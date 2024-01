El Gobierno justifica otra vez que el CIS no pregunte por el rey: "Es un aspecto poco relevante para los españoles"

Es uno de los interrogantes que constantemente sobrevuelan los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en los últimos años. Sus respuestas, además, generan profunda controversia. ¿Por qué no pregunta por la monarquía? ¿Por qué el Rey está exento del juicio de los españoles también en los estudios sociológicos de un organismo que financian los propios ciudadanos con sus impuestos? En este caso, ha sido Nahuel González, diputado de Sumar, el encargado de preguntarle al Ejecutivo de Pedro Sánchez qué motiva esa especie de indulto del que disfruta la realeza con el CIS de Félix Tezanos.

El Gobierno retuerce los datos para ocultar que el CIS no ​pregunta por la monarquía desde hace tres años. Es un título de Público de 2018, pero podría servir para este casi recién estrenado 2024. El Ejecutivo se ha visto en el brete de tener que responder, de nuevo, por qué el CIS no pregunta por la monarquía y el resultado ha sido el mismo de los últimos tiempos. "La monarquía no forma parte de los principales problemas de España", responden desde el Gobierno, por escrito, a González. "Es un aspecto poco relevante para los españoles".

Poco relevante para los españoles. El Ejecutivo señala que "es preciso recordar que el CIS incorpora en todos sus barómetros mensuales una pregunta abierta sobre las opiniones de los ciudadanos acerca de los problemas principales que existen actualmente en España, así como otra pregunta en la que se indaga sobre los problemas que personalmente afectan más al entrevistado". Se trata, efectivamente, de una pregunta de respuesta abierta, de modo que "los encuestados pueden contestar lo que libremente consideren", algo que permitiría, según aclara el Gobierno, "estimar la valoración que sobre la monarquía tiene la sociedad española".

De ello, el Ejecutivo infiere que, al no aparecer la institución monárquica entre las primeras elecciones de los ciudadanos al ser preguntados por sus principales problemas, no es necesario interrogarlos sobre la opinión que tienen de la actividad de la familia real ni tampoco del modelo de estado —monarquía o república— que prefieren.

En 2020, Unidas Podemos fue unos cuantos pasos más allá y llevó al Congreso de los Diputados una iniciativa parlamentaria para que el CIS incluyera la institución entre sus preguntas, pero PSOE, PP, Vox y Ciudadanos votaron en contra.

Lluvia de porcentajes

Sabedor de que este tipo de justificaciones se miran con lupa, el Gobierno ha regado su respuesta escrita (registrada en las bases de datos de la Cámara Baja el pasado 11 de enero, pero publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales este día 22) con varios datos que se desprenden de los barómetros del CIS y que, a su juicio, son suficientes para descartar la necesidad de someter a la monarquía a la opinión de los ciudadanos. Ello, a pesar de que el órgano demoscópico que dirige Tezanos sí pregunta la opinión de los españoles sobre las figuras de orden político o acerca del funcionamiento de la justicia.

"Tan solo un 0,2% de los encuestados considera la monarquía como primer problema, un 0,5% como segundo problema y un 0,3% como tercer problema", apunta el Gobierno, citando los datos obtenidos en el barómetro de noviembre de 2023.

"Como problemas que afectan particularmente al encuestado, la consideración de la monarquía como principal problema tan solo es mencionada como segundo problema por un 0,1% y como tercer problema por un 0,1% de la población", apuntilla antes de añadir que la realeza se sitúa, en base a las respuestas de esa pregunta abierta, en el puesto número 38 de los problemas principales de los españoles y en el 52 de los problemas personales de los encuestados.

En cualquier caso, se trata de un argumento que no convence en la izquierda, que considera imprescindible someter a la monarquía al mismo escrutinio que al resto de las instituciones y, también, abrir un debate sobre su continuidad. La última vez que el CIS preguntó por la realeza fue en 2015 y, entonces, los ciudadanos suspendieron a Felipe VI con un 4,34 sobre diez.