"Sé que hay gente muy poderosa a la que el debate no le gusta, por eso lo llaman conflicto, tensión... Sin diferencias y sin debate, no hay democracia". El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha dedicado este miércoles la mitad de su intervención a resaltar las desavenencias con su socio de Gobierno como punto de inicio para "trabajar juntos en la cultura de la coalición", invitando a "hacer pedagogía". "Las diferencias no van a desaparecer", ha dejado claro en el Congreso, después de la comparecencia del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para informar sobre los datos y las gestiones del Gobierno en relación con el estado de alarma.

Echenique ha venido a decir lo que ambos grupos mantienen: están condenados a entenderse, ya que "enfrente (la oposición) no hay nadie". En ese sentido, "todas las medidas, la política real y todos los avances provienen del debate en el seno del Gobierno de coalición y con nuestros socios parlamentarios", ha justificado.

Asimismo, ha subrayado las diferencias de Unidas Podemos con el PSOE, poniendo en valor que hay que "normalizar el debate por encima" de las distintas formas de hacer y entender la política, a pesar de que "habrá quienes nos intenten convencer de que debatir en democracia no es útil". De esta forma, ha ahondado: "Tendremos diferencias sobre muchos puntos: personas trans, ley del solo sí es sí, sistema de pensiones, regularización de personas mirantes, la reforma del mercado eléctrico, libertad de expresión o la monarquía", ha detallado.

Sobre el último debate abierto en el seno del Ejecutivo en relación con la futura ley de Vivienda (Ábalos ha propuesto rebajar los precios de los alquileres a través de incentivos fiscales, mientras que Podemos le acusa de incumplir lo pactado), Echenique ha defendido que la vivienda es un "derecho fundamental" consagrado en la Constitución y que está por encima de su "su valor en el mercado".

En resumidas cuentas, el portavoz del grupo confederal en la Cámara Baja ha animado a sus socios a "resolver" muchas de estas discrepancias "acudiendo al acuerdo de Gobierno". No obstante, ha reconocido que algunas otras "no podrán resolverse en esta legislatura". Eso sí, "dentro de tres años habrá dos escenarios posibles: o podemos decir que hemos tomado medidas valientes y eficaces o habremos fracasado".

En cuanto al anuncio realizado por Sánchez sobre el paquete de ayudas de 11.000 millones de euros para empresas, pymes y autónomos, Echenique ha celebrado que finalmente el Gobierno haya optado por destinar más dinero aún para hacer frente a la crisis derivada de la covid, una de las exigencias de los de Pablo Iglesias. Si bien, ha llamado a "no hablar de salvar la Semana Santa porque ya sabemos que significa cuarta ola, más fallecidos y cierre de negocios".

