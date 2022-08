El Gobierno considera "un detalle sin trascendencia" que Felipe VI no se levantara ante la espada de Bolívar

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha pedido este martes no quedarse en "temas intrascendentes" en referencia a la decisión del rey Felipe VI de permanecer sentado ante la espada de Simón Bolívar en la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Bolaños ha pedido centrarse en las buenas relaciones bilaterales de los dos países en declaraciones tras visitar la obras del AVE en Almería. El ministro se ha sumado así a la opinión expresada por Miquel Iceta, el ministro de Cultura, para quien este asunto es una mera "polémica veraniega para que algunos marquen posición política".

La ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, y otros miembros de Podemos han considerado que la Casa Real debería pedir disculpas por el gesto de Felipe VI. La renuncia del rey a levantarse ha vuelto a generar divisiones en el seno del Gobierno.

Iceta califica de "absolutamente disparatado y desproporcionado" proponer que se pidan disculpas a Colombia

Para el ministro Bolaños, la reacción del rey es un "detalle sin demasiada trascendencia y totalmente menor, lo importante es que se abre una nueva etapa" en las relaciones con Colombia, ha afirmado. El ministro Iceta ha aconsejado "mantener las cosas en términos razonables, sin desmadrar pequeños gestos que no tienen esa trascendencia".

"Yo no sé, si me pasa una espada por delante, no sé si me levanto o no", ha asegurado el ministro tras considerar "absolutamente disparatado y desproporcionado" proponer que se pidan disculpas a Colombia por el gesto. "Hay quien dice que hay que pedir disculpas por descubrir América, lo que no estamos es a tiempo de decirle a Colón que se dé la vuelta", ha añadido.

El PP cree que es inadmisible que ministros "insulten" al rey

El portavoz adjunto y coordinador de Economía del PP en el Congreso, Jaime de Olano, no cree que haya polémica en el gesto del jefe del Estado. Sin embargo, sí ha criticado en declaraciones en la sede del PP que desde el Gobierno se "insulte" al rey por no levantarse.

Olano ha señalado que el rey "ha cumplido estrictamente el protocolo", por lo que desde su partido ven "con sorpresa" que la mitad del Ejecutivo "se dedique a criticarle". "Esto es inadmisible. No se ha visto en ningún país del mundo civilizado", ha sentenciado el portavoz adjunto, que lamenta estar "más que acostumbrados" a este tipo de actuaciones por parte del Gobierno.

Un símbolo de la lucha guerrillera

En la ceremonia del pasado domingo en Bogotá, Gustavo Petro ordenó justo después de ser investido que la espada del Libertador Simón Bolívar, un símbolo de su lucha guerrillera y luego política, fuera llevada a la tarima como primer acto de su Gobierno.

Petro había solicitado que, por primera vez, la espada de Bolívar estuviera en la investidura. El arma fue robada por la guerrilla del M-19 (en cuyas filas estuvo el ahora presidente de Colombia) como su primer acto simbólico, y más tarde entregada cuando se desmovilizó.

Cuando finalmente la espada llegó al estrado, los mandatarios invitados a la ceremonia se pusieron en pie en señal de respeto, mientras que Felipe VI se mantuvo sentado. A pesar de su importancia, la espada no se trata de ningún símbolo oficial del Estado como lo son la bandera y el himno.