proyecto, entre ellas la asignación de recursos a la Formación Profesional o la importancia de tener en cuenta la salud mental.

Desde los sindicatos se ha aplaudido la aprobación de la ley. Desde CCOO, Rodrigo Plaza, responsable de FP de la Federación de Educación de Catalunya, comenta que la nueva norma "cumple con muchas de las peticiones" que desde CCOO reivindicaban y que se trata de una "ley ambiciosa".

FP dual y con prácticas remuneradas

El proyecto establece una oferta modular de Formación Profesional ordenada en itinerarios formativos que permiten la progresión a través de cinco grados ascendentes (A, B, C, D y E).

El grado A conducirá a la obtención de una acreditación parcial de competencia; el B implicará la obtención del certificado de competencia profesional referido a un módulo profesional; el C reúne varios módulos y conduce a la obtención de un Certificado Profesional; el D se corresponde con los ciclos formativos de Formación Profesional; y en el grado E se integrarán los cursos de especialización.

Pero la principal novedad es que la FP será dual, es decir, se compatibilizarán los estudios con las prácticas en empresas. En concreto, toda la oferta de los grados C y D tendrá carácter dual, mientras que los grados A, B y E podrán o no tener dicho carácter dual, en función de las características de cada formación.

Esta formación profesional dual será de dos tipos: genérica o intensiva. Será FP dual genérica cuando la duración de la formación en la empresa sea de entre el 25% y el 35% de la duración total de la formación y cuando la participación de la empresa en el currículo no supere el 20%. Además, no podrá haber contrato de formación en la empresa, informa Europa Press.