El Gobierno confía en que la reforma laboral saldrá adelante en el Congreso y mantiene que no habrá modificaciones

La ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, asegura que el Ejecutivo "no contempla otro escenario que no sea el de la convalidación" del decreto e insiste en que no se tramitará como proyecto de ley. Belarra precisa que Díaz sigue buscando los apoyos del bloque de la investidura: "Nuestra posición es meridianamente clara".