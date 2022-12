El Gobierno aspira a una semana gloriosa en el Congreso y el Senado con la sombra del Constitucional

Los terceros y últimos Presupuestos de la legislatura, la ley trans, los nuevos impuestos a la banca, energéticas y grandes fortunas o la reforma para renovar el Constitucional y modificar la sedición y la malversación, entre otros importantes proyectos de ley, coparán a lo largo de esta semana las frenéticas agendas del Congreso y el Senado.

Previsiblemente, todas estas iniciativas saldrán adelante, pero de la decisión que adopte el Tribunal Constitucional sobre una de ellas dependerá que el Gobierno de coalición culmine o no una gran semana parlamentaria, justo antes de que termine el periodo ordinario de sesiones y antes de despedir el año. La situación pasea entre la delgada línea que separa la luna de miel y el sabor amargo que pondría en peligro la "propia democracia".

El órgano presidido por Pedro González-Trevijano deberá decidir este lunes si admite el recurso de amparo del PP en el que solicita que se paralice el proceso legislativo del Gobierno para desbloquear la renovación del propio tribunal de garantías. De admitirse las cautelarísimas exigidas por la derecha, estaría por ver cómo afectaría a la tramitación de la norma ómnibus en el Senado, ya que en el peor de los escenarios, su trayectoria en esta cámara podría incluso congelarse.

De momento, el debate y la votación de la iniciativa legislativa impulsada por el PSOE y Unidas Podemos, que contó en el Congreso con el aval de hasta 184 votos favorables (una amplia mayoría absoluta), está prevista para este jueves 22 de diciembre, culminando así su procedimiento parlamentario.

Por otro lado, las cuentas públicas de 2023 calientan en el banquillo para ser aprobadas por el pleno del Senado el próximo martes, y si no reciben ninguna enmienda in extremis, como sucedió el año pasado, no tendrán que volver al Congreso la última semana del año. También podrían recibir el aval definitivo los nuevos impuestos a banca, energéticas y grandes fortunas, así como el proyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global.

En el Congreso, la actividad no menguará ni será inferior. Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI se aprobará previsiblemente después de que las enmiendas del PSOE para limitar la autodeterminación de género en menores no prosperaran en comisión. La derrota socialista en la votación del pasado lunes permitió que tanto Unidas Podemos como otros socios del Gobierno no se descolgaran del texto legislativo impulsado por el Ministerio de Igualdad.

En otro orden de cosas, el Congreso dará salida otros proyectos legislativos importantes, como la Ley de Empleo, que transformará el SEPE en Agencia Estatal de Empleo, y la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que incorpora el derecho a la huelga del estudiantado, y la equiparación en derechos y deberes del personal laboral y funcionario.

También quedarán listas para enviar al Senado la ley de los mercados de valores, y la ley que busca proteger a las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Por último, la Ley del Deporte será aprobada finalmente al regresar del Senado.

Por si fuera poco, el miércoles habrá doble ración de sesión de control al Gobierno con la presencia de Pedro Sánchez. Por la mañana en el Congreso y por la tarde en el Senado, lo que será el último cara a cara del año entre el presidente del Gobierno y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Todo ello en medio de la crispación creciente por el intento de bloqueo de la derecha para frenar la reforma del Constitucional.

Pendientes de desencallarse

Al margen de todas estas leyes encaminadas, la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad se prepara para albergar este martes el debate y la votación de las leyes de protección, derechos y bienestar de los animales, y de maltrato animal. En lo referente a la primera, las posturas entre los dos partidos que conviven en el Consejo de Ministros, de donde partió la iniciativa, siguen estando lejos de alcanzar un acuerdo.

Mucho menos después de que el pasado miércoles los socialistas retiraran una enmienda transaccional firmada junto a Unidas Podemos y ERC. Los morados entendían que el acuerdo pasaba por considerar a los perros de caza animales de compañía (tal como está previsto en el texto inicial y el PSOE quiere cambiar ahora mediante una enmienda), pero los socialistas se descolgaron en el último minuto al ver "inseguridad jurídica" en el propio texto que la formación de Pedro Sánchez redactó.

Está por ver si la comisión no se vuelve a desconvocar, como sucedió el pasado jueves, al no tener la propuesta atados los apoyos necesarios para salvar el texto completo, pues de incluirse la enmienda del PSOE con el apoyo adelantado del PP, Unidas Podemos deja en el aire su voto a una ley que salió del Ministerio de Ione Belarra.

Una situación similar ocurre con la reforma de la ley mordaza. La Comisión de Interior ha convocado para el miércoles una nueva ponencia para modificar la polémica norma con el ánimo de rematar los principales escollos pendientes. Lo hace nueve meses después de la última y tras más de 30 reuniones del grupo negociador, compuesto por PSOE, Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, PNV y Junts.

El uso de las pelotas de goma (Artículo 23) y la regulación del precepto que recoge multas por faltas de respeto a los policías (Artículo 37.4) son las principales cuestiones sobre las que ERC y EH Bildu mantienen el pulso al PSOE. Si bien, varias fuentes de la negociación ven "difícil" que se llegue a un acuerdo este miércoles, por lo que apuntan que "no será la definitiva". Mientras tanto, el plazo límite deseado para acometer la modificación impulsada por el PNV al comienzo de la legislatura (es una iniciativa que ha registrado desde 2017) vuelve a agotarse.