El PSOE ha introducido, sin consultar con Unidas Podemos, una enmienda al proyecto de ley de Presupuestos para suprimir un párrafo por el que se autorizaba a la presidenta de Patrimonio Nacional a utilizar los bienes inmuebles de la Corona siempre y cuando la institución no hiciera uso de ellos, un hecho que ha molestado a los ministros del partido morado.

Fuentes de Unidas Podemos señalan a Público que la formación socialista, sin previo aviso, ha introducido esta enmienda a través de las correcciones de errata del Gobierno al proyecto presupuestario, a pesar de que no se trata de una modificación técnica como tal. Las correcciones registradas han sido aceptadas en la ponencia de Presupuestos que se ha celebrado este viernes a puerta cerrada.

En concreto, la propuesta hace alusión a la disposición final tercera sobre el organismo que gestiona las propiedades de la Corona. El PSOE, mediante esta lista de subsanación de errores del Gobierno, ha pedido la supresión del segundo párrafo del apartado uno, que rezaba: "La persona titular de la Presidencia del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional podrá autorizar el uso, total o parcial, de los bienes inmuebles que no resulten necesarios al inmediato uso del servicio de la Corona, para la realización esporádica o temporal de actividades públicas o privadas compatibles con sus fines y régimen de protección, en virtud de convenios o de contratos de derecho privado".

De esta forma, el artículo 11 recoge ahora que la Presidencia del organismo, ostentada actualmente por María de los Llanos Castellanos, "regulará el régimen de visitas y exhibición al público de los bienes que integran el Patrimonio Nacional". Asimismo, añade que "los ingresos procedentes de estas actividades tienen naturaleza de precios públicos, que se establecerá por el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, previa autorización del Ministerio de Hacienda".



Además, "el organismo podrá acordar la cesión o depósito temporales de bienes muebles de Patrimonio Nacional en virtud de convenio con otras instituciones públicas o de contratos con entidades privadas, que se regirán por el derecho privado".

Por último, en cuanto a la conservación de las propiedades y derechos de este organismo, así como su uso, el texto dice que "se impulsará la colaboración con entidades privadas y particulares". Los palacios de Oriente, de Aranjuez o de San Lorenzo de El Escorial, así como sus jardines y edificios anexos forman parte de los bienes gestionados por este organismo.

Ministros del PSOE criticaron la enmienda de los desahucios

La enmienda del PSOE tiene lugar después de que algunos dirigentes socialistas acusaran a Unidas Podemos de presentar una enmienda (de la mano de ERC y de EH Bildu), que recoge la prohibición de los desahucios y cortes de suministros básicos en plena emergencia sanitaria del coronavirus, sin avisar al Grupo Socialista, algo que va en contra del acuerdo por el que ambas formaciones se comprometieron a coordinar las iniciativas legislativas presentadas en el Congreso.

Pese a que algunos miembros del PSOE apuntaron a que no hubo comunicación previa, desde Unidas Podemos se insiste en que los socialistas sí que tuvieron conocimiento de la enmienda antes de su presentación, y que en ese momento no saltaron las alarmas de los de Pedro Sánchez. Tras registrar la enmienda, y después de que la formación morada marcara su posición en cuestiones como la política migratoria o el conflicto en el Sáhara Occidental, algunos ministros del PSOE acusaron a los de Pablo Iglesias de actuar fuera de los marcos de coordinación establecidos en el seno del Gobierno de coalición.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, calificó de "inquietante" la enmienda sobre la prohibición de los desahucios, un asunto que la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 puso sobre la mesa del Ejecutivo a principios de noviembre. La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró que "a veces, a lo mejor, algunos miembros del Gobierno se olvidan de que como Gobierno tenemos que gobernar para todos los españoles y no solo para aquellos que nos han podido apoyar con sus votos".

Las declaraciones de Robles tuvieron respuesta de la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra: "Efectivamente tenemos que gobernar para todos, no sólo para los rentistas, la banca o los fondos de inversión. Por eso es urgente prohibir los desahucios, porque cuando te desahucian no te preguntan a quién has votado".