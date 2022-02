El Gobierno defenderá su gestión de los fondos europeos en la Conferencia de Presidentes ante las críticas del PP

La guerra interna del Partido Popular (PP) lo ha tapado todo. Pero este jueves comienza oficialmente una cita institucional importante. La isla de La Palma acoge el viernes la XXVI Conferencia de Presidentes. Este órgano, creado en 2004, reúne al Gobierno central y las Comunidades Autónomas. Ha cobrado especial relevancia y frecuencia desde la llegada de la pandemia, llegando a reunirse de forma telemática hasta en 17 ocasiones para abordar las medidas para hacer frente a la covid-19.

La cuestión sanitaria será uno de los puntos de un orden del día en el que destaca también la gestión de los fondos europeos. El Gobierno de Pedro Sánchez defenderá su papel ante algunos presidentes autonómicos del PP tras meses de críticas de su partido. La cita viene marcada también por la ausencia del presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès y con el telón de fondo de la crisis entre Ucrania y Rusia por la que el líder del Ejecutivo ha variado su agenda.

Desde Moncloa, según fuentes consultadas por Público, consideran que los populares "se han quedado sin argumentos" en sus críticas a la gestión de los fondos europeos. Recuerdan que todas las instituciones europeas les han dado la espalda. La estrategia de Pablo Casado, ya con pie y medio fuera de Génova, ha sido cuestionar al Gobierno tanto aquí como en Bruselas por el manejo de este dinero.

En su ofensiva llegaron incluso a cargar contra las propias instituciones europeas. Es más, desde las filas del PSOE consideran que las maniobras realizadas en torno a la reforma laboral tenían como objetivo boicotear la llegada de estas ayudas. El Ejecutivo de Sánchez puso en marcha un plan de transparencia y se ha defendido en todo momento de una oposición que es única en toda la UE.

Fuentes gubernamentales consideran que los dirigentes territoriales del PP que acudirán a la cita mantendrán un perfil bajo por esta cuestión. E inciden en que el mensaje de Moncloa será transmitir la importancia que tienen estos fondos y la capacidad que tienen para transformar la economía española a todos los niveles. Un punto clave es hacer a las Comunidades Autónomas copartícipes de esa "transformación" porque son las gestionan una parte muy importante de las ayudas.

Moncloa recuerda que son las Comunidades Autónomas las que tienen que gestionar una parte importante de las ayudas

En Moncloa consideran este foro un espacio "primordial" de cogobernanza y diálogo. "Independientemente de las circunstancias que tiene el PP", resaltan. Se espera la presencia de siete miembros del Gobierno acompañando a Sánchez. Entre ellos las vicepresidentas segunda y tercera, Yolanda Díaz y Teresa Ribera, además de la ministra portavoz y de Política Territorial, Isabel Rodríguez. Completan la expedición los ministros de Presidencia, Félix Bolaños; Hacienda, María Jesús Montero; Sanidad, Carolina Darias; e Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La Conferencia en sí empieza el viernes pero este jueves ya hay actos protocolarios con la presencia del rey Felipe VI y la habitual foto de familia. Los miembros del Gobierno y los presidentes autonómicos compartirán también un encuentro con el monarca. Estaba previsto que Sánchez y el presidente de Canarias, Ángel Torres, realizaran una declaración a los medios en la tarde del jueves. Pero la cumbre urgente convocada en Bruselas para tratar la crisis en Ucrania ha hecho que cambie la agenda y el presidente no pueda estar en La Palma este jueves. Será el viernes cuando llegué para la Conferencia. Ese día está previsto que, por turnos, intervenga Sánchez y el resto de mandatarios. Tras la sesión, que se suele alargar 3 o 4 horas, los presidentes autonómicos ofrecerán declaraciones con su valoración.

Otros puntos incluidos en el orden del día del encuentro del viernes son la modificación del reglamento de la propia Conferencia y la cooperación en materia de emergencias en Protección Civil. Precisamente en la mañana del jueves se celebrará una nueva reunión de la Comisión Mixta para la Reconstrucción, Recuperación y Apoyo a la isla de La Palma. La reunión congrega a representantes del Gobierno de España y de Canarias, del Cabildo de La Palma y de los ayuntamientos afectados por la erupción del volcán para evaluar la ejecución de las medidas adoptadas ante la emergencia volcánica.

Sin representación de Catalunya y presión de Ayuso

El presidente de la Generalitat catalana no estará en La Palma. Aragonès anunció su decisión oficialmente el pasado martes, aunque ya se barruntaba en el ambiente su negativa a asistir. Considera que "no es una herramienta útil" para los intereses de los catalanes y ha augurado que no habrá ningún acuerdo de relevancia.

El presidente catalán opina que "no habrá ningún acuerdo sobre los fondos europeos" porque, según él, el único punto del orden del día sobre este asunto será de valoración. "Cinco minutos para hablar sin derecho a réplica y sin propuestas de acuerdo no son las condiciones para defender una posición", afirmó.

Desde el Gobierno restan importancia a la ausencia de Aragonès y recuerdan que ya faltó al último encuentro presencial de la Conferencia de Presidentes, celebrado el pasado verano en Salamanca. En este sentido, reiteran que su apuesta por el diálogo es clara y que la Mesa se convocará pronto, aunque no aclaran la fecha pese a la presión de sus socios de ERC.

Quien sí estará presente será una de las protagonistas políticas de los últimos días. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha erigido, en su pugna con Casado, como una de las principales opositoras a las políticas de Sánchez. En este sentido, según adelantó su portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio, la mandataria madrileña pedirá un nuevo sistema de financiación autonómica y se opondrá a la armonización fiscal.

La fiscalidad ha sido uno de los principales campos de batalla elegidos por Ayuso y otros presidentes populares como Alfonso Fernández Mañueco, que acudirá a la cita en medio de sus negociaciones para formar Gobierno con Vox tras levantarse de la reunión con el PSOE al aparecer la palabra "corrupción". También se espera la presencia de otros barones del PP como Fernando López Miras, presidente de Murcia, el andaluz Juanma Moreno y Alberto Nuñez Feijóo, presidente de Galicia y al que se mira como posible nuevo líder popular. Todos ellos participaron este miércoles por la noche en una decisiva reunión junto a Casado.