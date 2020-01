La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borràs, ha señalado este jueves que su formación, como parte mayoritaria del Govern catalán, debe conocer los términos del acuerdo de ERC con el PSOE sobre la mesa de negociación entre Gobierno y Generalitat para decidir si participan en la misma.

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Borràs ha planteado la posibilidad de no participar en esa mesa que, según ha trascendido, finalizaría en una consulta ciudadana sobre las conclusiones del diálogo. "Cuando trasciendan los detalles del acuerdo de ERC y PSOE se verá de qué mesa se está hablando y se verá si Junts participa o no", ha afirmado.

De este modo, ha incidido en que dado que ese "acuerdo entre partidos" para posibilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno afecta al Govern de la Generalitat, es "necesario" que la parte mayoritaria de ese Ejecutivo conozca los términos en los que se ha establecido.

Desde Junts afirman que "no hay otra solución que no pase por el dialogo, por escucharse y por acordar" entre ejecutivos.

Solo así, prosigue, conocerán "si se han vetado temas, si es una solución cosmética o si se aborda el conflicto político". Borràs ha recordado que de las reuniones mantenidas por su formación con el PSOE no se deriva que haya voluntad por parte de los socialistas de que se celebre un referéndum en Catalunya o de que en esa mesa entre gobiernos se vaya a hablar de autodeterminación.

En este marco, ha calificado de "perfectamente normal" que el president Quim Torra quiera conocer de boca del vicepresident Pere Aragonès (ERC) "cuál es esa mesa de negociación" y en qué términos se ha establecido. Y ha recordado que solo conocen datos de la misma por los medios y que ERC es el "socio minoritario" del Govern.

Además, Borràs ha recalcado que hasta el momento lo que sí conocen es el que el documento presentado conjuntamente por PSOE y Unidas Podemos recoge en el punto nueve una mención directa al problema catalán "bajo el epígrafe de España fuerte y cohesionada", y ha lamentado que se ventila el conflicto en dos líneas.