El Gobierno concluye las conversaciones con los grupos sin detallar las medidas para paliar la crisis económica

A menos de 24 horas del importante Consejo Europeo que se celebra en Bruselas, el Gobierno ha concluido este miércoles la ronda de conversaciones con el resto de fuerzas parlamentarias de cara a las medidas para hacer frente a la crisis económica originada en el contexto de la guerra en Ucrania. Lo ha hecho sin detallar qué contendrá el Real Decreto Ley que aprobará el Consejo de Ministros el próximo martes 29 dentro del llamado Plan de recuperación. Los encuentros se han producido este miércoles con ERC, Unidas Podemos y el propio grupo parlamentario socialista.

"Llamamos a un gran acuerdo de país, también con los empresarios y agentes sociales", ha destacado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, desde el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez lleva días fiando el éxito a que la UE acuerde desacoplar el precio del gas de la electricidad. Es decir, reformar el mercado energético. Una posición a la que principalmente Alemania se niega.

En todo caso, Bolaños se ha mostrado optimista. "La gira del presidente está teniendo resultados", ha destacado el ministro en el sentido de que la Comisión Europea ha dado el visto bueno a varias de las propuestas españolas.

"Los grupos nos han hecho llegar sus propuestas", ha añadido Bolaños, que no ha ahondado en las mismas. Se ha limitado a señalar el día 29 como "muy importante" para aprobar medidas destinadas a "proteger a todos". "Somos conscientes de la preocupación y el malestar de la ciudadanía. Sabemos lo que cuesta la factura de la luz, llenar el depósito de gasolina y la calefacción", ha afirmado.

La semana pasada, Bolaños fue tajante: "El Gobierno va a bajar los precios de la luz, el gas y la gasolina". "Espero que después de esta ronda tenga un respaldo un mayoritario en la cámara. Va a ser un decreto ambicioso", ha destacado este miércoles el ministro de Presidencia.

Desde Unidas Podemos se ha trasladado la necesidad de llevar a cabo, de forma urgente, medidas eficaces que sirvan para bajar los precios tanto de la electricidad como de los carburantes. "Estas medidas deben paliar la situación que vive la mayoría social de nuestro país con la mayor celeridad posible", ha informado la fuerza morada.

Para ERC, el Gobierno solo ha buscado "la foto" con la oposición. Su portavoz, Gabriel Rufián, ha avisado que no apoyará medidas "decepcionantes". El dirigente republicano ha confesado que, aunque iban avisados, les ha "sorprendido" comprobar que realmente sus interlocutores han acudido a la cita sin papeles y sin explicar "nada", cuando "la gente no está para esperar mucho" y hay que actuar con urgencia. Los republicanos han exigido al Gobierno que no se escude en la Unión Europea para "dilatar" la toma de decisiones que se pueden adoptar ya.