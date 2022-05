El ala socialista del Gobierno avisa sobre la cumbre la OTAN tras las críticas de UP: "Es una cita muy importante para España"

Las diferencias entre el ala socialista del Gobierno y Unidas Podemos sobre la OTAN y la próxima cumbre en Madrid han protagonizado la habitual rueda de prensa celebrada en Moncloa tras el Consejo de Ministros. La portavoz Isabel Rodríguez ha estado flanqueada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Ambos no han querido entrar en enfrentamientos dialécticos directos por sus posiciones. Pero desde Moncloa se ha lanzado un mensaje reiterando la "importancia estratégica" de esta cita.

Rodríguez ha reiterado que la cumbre, que se celebra en la capital los próximo 28 y 29 de junio, supone un hito en el "compromiso con la democracia y la paz" del Gobierno de Pedro Sánchez. "Los actos están organizados con la perspectiva del liderazgo del presidente. Es muy importante esta cita por lo que afecta a la reputación del país", ha destacado la ministra portavoz.

Por su parte, Díaz ha sido preguntada en varias ocasiones tanto por su ausencia en el acto celebrado este lunes en el Teatro Real como por su presencia o no en la cumbre de Madrid. Sobre lo de este lunes, la vicepresidenta ha señalado que tenía unas pruebas médicas. "En cuanto conozcamos las agendas las comunicaremos", ha destacado sobre la cita de junio. Este medio ha publicado que tampoco asistirá entonces aunque Díaz no ha querido verbalizarlo públicamente todavía.

"Este contrato fue aprobado en términos de legalidad en un Consejo de Ministros y el expediente está a disposición, por supuesto, de la sociedad española, e insisto, cumple con todos los requisitos de legalidad", ha dicho también Díaz en referencia a las críticas de Podemos sobre los contratos relativos a la cumbre, desmarcándose de la fuerza morada.

Garzón ha destacado que la posición de IU y su historia es conocida. Al ser cuestionado sobre si se sentía cómodo en un Gobierno tan implicado con la OTAN, ha respondido que "el compromiso de IU es con el acuerdo de coalición y que está "cómodo" desarrollándolo. "No sé ni lo que voy a hacer la semana que viene", ha ironizado el ministro de Consumo sobre su agenda para finales de Junio.

La relevancia para Moncloa de los actos de la OTAN ha quedado patente en la rueda de prensa. Rodríguez, de hecho, la ha iniciado haciendo una referencia a los mismos y al 40 aniversario de la organización atlántica. "Vamos a acoger esta cumbre tan importante que tiene trascendencia histórica. España está en la agenda internacional", ha afirmado.

Las relaciones con la OTAN y el aumento del gasto militar han visibilizado, especialmente desde el estallido de la guerra en Ucrania, las diferentes posiciones en el seno del Gobierno de coalición. Desde Moncloa, según destacan fuentes gubernamentales a Público, todavía no desvelan las agendas previstas para la cumbre y si invitarán o no a los ministros de UP a participar.