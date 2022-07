El Gobierno evita hablar de un posible indulto a Griñán y recuerda que no ha habido "enriquecimiento personal"

La confirmación de la sentencia de los ERE de Andalucía que condena al expresidente José Antonio Griñán a prisión ha sido uno de los temas principales a los que ha tenido que responder este martes la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Hasta en tres ocasiones se le ha preguntado por la cuestión en la rueda de prensa habitual celebrada tras el Consejo de Ministros. Rodríguez no ha querido entrar en el fondo de la cuestión y ha evitado hablar de un posible indulto a Griñán. Además, ha recordado que hasta el momento no se ha probado ningún "enriquecimiento personal" de los exmandatarios socialistas.

"Conocemos solo un fallo. Prefiero por rigor y respeto no pronunciarme. El Gobierno muestra respeto por todas las decisiones judiciales. No conocemos los términos exactos de esta sentencia y el sentido de los votos particulares", ha afirmado la portavoz en un primer momento. A continuación ha recordado que hasta el momento, "todos los pronunciamientos judiciales concluyen que no hubo enriquecimiento personal de los expresidentes".

Cuestionada de nuevo por la posibilidad de aplicar un indulto, ha reiterado que desde el Gobierno "no se pronuncian sobre hipótesis". "El trámite del indulto requiere de muchos trámites previos. Estamos avanzando pantallas, no conviene aventurarse en hipótesis", ha insistido.

Pocos minutos antes de la comparecencia de Rodríguez, su compañera en Moncloa, Pilar Alegría, ha destacado que en este caso "pagan justos por pecadores". En su primera rueda de prensa como portavoz de la Ejecutiva socialista en Ferraz, la también ministra de Educación ha afirmado que "la integridad de Manuel Chaves y Griñán llegó al extremo de renunciar a cualquier responsabilidad pública el mismo día que se conoció su imputación".