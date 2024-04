El Gobierno espera a que la Comisión Europea se pronuncie sobre el CGPJ antes de dar el paso para renovarlo

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue encima de la mesa del Gobierno tras más de cinco años de bloqueo del PP. El líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, dejó la puerta abierta este lunes a llevarlo a cabo sin la participación de los populares si estos persisten en su actitud. Pero no concretó cómo. Fuentes de Moncloa señalan que esperarán primero a un pronunciamiento de la Comisión Europea para valorar siguientes pasos.

La prioridad del Gobierno continúa siendo llegar a un acuerdo con el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo. Hay todavía, insiste en Moncloa, una negociación abierta en Bruselas a petición del PP. En teoría, el plazo que dio el anterior comisario europeo Didier Reynders, termina en abril. Es decir, este mismo martes. Las reuniones bilaterales las pilota ahora la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jurova. Pero no hay novedades al respecto de los contactos entre Félix Bolaños y Esteban González Pons.

Tampoco ha habido novedades relevantes durante la rueda de prensa ofrecida tras el Consejo de Ministros celebrada este martes. La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha repetido el mensaje trasladado por Sánchez en sus dos últimas entrevistas.

"La responsabilidad es renovar. Lo vamos a llevar a efecto. Es deseable e importante que cuente con el PP. Hay que seguir trabajando. Es deseable llevar esto con un importante respaldo. Lógicamente si hay un bloqueo inamovible entenderán que tenemos que encontrar una solución", ha destacado Alegría.

La posición de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, líder de Sumar, tiene matices importantes. Al lado de Alegría en la misma rueda de prensa, ha apremiado a renovar ya el CGPJ sin esperar al PP. "Soy una forofa del acuerdo, pero tengo clara la voluntad del PP", ha afirmado. "Tengo claro que no quieren un acuerdo", ha añadido. Díaz ha cargado contra el objetivo de Feijóo de "degenerar las instituciones".

La vicepresidenta segunda sí ha mostrado su fórmula, la de rebajar mayorías parlamentarias. Una posición que tanto Sumar ahora como Unidas Podemos antes vienen defendiendo para salir de esta situación.

Díaz ha pedido que se haga un "tránsito" para rebajar esas mayorías parlamentarias.

Hasta el momento, el PSOE se ha negado públicamente a esa fórmula por no ser del agrado de la UE. Pero en los últimos días no han rechazado de forma explícita esa vía. "No hablamos todavía de fórmulas", apuntan en Moncloa, al tiempo que apelan a que la Comisión Europea tendrá que cerrar o no la negociación abierta con el PP.