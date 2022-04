El Gobierno se desvincula del espionaje a independentistas y defiende "la calidad democrática" de España

"El Gobierno nada tiene que ver". La ministra portavoz del Ejecutivo de Pedro Sánchez, Isabel Rodríguez, ha reiterado este mensaje sobre el caso de espionaje a políticos independentistas mediante el sistema Pegasus adquirido por el Estado. Rodríguez ha sido cuestionada hasta en 4 ocasiones por este asunto en la habitual rueda de prensa celebrada en Moncloa tras el Consejo de Ministros. "El Gobierno no tiene nada que ocultar. Absolutamente nada", ha insistido la portavoz. En este sentido ha querido transmitir un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía al señalar que "España es un Estado de derecho" que mantiene una alta "calidad democrática".

Rodríguez ha recordado que "esta información no es nueva" y que el Gobierno ya se pronunció al respecto. "Colaboraremos con la justicia si los tribunales nos requieren. España es una estado democrático pleno. El Gobierno no acepta que se ponga en cuestión la calidad democrática", ha argumentado la portavoz. Preguntada concretamente sobre si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), habría usado Pegasus, la portavoz de Moncloa se ha escudado en la ley de Seguridad Nacional para evitar pronunciarse. "Estamos en un contexto de seguridad nacional hay asuntos que deben ser tratados de forma secreta", ha afirmado.

"En España se respetan los derechos fundamentales", ha insistido Rodríguez. En este sentido, se ha remitido también a la comparecencia próxima de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en sede parlamentaria para informar de este asunto. "Aquí no se espía, no se intervienen informaciones si no es al amparo de la ley y el derecho. Hay una absoluta garantía de que el Estado de derecho funciona", ha añadido.

El Gobierno considera además de que en el caso concreto de Catalunya, "este Gobierno ha dado muestras necesaria de querer superar el conflicto político". Para la portavoz, es un "hecho constatable". "Gracias al empeño de la sociedad catalana y la determinación de este Gobierno, la situación no se parece a la de 2019 o 2017", ha destacado.

Preguntada Rodríguez por las críticas recibidas por parte de Unidas Podemos, socios de Gobierno, ha apuntado que "los grupos pueden solicitar las acciones que consideren oportunas" pero que la posición del Gobierno es la mostrada en la rueda de prensa de este martes. El portavoz de UP, Pablo Echenique, ha afirmado desde el Congreso que deben "rodar cabezas" si se demuestra la responsabilidad del Estado en el espionaje.

El teléfono del presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, fue espiado a través del sistema israelí de ciberespionaje Pegasus, según detalló este lunes The New Yorker a partir de datos correspondientes a los años 2017 a 2020 de una investigación de la organización Citizen Lab, un grupo de expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto.

Según la publicación, más de 60 teléfonos de políticos, abogados y activistas catalanes han sido intervenidos con este programa, entre los que están los expresidentes Quim Torra y Artur Mas o colaboradores del expresidente Carles Puigdemont, como su abogado Gonzalo Boye. También habrían sido espiados con el mismo sistema dirigentes independentistas vascos como Arnaldo Otegi o Jon Iñarritu, de EH Bildu.