El Gobierno logra el apoyo parlamentario para la mascarilla en exteriores al colar en la votación una medida para las pensiones

330 votos; 155 a favor, 26 abstenciones y 149 en contra. El Gobierno ha cosechado este martes los apoyos necesarios en el Congreso de los Diputados para aprobar el real decreto que estipula la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores, aprobado por la vía urgente mediante decreto ley el 30 de diciembre y que para continuar en vigor necesitaba ahora la aprobación por mayoría simple de la cámara baja. Pero la votación guardaba truco.

Para aprobar la medida, ampliamente cuestionada por la comunidad científica por ineficaz, el Gobierno ha aprovechado y ha añadido en la votación en el Congreso un paquete de medidas en torno a la Atención Primaria y las pensiones. La reforma en torno a las pensiones consiste en una suerte de paga extra a los pensionistas tras revisar lo ingresado en 2021 y llevar a cabo un reajuste del poder adquisitivo por el aumento del IPC. Una actualización a la que, en palabras de los partidos progresistas, es difícil oponerse.

Este reajuste en las pensiones, así como el resto de normas que se incorporan en la votación, sirven de parapeto al voto negativo de varios partidos, que habrían votado en contra al uso de la mascarilla en exteriores pero que se han abstenido para dar luz verde a la cuestión de las pensiones.

"La incorporación de la mascarillas es una de las medidas de prevención que ha posibilidad la interacción social y ha sido necesaria en esta sexta ola con incidencias nunca vistas antes", ha justificado la ministra Darias en el Congreso.

Críticas a las formas para aprobar la mascarilla

EH Bildu: "La población está cansada de instrucciones y medidas que son inútiles"

"Un decreto tipo saco; o todo o nada. Es una mala práctica y por nuestra parte no vamos a aceptar de ahora en adelante este tipo de abusos", han criticado desde EH Bildu en su intervención parlamentaria, que además no ven con buenos ojos la obligatoriedad de la mascarilla. "La población está cansada de instrucciones y medidas que son inútiles", ha zanjado.

"Le dijimos al Gobierno que la obligación de llevar mascarilla en exteriores era absurda y contraproducente. Hoy la traen al Congreso camuflada en un mismo decreto con cuestiones de pensiones. Así no se hacen las cosas. No contará con nuestro voto", ha criticado Íñigo Errejón durante la jornada.

Inés Sabanés, de Más País-Equo, partido que se ha abstenido para no votar en contra de la medida para las pensiones, ha asegurado que "al traer el decreto ley de esta forma, el Gobierno comete el error de no cuidar la confianza de la gente. La medida no es eficaz en estos momentos".

El uso obligatorio de la mascarilla en exteriores no cuenta con el apoyo de la comunidad científica medida no cuenta con el apoyo de la comunidad científica ni de muchos partidos políticos. "Obligar a todo el mundo no tiene lógica. Desde la posición estrictamente científica, con llevarla cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad vale", aseguraban los expertos el día que se anunció su imposición.

Aunque hay comunidades como Madrid, Aragón, Galicia, Castilla-La Mancha o Castilla y León que ya han puesto sobre la mesa esa regulación, el pasado jueves la ministra Darias descartó por el momento eliminar la medidas. La ley se instauró en diciembre cuando la incidencia acumulada era de 784 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que dejó entrever que hasta que las cifras no vuelvan a asemejarse a estas —ahora mismo la incidencia es de más de 2.600 puntos— no se eliminará la medida.