El Gobierno no recomienda la cartilla-covid19 anunciada este martes por el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso. Después de que el grueso de comunidades autónomas hicieran obligatorio el uso de mascarillas, el Gobierno autonómico ha impuesto finalmente su uso, además de aprobar la creación de esta cartilla, pensada, según Ayuso, para que "las personas que no contagien puedan seguir una vida normal".

Sobre la cartilla de Ayuso: "Nosotros no recogemos esto", "ni ningún organismo internacional apoya una medida de este tipo"

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha afirmado este martes, en relación a esta medida, que el Ejecutivo no recoge su uso "en ninguno de nuestros documentos". "Nosotros no recogemos esto", decía, "ni ningún organismo internacional apoya una medida de este tipo"; "Más claro no puedo ser", apostillaba.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Illa aseguró haber conocido esta iniciativa por la prensa, y por tanto dijo no tener "información directa de exactamente qué se pretende" con esta medida. Sí ha calificado de "acertadas" las medidas impuestas por varias comunidades autónomas para restringir el ocio nocturno, en un intento por controlar la transimisión del virus.

En otro orden de cosas, el ministro de Sanidad ha afirmado que el Ejecutivo prevé que en la primera mitad de 2021 haya "una o varias vacunas disponibles" para el coronavirus, sin aportar muchos más detalles. España participa "de manera destacada" en el desarrollo de algunas vacunas, aunque Illa no ha especificado en qué estados se encuentran estos prototipos.

Hasta que llegue un remedio, toca convivir con el virus, y por eso Illa ha llamado a mantener las precauciones. Como la ministra portavoz, María Jesús Montero, el titular de Sanidad considera que España es "un destino seguro", si se respetan las recomendaciones de las autoridades sanitarias de cada región, y ha mostrado su "disgusto profundo" por las imágenes de las celebraciones de este fin de semana en Sabadell, cuando el equipo de fútbol de la ciudad ascendió a segunda división. "Esto es lo que no hay que hacer", apuntó.

Illa: "Las medidas que se están tomando son suficientes para contener la pandemia"

En la línea, ha mostrado sus convencimiento en que los brotes en Catalunya y Aragón se podrán controlar "en las próximas semanas", y ha defendido que existen instrumentos "suficientes" -el real decreto de nueva normalidad y el Plan de Respuesta Temprana del Ejecutivo- para mantener bajo control la pandemia e ir detectando los brotes.

"Las medidas que se están tomando son suficientes para contener la pandemia", zanjó. En España hay activos 362 brotes, y un 70 % tienen menos de diez casos asociados, según las cifras de Sanidad.